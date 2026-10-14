Giáo hoàng Leo XIV cần điều trị bệnh như thế nào?

Tòa Thánh Vatican ngày 14/10 cho biết Giáo hoàng Leo XIV được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tuyến phổi, một trong những dạng ung thư phổi phổ biến nhất. Trong ca phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt bỏ thùy dưới phổi phải của Giáo hoàng.

Tòa Thánh cho biết ngài đã trải qua một đêm yên bình sau phẫu thuật, nhưng không cung cấp thêm chi tiết về tình trạng sức khỏe. Bác sĩ phẫu thuật chính Stefano Margaritora và bác sĩ riêng Luigi Carbone cho biết ca phẫu thuật kéo dài khoảng 90 phút, không xảy ra biến chứng.

Thùy phổi được cắt bỏ bằng kỹ thuật nội soi hỗ trợ video nhằm loại bỏ toàn bộ mô ung thư. Theo Vatican, kết quả kiểm tra mô ngay trong quá trình phẫu thuật xác nhận chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến phổi mà các bác sĩ đã nghi ngờ từ những xét nghiệm trước đó.

“Nếu được phát hiện ở giai đoạn đầu, bệnh có tiên lượng rất tốt. Đó là điều chúng tôi đang hy vọng và cầu nguyện cùng Giáo hoàng Leo”, Juanita Mora, người phát ngôn y tế của Hiệp hội Phổi Mỹ, nói với AFP.

Vatican dự kiến Giáo hoàng sẽ nằm viện khoảng một tuần. Các hoạt động công khai của ngài đã bị hủy đến ngày 20/10.

Đức Giáo hoàng mắc loại ung thư nào?

Theo Tiến sĩ Lim Hong Liang, bác sĩ ung bướu tại Trung tâm Ung thư Parkway, ung thư phổi được chia thành hai nhóm chính: ung thư phổi không tế bào nhỏ, chiếm hơn 80% số ca bệnh, và ung thư phổi tế bào nhỏ, có xu hướng tiến triển nhanh và hung hãn hơn.

“Ung thư biểu mô tuyến là loại ung thư phổi phổ biến nhất được chẩn đoán hiện nay, và tỷ lệ mắc bệnh đang gia tăng, đặc biệt ở những người chưa từng hút thuốc”, Giáo sư John Tam, trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực tại Trung tâm Tim mạch Đại học Quốc gia Singapore, nói với CNA.

Đức Giáo hoàng Leo đến Bệnh viện Gemelli ở thủ đô Rome (Italy) trước ca phẫu thuật cắt bỏ khối u phổi ngày 13/10. Ảnh: Reuters.

Ung thư phổi giai đoạn đầu có thể không gây triệu chứng rõ rệt. Khi bệnh tiến triển, người mắc có thể bị ho dai dẳng, khó thở hoặc sụt cân. Trong trường hợp của Giáo hoàng, khối u được phát hiện qua các cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Hôm Chủ nhật, ngài cho biết khối u được phát hiện ở “giai đoạn rất sớm” và “khu trú rõ ràng”.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp ung thư phổi vào nhóm ung thư gây tử vong nhiều nhất thế giới. Khả năng điều trị và triển vọng hồi phục phụ thuộc vào đặc điểm khối u cũng như thời điểm phát hiện bệnh.

Có thể sống bình thường sau khi cắt bỏ một phần phổi?

Theo Trung tâm Ung thư MD Anderson thuộc Đại học Texas, bác sĩ chỉ thực hiện phẫu thuật cắt thùy phổi khi đánh giá bệnh nhân vẫn có thể duy trì chức năng hô hấp phù hợp sau can thiệp.

Trong những tuần đầu hồi phục, bệnh nhân có thể cảm thấy khó thở nhẹ hoặc khó chịu khi hít sâu do cơ thể cần thích nghi với thay đổi về cấu trúc phổi. “Bệnh nhân thường trở lại cuộc sống và sinh hoạt bình thường sau khi hồi phục”, Giáo sư Tam, đồng thời là giáo sư tại Trường Y Yong Loo Lin thuộc Đại học Quốc gia Singapore, cho biết.

Vatican dự kiến Giáo hoàng cần khoảng một tuần để hồi phục. Ảnh: Reuters.

