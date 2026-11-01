Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám hoàn thành khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027

Theo Thượng tá Nguyễn Anh Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, ngay từ đầu đợt tuyển quân, Ban Chỉ huy quân sự phường đã chủ động tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch; phối hợp với Công an phường, cảnh sát khu vực và các tổ dân phố rà soát, lập danh sách nam công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, bao gồm cả công dân có hộ khẩu thường trú và tạm trú trên địa bàn.

Công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám được thực hiện từ ngày 24 đến 30-10. Ảnh: TL

Công tác rà soát tập trung xác minh thông tin nhân thân, độ tuổi, nơi cư trú, tình trạng học tập, lao động; kiểm tra các trường hợp thuộc diện tạm miễn, hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Danh sách các công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ được công khai theo quy định.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động cũng được thực hiện thông qua các tổ dân phố, khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Trên cơ sở danh sách rà soát, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường tổ chức xét duyệt tiêu chuẩn chính trị, đạo đức; phối hợp với Trạm Y tế triển khai sơ tuyển sức khỏe.

Ông Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Trạm Y tế phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, thực hiện kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội về triển khai công tác khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2027, từ ngày 24 đến 30-10, Trạm Y tế phường phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự phường tổ chức khám sơ tuyển cho công dân trên địa bàn.

Đơn vị đã xây dựng kế hoạch, tham mưu thành lập tổ sơ tuyển sức khỏe, phân công cán bộ y tế phụ trách từng nội dung khám. Chuẩn bị địa điểm, trang thiết bị, dụng cụ và vật tư y tế phục vụ công tác sơ tuyển. Cán bộ tham gia được quán triệt các quy định chuyên môn, bảo đảm việc kiểm tra, đánh giá sức khỏe thực hiện đúng quy trình.

Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã hoàn thành khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027. Ảnh: TL

Quá trình khám được thực hiện chặt chẽ, có đối chiếu thông tin căn cước công dân với phiếu khám sức khỏe của từng trường hợp.

Đến ngày 30-10, phường đã hoàn thành khám sơ tuyển sức khỏe cho khoảng 1.900 công dân, phục vụ công tác tuyển chọn 25 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ quân sự và 6 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Sau khi hoàn thành sơ tuyển, phường tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, quản lý chặt chẽ nguồn công dân đủ điều kiện, chuẩn bị cho đợt khám tuyển tại Hội đồng khám sức khỏe khu vực dự kiến diễn ra từ ngày 20-11 đến 10-12-2026.

Theo lộ trình, phường sẽ chốt quân số sẵn sàng nhập ngũ trước ngày 10-1-2027, phát lệnh gọi nhập ngũ trước ngày 4-2-2027 và tổ chức lễ giao nhận quân vào ngày 21-2-2027.