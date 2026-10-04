Hơn 5 năm chờ tách thửa, hồ sơ vẫn chưa vào quy trình giải quyết

Hơn 5 năm chờ một thủ tục đất đai

Trong đơn gửi Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, ông Nguyễn Văn Khanh, trú tại thôn 4, xã Tam Nông phản ánh những vướng mắc kéo dài trong quá trình thực hiện thủ tục đất đai của gia đình.

Theo ông Khanh, đầu năm 2021, ông đến UBND xã Hương Nộn cũ đề nghị thực hiện thủ tục đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tách đất cho các con. Ông được ông Phan Thanh Long, khi đó là cán bộ địa chính xã, hướng dẫn thực hiện.

Ông Khanh cho biết đã giao 17 triệu đồng để thực hiện các công việc liên quan. Sau đó, thửa đất được đo đạc nhiều lần, gia đình tiếp tục chi thêm một số khoản, nhưng đến nay thủ tục vẫn chưa hoàn tất. Vì vậy, ông đề nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ quá trình thực hiện, trách nhiệm của cá nhân liên quan và hướng dẫn gia đình hoàn thiện thủ tục đất đai.

Ông Nguyễn Văn Khanh và vợ xem lại hồ sơ.

Theo tài liệu gia đình lưu giữ, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp từ năm 1992, với tổng diện tích 522m2, gồm 300m2 đất ở và 222m2 đất trồng cây lâu năm. Bản gốc hiện đang thế chấp tại ngân hàng.

Ông Khanh cho biết, năm 2021, khi sức khỏe của hai vợ chồng giảm sút, ông muốn hoàn thành việc tách đất cho ba người con. Thế nhưng, sau hơn 5 năm, nguyện vọng này vẫn chưa thực hiện được.

Quá trình tìm hiểu cho thấy, mấu chốt của sự việc không chỉ nằm ở thời gian kéo dài, mà còn ở câu hỏi: hồ sơ của gia đình ông Khanh thực tế đã được thực hiện đến đâu?

Đo đạc nhiều lần nhưng chưa có hồ sơ được tiếp nhận

Sau khi nhận phản ánh từ Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, UBND xã Tam Nông giao Phòng Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn bộ quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến thửa đất của gia đình ông Khanh. Kết quả kiểm tra cho thấy, hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tách thửa của gia đình ông Khanh chưa được nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Tam Nông trước đây, cũng như Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tam Nông hiện nay. Như vậy, dù thửa đất đã nhiều lần được đo đạc, hồ sơ của gia đình ông Khanh vẫn chưa được đưa vào quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Phóng viên chuyên mục Hộp thư truyền hình làm việc với lãnh đạo UBND xã và các phòng chuyên môn xã Tam Nông.

Không dừng ở việc rà soát hồ sơ, UBND xã Tam Nông đã mời ông Nguyễn Văn Khanh, ông Phan Thanh Long và đại diện UBND xã Thọ Văn cùng làm việc để đối chiếu những nội dung công dân phản ánh.

Tại buổi làm việc ngày 30/9, ông Khanh xác nhận quá trình trước đó mới dừng ở việc đo đạc và hướng dẫn, chưa nộp hồ sơ vào bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Các bên đồng thời trao đổi, xác định trách nhiệm tiếp tục thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận và tách thửa theo quy định. Từ đây, hướng xử lý đối với thủ tục đất đai của gia đình ông Khanh được xác định cụ thể. Trước mắt, ông Khanh thực hiện đăng ký đo đạc hiện trạng tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Tam Nông.

Ngay trong ngày 30/9, đơn đăng ký đo đạc đã được tiếp nhận và hẹn đo thực địa vào ngày 12/10. Sau khi có kết quả, gia đình sẽ nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã để được hướng dẫn thực hiện các bước tiếp theo.

Làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan

Song song với việc tháo gỡ thủ tục cho công dân, nội dung phản ánh liên quan đến ông Phan Thanh Long cũng được UBND xã Thọ Văn, nơi ông Long hiện công tác, kiểm tra, xác minh.

Ngày 11/9/2026, sau khi nhận đơn của ông Khanh, Chủ tịch UBND xã Thọ Văn giao Phòng Kinh tế kiểm tra, yêu cầu ông Long báo cáo giải trình; đồng thời tham mưu hướng xử lý. AViệc xem xét được xác định phải làm rõ quá trình xảy ra sự việc, trách nhiệm của cá nhân liên quan và phối hợp với địa phương nơi có thửa đất để giải quyết kiến nghị của công dân.

Theo báo cáo giải trình ngày 25/9, ông Phan Thanh Long xác nhận khi còn công tác tại xã Hương Nộn cũ, ông được ông Khanh nhờ thực hiện thủ tục liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã liên hệ đo đạc lại hiện trạng thửa đất. Theo ông Long, quá trình thực hiện phát sinh một số vướng mắc như: diện tích thực tế tăng so với Giấy chứng nhận đã cấp; thửa đất chưa thể hiện cụ thể trên bản đồ địa chính; sau đó Giấy chứng nhận bản gốc của gia đình lại đang thế chấp tại ngân hàng. Ông Long cho rằng, những vướng mắc này khiến thủ tục không thể tiếp tục như dự kiến.

Phóng viên chuyên mục Hộp thư truyền hình làm việc với lãnh đạo UBND xãvà các phòng chuyên môn xã Thọ Văn.

Trên cơ sở phản ánh của công dân và giải trình của cá nhân liên quan, Phòng Kinh tế xã Thọ Văn tiếp tục yêu cầu làm rõ sự việc, đồng thời phối hợp với UBND xã Tam Nông để thống nhất hướng xử lý.

Công dân rút đơn sau khi được đối thoại và hướng dẫn

Sau buổi làm việc ngày 30/9 giữa đại diện hai địa phương cùng ông Nguyễn Văn Khanh và ông Phan Thanh Long, ông Nguyễn Văn Khanh đã có đơn xin rút toàn bộ nội dung đơn đề nghị gửi trước đó. Trong đơn, ông Khanh xác nhận những vướng mắc đã được chính quyền hai xã Tam Nông và Thọ Văn xem xét, giải thích và hướng dẫn; giữa ông và ông Phan Thanh Long đã thống nhất, không còn vướng mắc.

Ông Khanh cũng khẳng định việc rút đơn là hoàn toàn tự nguyện, xuất phát từ sự nhất trí và thấu hiểu sau buổi làm việc ngày 30/9, không bị cá nhân hay tổ chức nào ép buộc.

Từ một hồ sơ kéo dài hơn 5 năm nhưng chưa được đưa vào quy trình giải quyết, việc rà soát của cơ quan chức năng đã xác định rõ điểm vướng và mở lại quy trình để công dân tiếp tục thực hiện thủ tục theo quy định.

Vụ việc cũng cho thấy, với những thủ tục liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, việc tiếp nhận hồ sơ đúng quy trình, thông tin rõ tình trạng xử lý và kịp thời đối thoại khi phát sinh vướng mắc là những yêu cầu cần được thực hiện ngay từ cơ sở.