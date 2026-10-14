Đôi bàn chân tiết lộ điều gì về tính cách và cảm xúc?

Với cách tiếp cận khác lạ, Thông điệp của bàn chân khuyến khích độc giả quan sát đôi chân, lắng nghe cơ thể và dành nhiều sự quan tâm hơn cho bản thân. Ảnh: Magnific.

Đôi bàn chân thường chỉ được chú ý khi đau nhức, mỏi mệt hoặc gặp vấn đề trong di chuyển. Nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, liệu hình dáng, màu sắc và những thay đổi trên bàn chân có thể gợi mở điều gì về tính cách, cảm xúc và hành trình sống của mỗi người?

Đó là cách tiếp cận được tác giả Saori Ichino giới thiệu trong cuốn Thông điệp của bàn chân, do Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành. Bà là nhà trị liệu tinh thần có chứng chỉ chuyên gia liệu pháp phản xạ của Hội đồng thẩm định liệu pháp quốc tế ITEC Anh Quốc. Đây cũng là một trong số ít nhà trị liệu chuyên thực hiện "đọc" bàn chân, được SWIHA Mỹ (Southwest Institute of Healing Arts) công nhận.

Thông qua phương pháp đọc bàn chân, tác giả đưa người đọc khám phá những cách diễn giải về sức khỏe thể chất, đời sống tinh thần, các mối quan hệ và khả năng thấu hiểu bản thân.

Khi đôi chân trở thành tấm gương soi chiếu bản thân

Theo Saori Ichino, bàn chân không chỉ đảm nhiệm chức năng nâng đỡ cơ thể mà còn có thể được quan sát như một phần phản ánh những trải nghiệm và thay đổi trong cuộc sống. Từ quan điểm này, cuốn sách hướng dẫn người đọc chú ý đến hình dáng, màu sắc, chiều dài và hướng của các ngón chân, cũng như những đặc điểm khác của lòng bàn chân.

Tác giả cho rằng mỗi ngón chân mang một ý nghĩa biểu trưng riêng. Ngón chân mà một người yêu thích có thể được dùng để khám phá sở trường, trong khi hình dáng và hướng ngón chân được diễn giải như những gợi ý về tính cách và mức độ hòa hợp trong các mối quan hệ.

Cuốn sách cũng đề cập đến sự khác biệt giữa bàn chân trái và bàn chân phải, cách quan sát những thay đổi của bàn chân theo thời gian và việc chăm sóc đôi chân như một phần của quá trình quan tâm đến cơ thể.

Một trong những nội dung đáng chú ý là cách tác giả nhìn nhận đôi chân trẻ nhỏ. Theo bà, bàn chân của trẻ thay đổi trong quá trình trưởng thành và có thể được quan sát song song với sự phát triển của trẻ. Tác giả đặc biệt nhấn mạnh vai trò của môi trường sống, những âm thanh và lời nói mà trẻ tiếp nhận trong những năm đầu đời.

Trong cách diễn giải của Saori Ichino, giai đoạn từ 0 đến 7 tuổi có ý nghĩa đối với quá trình hình thành giá trị bản thân. Bà khuyến khích cha mẹ quan tâm đến trẻ, chú ý những thay đổi trong quá trình phát triển và xây dựng môi trường giao tiếp tích cực.

Cuốn sách Thông điệp của bàn chân của tác giả Saori Ichino mở ra góc nhìn độc đáo về cách quan sát đôi chân để khám phá bản thân. Ảnh: NXB Kim Đồng.

Tuy nhiên, những quan niệm cho rằng hình dáng ngón chân có thể tiết lộ tính cách, ký ức hoặc cho biết những sự kiện trong quá khứ cần được hiểu là cách diễn giải của tác giả, không phải kết luận đã được khoa học xác nhận. Tương tự, hình dáng bàn chân không thể được sử dụng để chẩn đoán bệnh lý nội tạng hay xác định chính xác trạng thái sức khỏe tinh thần.

Thông điệp từ đôi bàn chân

Xuyên suốt cuốn sách, Saori Ichino đưa ra nhiều gợi ý để người đọc quan sát bàn chân và tìm hiểu bản thân theo một cách tiếp cận khác.

Các nội dung chính bao gồm:

Khám phá tính cách: Quan sát màu sắc, hình dáng và chiều dài các ngón chân theo cách diễn giải của tác giả.

Tìm hiểu sự hòa hợp trong tình yêu: Đối chiếu hướng ngón chân của hai người để khám phá những góc nhìn về mối quan hệ.

Quan sát hai bàn chân: Tìm hiểu ý nghĩa biểu trưng mà tác giả gắn với sự khác biệt giữa chân trái và chân phải.

Chú ý đến lòng bàn chân: Tìm hiểu các vùng trên lòng bàn chân và những phương pháp chăm sóc, thư giãn được đề cập trong sách.

Khám phá sở trường: Tìm hiểu ý nghĩa biểu trưng của 10 ngón chân và ngón chân mà mỗi người yêu thích.

Nhìn lại những trải nghiệm đã qua: Tiếp cận khái niệm "tuổi" của bàn chân như một cách diễn giải về các sự kiện trong quá khứ.

Chăm sóc đôi chân: Hình thành thói quen quan tâm đến bàn chân để việc đi lại thoải mái hơn.

Suy ngẫm về tình cảm: Dùng những quan sát về bàn chân làm điểm khởi đầu để nhìn nhận các mối quan hệ và lựa chọn cá nhân.

Tìm hiểu các luân xa: Khám phá cách tác giả vận dụng khái niệm luân xa trong việc chăm sóc cơ thể.

Học cách yêu thương bản thân: Trân trọng đôi chân, dành thời gian nghỉ ngơi và chú ý hơn đến những nhu cầu của cơ thể.

Thông qua những chủ đề này, cuốn sách khuyến khích người đọc dành thời gian quan sát bản thân, thay vì chỉ chú ý đến đôi chân khi xuất hiện cảm giác đau hoặc khó chịu.

Dù vậy, những nội dung liên quan đến phản xạ bàn chân, luân xa hay việc đọc tính cách cần được phân biệt với các phương pháp chẩn đoán và điều trị y khoa đã được kiểm chứng. Người đọc không nên dựa vào các diễn giải trong sách để tự xác định bệnh hoặc thay thế việc thăm khám khi có dấu hiệu bất thường.

Tác giả / Tác phẩm

Thông điệp của bàn chân

Tác giả Saori Ichino

Xuất bản2020

Nhà xuất bảnNXB Kim Đồng

Bạn có biết, mọi "suy nghĩ" và "kí ức" của chúng ta đều được khắc ghi trên bàn chân

Với góc nhìn và cách tiếp cận mới mẻ, Thông điệp của bàn chân hé lộ mối quan hệ giữa bàn chân và vận mệnh theo quan niệm của người Nhật! Cuốn sách này sẽ nâng bước bạn bước vào hành trình để thấu hiểu hơn đôi bàn chân của mình: giải mã các vấn đề sức khỏe tinh thần và thể chất, năng lượng cảm xúc, điểm mạnh - yếu trong tính cách, các phương pháp trị liệu hữu ích, cùng những chỉ dẫn bất ngờ cho tương lai và cuộc sống của mỗi người.