Tiến sĩ Lim lưu ý việc cắt bỏ một thùy phổi có thể làm giảm chức năng hô hấp, nhưng ít ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày nếu phần phổi còn lại hoạt động tốt. Sau khi hồi phục, Giáo hoàng Leo vẫn có thể duy trì các hoạt động thể chất như chạy bộ hoặc chơi quần vợt, tùy thuộc vào thể trạng và chỉ định của bác sĩ.

“Phổi có khả năng dự trữ rất lớn, và một người có thể bị cắt bỏ toàn bộ một bên phổi mà vẫn sống bình thường”, David Carbone, Giám đốc Trung tâm Ung bướu tại Đại học bang Ohio, nói với AFP.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có đủ thông tin để xác định chính xác giai đoạn ung thư của Giáo hoàng. “Mặc dù đã có chẩn đoán, chúng ta vẫn chưa xác định được giai đoạn bệnh. Đây là yếu tố rất quan trọng đối với tiên lượng và điều trị”, Tiến sĩ Stephen Liu, chuyên gia ung thư phổi tại Đại học Georgetown và trưởng khoa huyết học - ung thư tại Bệnh viện Đại học MedStar Georgetown, nói.

Nếu khối ung thư phổi còn nhỏ và chưa lan đến các hạch bạch huyết, chỉ phẫu thuật có thể đủ để chữa khỏi bệnh”, ông nói với Reuters. Ngược lại, nếu kết quả xét nghiệm cho thấy ung thư đã lan rộng hơn, tiên lượng sẽ kém thuận lợi hơn.

Tiến sĩ Lim cho biết nguy cơ tái phát vẫn tồn tại ngay cả khi phẫu thuật thành công. Theo Giáo sư Tam, nếu không có bằng chứng bệnh tái phát sau 5 năm, Giáo hoàng có thể được xem là đã khỏi bệnh, tùy theo đánh giá lâm sàng.

Giáo hoàng có cần hóa trị hoặc điều trị bổ sung?

Ngoài phẫu thuật, ung thư phổi còn có thể được điều trị bằng hóa trị, xạ trị, liệu pháp nhắm trúng đích hoặc miễn dịch.

Theo Giáo sư Tam, việc có cần điều trị bổ sung hay không phụ thuộc vào kích thước, vị trí khối u, tình trạng hạch bạch huyết và mức độ lan rộng của bệnh. Nếu khối u được loại bỏ hoàn toàn và chưa lan rộng, bệnh nhân có thể không cần hóa trị. Vatican cho biết các xét nghiệm bổ sung đang được tiến hành.

Tiến sĩ Carbone cho rằng việc Giáo hoàng có thể phẫu thuật ngay là dấu hiệu đáng khích lệ, bởi những khối u đã lan đến hạch bạch huyết ở giữa ngực thường cần điều trị trước phẫu thuật.

“Các bác sĩ thường phẫu thuật ngay đối với những khối u ở giai đoạn sớm nhất. Điều này khiến tôi nghĩ khối u có thể ở giai đoạn rất sớm, với tiên lượng khá tốt”, ông nói. Ông cũng nhận định các phương pháp điều trị ung thư phổi đã tiến bộ đáng kể trong vài thập kỷ qua.

Ngoài phẫu thuật, các phương pháp điều trị ung thư phổi còn bao gồm hóa trị, xạ trị, liệu pháp nhắm trúng đích và liệu pháp miễn dịch. Giáo hoàng có thể không cần điều trị bổ sung nếu phẫu thuật đã loại bỏ hoàn toàn khối u và không có dấu hiệu ung thư lan rộng.

Theo chuyên gia Carbone, các phương pháp điều trị ung thư phổi đã cải thiện đáng kể trong vài thập kỷ qua, giúp triển vọng điều trị tốt hơn trước đây.

Giáo hoàng Leo nhận nhiều lời động viên trước ca phẫu thuật phổi Giáo hoàng Leo cho biết các bác sĩ phát hiện một nốt nhỏ trong phổi trong đợt kiểm tra sức khỏe gần đây. Từ Brazil, Italy đến các lãnh đạo Giáo hội, nhiều lời động viên và cầu nguyện đang hướng về Giáo hoàng.