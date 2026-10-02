Thông báo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận của bà Phạm Thị Minh Hiếu thửa số 45, diện tích 106,8m² đất HNK, tờ BĐĐC số 200, phường Bảo An (phường Phước Mỹ cũ).

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của bà, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo, như sau:

- Ngày 30/9/1997, hộ bà Lê Thị Minh được UBND thị xã Phan Rang - Tháp Chàm cấp Giấy chứng nhận QSD đất phát hành số H 388949, trong đó có thửa đất số 422, tờ BĐ số 5, diện tích 996m² đất ĐM, phường Phước Mỹ. Thời hạn sử dụng: Đến tháng 9/2017. Nguồn gốc sử dụng đất: Được giao quyền sử dụng đất theo quyết định số: 06/QĐ/UB-TX ngày 24/3/1994 của UBND thị xã Phan Rang - Tháp Chàm.

- Ngày 8/5/2001, bà Lê Thị Minh có lập hợp đồng chuyển nhượng QSD đất cho bà Phạm Thị Minh Hiếu, diện tích 250m², loại đất ĐM, tờ BĐ số 13c, thửa số 205 trong Giấy chứng nhận phát hành số H 388949 cấp ngày 30/9/1997. Được UBND phường Phước Mỹ chứng thực cùng ngày.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất Phan Rang thông báo công khai niêm yết 30 ngày, từ ngày 10/9/2026 đến ngày 10/10/2026. Bà Lê Thị Minh đã chết.

Nay, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa về nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên. Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho bà Phạm Thị Minh Hiếu mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên nhận chuyển nhượng theo quy định.