Đài Loan chi 8 tỷ USD mua 66 tiêm kích F-16V mới

Đài Loan (Trung Quốc) vốn đã vận hành tiêm kích F-16, nhưng vẫn quyết định chi thêm 8 tỷ USD để mua 66 máy bay mới hoàn toàn.

Thương vụ được Mỹ chính thức phê duyệt vào tháng 8/2019, mở đường cho chương trình mang tên "Phượng Hoàng bay cao", với mục tiêu bổ sung cho lực lượng không quân Đài Loan những tiêm kích F-16V Block 70 hiện đại hơn.

Điểm khác biệt quan trọng là đây không phải chương trình nâng cấp những tiêm kích F-16A/B đang có. 66 chiếc Đài Loan đặt mua là máy bay mới được sản xuất theo cấu hình Block 70.

Trong khi đó, Mỹ cũng triển khai chương trình nâng cấp những máy bay F-16 cũ lên cấu hình Viper, đưa radar và nhiều hệ thống điện tử mới vào khung thân đã phục vụ.

Dây chuyền sản xuất tiêm kích F-16 Block 70/72 được tập đoàn Lockheed Martin mở tại Greenville, bang South Carolina.

Đây là dây chuyền sản xuất F-16 duy nhất trên thế giới sau khi dây chuyền lâu năm tại Fort Worth kết thúc hoạt động.

Không quân Mỹ cho biết dây chuyền Greenville được mở để đáp ứng nhu cầu mua F-16 mới của các đối tác nước ngoài.

Tiến độ chương trình của Đài Loan sau đó bị kéo dài. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết việc giao máy bay chịu tác động từ tình hình quốc tế, khiến một số nhà cung cấp chậm bàn giao linh kiện, trong khi tiến độ lắp ráp tại Mỹ cũng phải điều chỉnh.

Các vấn đề liên quan đến phần mềm điều khiển bay và quá trình tích hợp hệ thống cũng được đề cập trong quá trình phát triển.

Đến tháng 3/2026, chiếc đầu tiên đã hoàn thành chuyến bay kiểm tra nghiệm thu của Lockheed Martin tại Mỹ.

Bộ Quốc phòng Đài Loan đồng thời cho biết máy bay tiếp tục phải trải qua chuyến bay nghiệm thu cuối cùng của chính phủ Mỹ trước khi được bàn giao.

Ngày 2/10/2026, 2 tiêm kích F-16V Block 70 đầu tiên đã hạ cánh xuống căn cứ Chihhang ở Đài Đông.

Đây là những chiếc đầu tiên trong tổng số 66 máy bay của thương vụ 8 tỷ USD được đưa về Đài Loan. Các máy bay còn lại sẽ tiếp tục được bàn giao theo tiến độ của chương trình.

Với cấu hình Block 70, tiêm kích F-16V được trang bị radar AESA APG-83, màn hình hiển thị trung tâm độ phân giải cao và nhiều hệ thống điện tử hàng không mới.

Khung thân cũng được thiết kế với tuổi thọ kết cấu lên tới 12.000 giờ bay.

Thương vụ vì vậy đánh dấu một bước khác với chương trình nâng cấp F-16 cũ của Đài Loan. Thay vì chỉ kéo dài vòng đời những máy bay đang có, Đài Loan bổ sung một lô tiêm kích F-16V được sản xuất mới hoàn toàn.