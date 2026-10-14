Thương vụ thành công nhất

Rồi bà lần giở chiếc túi ni lông nặng trĩu vẫn ôm khư khư trong lòng, trong đó là những cuốn album ảnh đã sờn. Những câu chuyện bà kể có vui, có buồn lẫn niềm tự hào lấp lánh về một thời xuân sắc còn lưu lại qua những tấm ảnh đã ố vàng. Nghe như trong đó có cả nỗi cô đơn của tuổi già.

Hai cậu nhóc sinh viên ngồi ở hàng ghế gần đấy, sau một hồi trò chuyện vãn bắt đầu bị những lời thủ thỉ của bà cụ xa lạ thu hút. Họ yên lặng, chăm chú lắng nghe. Chừng như nhận ra, bà càng say sưa kể, niềm vui ánh lên trong mắt…

Những người trẻ kia vẫn chỉ là những sinh viên ngồi trên ghế nhà trường nhưng cách họ mở lòng lắng nghe và xoa dịu một tâm hồn già nua như mang trọn thần thái của những “doanh nhân tương lai” - những người biết “khởi nghiệp” bằng nguồn vốn tử tế sẵn có trong chính mình.

Minh họa: ANH DŨNG

Thực tế nhiều người bị ám ảnh bởi những thang đo thành đạt, nơi giá trị của một người thường được đong đếm bằng khối tài sản kếch xù muôn người khao khát. Dường như trong cuộc đua mải miết ấy, chúng ta đã quên mất rằng tài sản quý giá nhất và vô giá của mỗi người chính là lòng nhân ái.

***

Thỉnh thoảng, tôi lại nhớ về một ngày cách đây hơn 20 năm. Đó là lần đầu tiên tôi đi phỏng vấn xin việc và nếm mùi thất bại đầu đời. Khi tôi đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá trong khuôn viên cơ quan báo chí nọ, một bàn tay xa lạ bất chợt đặt lên tay tôi, siết nhẹ đầy sẻ chia. Hóa ra hôm ấy chị cũng trượt.

Cái chạm tay ấm áp từ một người chưa quen bỗng hóa thành ngọn lửa nhỏ tiếp thêm sức mạnh để tôi đủ can đảm đứng dậy và bước tiếp. Cứ thế, chúng tôi thành bạn, rồi thành đồng nghiệp.

Rồi cuộc đời rẽ hướng, mỗi người một ngả. Cuộc sống bận rộn khiến những cuộc gặp trở thành xa xỉ. Dẫu vậy, mỗi khi mệt mỏi hay hoang mang, tôi vẫn nhớ mình còn có chị - người sẵn sàng cho tôi mượn một bờ vai. Và hôm nay, thêm một lần nữa chúng tôi lại trở thành đồng nghiệp, cùng động viên nhau vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu để hòa nhập vào môi trường mới và tin rằng dù thế nào, chúng tôi vẫn mãi là điểm tựa cho nhau.

Ai chẳng yêu những ngày nắng đẹp nhưng cuộc đời luôn có những cơn mưa bất chợt. Ta không xua tan được một cơn mưa nhưng hoàn toàn có thể trở thành chiếc ô che cho ai đó khỏi ướt, biến một ngày âm u, lạnh lẽo của họ trở nên ấm áp. Biết đâu chính ta rồi cũng sẽ có lúc cần một chiếc ô như thế để đi qua những ngày giông bão.

***

Để đầu tư vào lòng nhân ái đâu cần những điều to tát, lớn lao. Chỉ cần nhìn đời bằng đôi mắt bao dung và trái tim chân thành, cho mượn một bờ vai, trao đi một nụ cười thấu hiểu, một cái siết tay hay một lời an ủi đúng lúc, nói không với những lời đắng cay, ta đã có thể trở thành điểm tựa cho một tâm hồn đang chới với, mong manh, thậm chí đang đứng trên bờ vực sự tuyệt vọng.

Chỉ cần dành một ngày nghỉ cuối tuần đến với những số phận kém may mắn, ta đã góp phần xua tan nỗi mặc cảm, thắp lên trong họ niềm tin rằng sự tử tế vẫn luôn hiện hữu giữa cuộc đời. Hay đơn giản hơn, một hành động giản dị trên đường ta đi làm mỗi sáng cũng đủ biến một ngày bình lặng của ai đó thành một ngày vui và đáng nhớ.

***

Trong hành trình trăm năm đời người, ai cũng có thể là một doanh nhân. Mặt hàng ta kinh doanh không là cổ phiếu, bất động sản, vàng bạc…; “thương trường” của ta không gắn với những con số lợi nhuận khô khốc, lạnh lùng. Nguồn vốn không bao giờ cạn của nhân loại là sự thấu hiểu, tình yêu thương và lòng tử tế.

Thương trường có thể biến động, thị trường này nọ có thể đóng băng nhưng "thương hiệu" của một con người được thắp sáng bằng lòng nhân ái sẽ trường tồn. Tiền bạc có thể mất đi nhưng những hạt mầm tử tế gieo vào lòng người sẽ còn mãi. Lòng tốt trao đi từ sự chân thành sẽ luôn tìm thấy sự đồng điệu để giữa bao biến động của cuộc đời, ta vẫn trọn vẹn niềm tin vào tình người.

Làm một doanh nhân của lòng nhân ái, ta không chỉ làm giàu cho tâm hồn mình mà còn tích lũy được thứ "lợi nhuận" vô giá: sự bình yên trong tâm hồn và một trái tim luôn đầy ắp tình yêu thương.

Và có lẽ đó mới chính là thương vụ thành công nhất của một đời người.