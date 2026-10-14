Bụng to bất thường, người đàn ông sốc khi bác sĩ gắp ra thứ 'đáng sợ' nặng 2kg bên trong

Mới đây, các bác sĩ Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) đã thực hiện ca phẫu thuật phức tạp để bóc tách thành công khối u hiếm gặp có trọng lượng lên tới 2kg.

Cụ thể, nam bệnh nhân 43 tuổi đến Bệnh viện 19-8 Bộ Công an khám sau khi nhận thấy vòng bụng ngày càng to lên, kèm tình trạng sụt cân. Qua thăm khám và chụp cắt lớp vi tính (CT) ổ bụng, các bác sĩ phát hiện khối u thận kích thước 10×18×20 cm, xuất phát từ thận phải.

Khối u phát triển lớn, chiếm phần lớn không gian ổ bụng, đẩy toàn bộ các tạng sang bên trái. Đáng chú ý, tĩnh mạch chủ dưới bị đẩy lệch sang trái, nằm phía trước động mạch chủ bụng.

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh, các bác sĩ tiên lượng đây là ca phẫu thuật khó. Những thay đổi về vị trí các cơ quan và mạch máu lớn khiến việc phẫu thuật trở nên phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất máu và tổn thương các cấu trúc lân cận như hệ thống động mạch, tĩnh mạch chủ bụng, thậm chí có thể đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật phức tạp. Ảnh: BVCC

Ca bệnh được hội chẩn đầy đủ với ê-kíp gây mê, ngân hàng máu, các bác sĩ chuyên khoa mạch máu. Bệnh nhân được phẫu thuật thành công lấy bỏ toàn bộ khối u kèm vét hạch triệt căn. Khối u được lấy ra khỏi ổ bụng có trọng lượng khoảng 2 kg.

BSNT Nguyễn Thế Anh, Khoa Ngoại thận, tiết niệu, Bệnh viện 19-8 cho biết, trong y văn quốc tế, những khối u thận đạt kích thước từ 20cm trở lên là vô cùng hiếm gặp trong thực hành lâm sàng hiện nay.

Điển hình vào năm 2013 các bác sĩ tại Đài Loan (Trung Quốc) từng công bố một trường hợp ung thư tế bào thận có khối u đường kính 22cm, nặng 2,7kg. Năm 2018, một báo cáo tại Indonesia ghi nhận khối ung thư thận kích thước 22cm, nặng tới 5kg, gây nhiều khó khăn trong quá trình phẫu thuật.

Qua ca bệnh này, bác sĩ Thế Anh khuyến cáo người dân đừng chủ quan khi bụng to dần, sụt cân bất thường. Bởi các khối u thận có thể phát triển âm thầm, đặc biệt ở giai đoạn đầu khi chưa xuất hiện triệu chứng rõ ràng.

Theo đó, người dân cần chủ động đi khám khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường:

- Tiểu máu, dù chỉ xuất hiện một lần.

- Đau vùng hông lưng hoặc bụng kéo dài.

- Bụng to dần không rõ nguyên nhân.

- Sờ thấy khối bất thường vùng bụng hoặc hông lưng.

- Sụt cân không chủ ý, chán ăn, mệt mỏi kéo dài.