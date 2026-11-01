Thân thương ngày nhập ngũ

Háo hức vì lần đầu tiên trong đời tôi được khoác quân phục xanh-bộ quân phục từng thấm vào thi ca nhạc họa, nhất là những lời ca nằm lòng từ thời học sinh: “Màu áo chú bộ đội, mới trông là màu xanh/ Như màu lá trên cành, trộn vào màu xanh rêu đá.../ Màu áo thân thương, khó đổi màu qua mưa nắng/ Như tình sâu nghĩa nặng, chẳng thay đổi bao giờ/ Như tình dân nghĩa Đảng, còn nguyên vẹn như xưa” ("Màu áo chú bộ đội"-Nguyễn Văn Tý).

Ảnh minh họa. Nguồn: qdnd.vn

Cũng có chút lo âu bởi lần đầu tiên tôi sống xa gia đình, xa bạn bè thân thiết để bước vào một môi trường hoàn toàn mới. Từ đây, tôi sẽ sống với tư cách là một công dân trưởng thành, một thành viên độc lập trong giải quyết các mối quan hệ ứng xử với mọi người trong xã hội và tập thể đơn vị.

Được hòa mình vào dòng người đông đúc qua lại, cờ đỏ bay rợp trời cùng với những dòng băng rôn hồng tươi rực rỡ càng làm cho không khí thêm tưng bừng, náo nhiệt của ngày hội tòng quân. Tại trung tâm sân vận động của huyện, buổi lễ tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc được tổ chức long trọng. Tôi nhớ mãi lời động viên ân cần của bác chủ tịch UBND huyện, lời gửi gắm tràn đầy niềm tin yêu của chị đại diện hội phụ nữ và đặc biệt là lời căn dặn thắm tình đồng chí, đồng đội của một bác cựu chiến binh. Tất cả đều mong muốn, tin tưởng và hy vọng ở chúng tôi-lớp thanh niên của thời đại mới luôn biết phát huy truyền thống của dân tộc, quê hương; dấy lên ý chí, khí thế vươn lên của tuổi trẻ; cống hiến sức lực, trí tuệ, tuổi xuân của mình để góp phần cùng toàn dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong buổi lễ hôm đó, tôi may mắn vinh dự được đại diện cho thanh niên huyện nhà lên hứa quyết tâm lên đường nhập ngũ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và làm tròn nghĩa vụ cao cả, bổn phận thiêng liêng của người công dân đối với đất nước. Lần đầu tiên đọc trước micro trong một ngày hội lớn, tôi không khỏi bỡ ngỡ. Trái tim đập dồn, tay cầm tờ giấy run run, nhưng tôi vẫn cố gắng đọc to, rõ từng chữ, từng câu. Khi vừa hứa xong, những tràng vỗ tay sôi nổi kéo dài không ngớt. Tôi thật xúc động vì một thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng ôm bó hoa tươi thắm lên tặng tôi. Tiếp đó là những cái bắt tay nồng nhiệt của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và đoàn thể trong huyện dành cho tôi.

Lễ hội giao quân kết thúc bằng một hồi trống rền vang, giục giã và khúc ca “Vì nhân dân quên mình” và “Hát mãi khúc quân hành” vang lên sôi nổi, hùng tráng. Tiếp đó là không khí chia tay đầm ấm diễn ra. Xôn xao tiếng dặn dò của cha mẹ, anh chị. Thẳm sâu bao niềm thương nỗi nhớ dồn vào đôi mắt long lanh của các bạn gái. Lưu luyến bao lời chúc tốt đẹp của mọi người trong giờ tạm biệt. Riêng tôi, những quyển sổ còn thơm mùi giấy mới và những tập phong bì đã dán tem sẵn của bạn bè, người thân trao tặng càng làm cho chiếc ba lô của tôi trĩu nặng tình quê hương đậm đà và lắng sâu tình cảm bịn rịn lúc chia tay.

Khi xe quân sự chuyển bánh, những cánh tay giơ lên vẫy chào như một rừng hoa trắng muốt bừng lên trong sắc nắng đầu xuân chan hòa. Chiếc xe chuyển bánh xa dần, xa dần... rồi khuất hẳn lũy tre làng quê hương mà lòng tôi vẫn còn vấn vương bởi bao ánh mắt hy vọng, bao nụ cười tin yêu và bao lời chia sẻ gửi gắm ngọt ngào đọng lại.

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Cuộc đời người lính ngày càng đầy ắp những kỷ niệm theo tháng năm quân ngũ. Đối với tôi, ngày đầu nhập ngũ mãi là một trong những kỷ niệm không thể phai mờ trong ký ức. Kỷ niệm ấy không chỉ là điểm khởi đầu của đời quân ngũ, mà trở thành ngày rất ý nghĩa đối với hành trình sự nghiệp của tôi sau này.