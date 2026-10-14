3 thói quen trước khi đi ngủ giúp hạn chế tóc gãy rụng ở phụ nữ trung niên

1. Gỡ rối nhẹ nhàng trước khi ngủ để giảm tóc gãy rụng

Nội dung 1. Gỡ rối nhẹ nhàng trước khi ngủ để giảm tóc gãy rụng 2. Thả tóc tự nhiên khi ngủ 3. Chọn vỏ gối mềm, hạn chế ma sát lên tóc

Tóc có thể bị kéo căng, rối và ma sát với gối trong lúc ngủ, đặc biệt khi tóc dài, khô hoặc đã qua xử lý hóa chất. Nếu cố chải mạnh để gỡ các nút rối, sợi tóc dễ bị kéo đứt, khiến tóc gãy rụng nhiều hơn.

Trước khi đi ngủ, bạn nên dùng lược răng thưa hoặc lược chuyên dụng để gỡ rối từ phần ngọn, sau đó di chuyển dần lên thân tóc. Một tay có thể giữ nhẹ phần tóc phía trên nút rối để giảm lực kéo lên chân tóc. Với tóc ướt, cần thao tác cẩn thận hơn vì tóc dễ bị tổn thương khi kéo giãn.

Không nên chải tóc liên tục hoặc dùng lực mạnh với mong muốn kích thích mọc tóc. Chải tóc nhẹ nhàng chủ yếu giúp hạn chế rối và gãy sợi tóc, chứ không thể ngăn rụng tóc do thay đổi nội tiết hoặc các nguyên nhân bên trong cơ thể.

Chải tóc nhẹ nhàng trước khi ngủ có thể giúp hạn chế tóc gãy rụng. Ảnh minh họa AI.

2. Thả tóc tự nhiên khi ngủ

Buộc tóc cao, tết chặt hoặc dùng dây buộc tạo lực kéo liên tục lên chân tóc... nếu duy trì thói quen này trong thời gian dài, tóc có thể gãy ở vùng chịu lực, làm tăng nguy cơ rụng tóc do lực kéo, nhất là quanh đường chân tóc và hai bên thái dương.

Trước khi ngủ, tốt nhất nên thả tóc tự nhiên nếu điều kiện cho phép. Nếu tóc dài dễ vướng hoặc rối, bạn có thể tết lỏng hoặc buộc nhẹ bằng dây vải mềm, tránh kéo căng da đầu. Những kiểu tóc khiến da đầu đau, căng hoặc xuất hiện các sợi tóc con gãy quanh đường chân tóc nên được điều chỉnh.

3. Chọn vỏ gối mềm, hạn chế ma sát lên tóc

Trong khi ngủ, đầu và tóc liên tục cọ xát với bề mặt gối. Ma sát lớn có thể làm tóc rối, xù và gãy, nhất là với tóc dài, xoăn, khô hoặc đã qua xử lý hóa chất.

Do đó, hãy chọn vỏ gối có bề mặt mềm, ít gây ma sát và thay giặt thường xuyên. Vỏ gối bằng satin hoặc lụa có thể giúp tóc trượt dễ hơn khi cử động. Điều quan trọng là giữ bề mặt gối sạch, khô và phù hợp với làn da.

Bên cạnh đó, cần tránh để tóc mắc vào khóa kéo, cúc áo ngủ hoặc các phụ kiện cứng khi nằm. Những chi tiết nhỏ này có thể khiến tóc bị kéo giật trong lúc trở mình mà người ngủ không nhận ra.

Các thói quen trên chủ yếu giúp giảm gãy tóc do ma sát, kéo căng và nhiệt. Nếu tóc gãy rụng nhiều kéo dài, đường ngôi rộng dần, tóc thưa rõ ở đỉnh đầu hoặc xuất hiện các mảng rụng bất thường, phụ nữ trung niên nên đi khám để xác định nguyên nhân. Thay đổi nội tiết quanh thời kỳ mãn kinh, bệnh tuyến giáp, thiếu sắt và một số vấn đề sức khỏe khác đều có thể liên quan đến rụng tóc; chỉ thay đổi cách chăm sóc trước khi ngủ sẽ không giải quyết được những nguyên nhân này.

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