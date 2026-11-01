Chung kết Olympia năm thứ 26: Bốn điểm cầu tiếp lửa với những màn cổ vũ 'bá khí'

Sáng 1/11, Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 diễn ra với sự góp mặt của 4 thí sinh: Đoàn Lê Anh Đức (Hà Nội), Nguyễn Huy Quang Minh (Hưng Yên), Trần Võ Gia Bảo (Khánh Hòa) và Lý Thái Dương (Phú Thọ). Song song với diễn biến tại trường quay, các điểm cầu cũng trở thành những sân khấu cổ vũ sôi động, nơi thầy cô, bạn bè và người dân địa phương cùng gửi lời động viên đến các thí sinh.

Tại Hà Nội, điểm cầu dành cho Đoàn Lê Anh Đức gây chú ý với không khí hào hùng qua ca khúc Đại Khải Hoàn của nhóm nhạc The Flob. Đây cũng là một trong những ca khúc từng xuất hiện tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, khiến những khán giả yêu mến chương trình thích thú khi giai điệu quen thuộc vang lên trong ngày hội trí tuệ.

Màn tỉ võ và cưỡi ngựa cực chất của các cổ động viên tại điểm cầu Hà Nội. Nguồn: VTV.

Ở Phú Thọ, điểm cầu cổ vũ nam sinh Lý Thái Dương mang đến tiết mục Tiếng Ru Cội Nguồn, ca khúc từng được trình diễn tại Công diễn 4 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Sự xuất hiện của 2 ca khúc từ chương trình khiến cộng đồng Gai Con có thêm một niềm vui và sự hào hứng khi theo dõi trận Chung kết năm, đồng thời góp phần tạo nên màu sắc âm nhạc riêng cho màn tiếp sức các thí sinh.

Điểm cầu Phú Thọ tổ chức cổ vũ cực kì hoành tráng để tiếp sức cho Thái Dương.

Trong khi đó, tại Hưng Yên, hàng nghìn học sinh, giáo viên và người dân đã có mặt từ sáng sớm tại khu vực Quảng trường Thái Bình và Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam để cổ vũ cho nam sinh Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT chuyên Thái Bình). Bên cạnh sắc cờ đỏ và những khẩu hiệu cổ động, điểm cầu còn tạo dấu ấn với các tiết mục mang đậm bản sắc vùng đồng bằng Bắc Bộ: Từ làn điệu chèo, hình ảnh áo tứ thân, nón lá đến những bông lúa vàng. Đặc biệt, sự xuất hiện của một chiếc máy gặt ngay trên sân khấu đã trở thành điểm nhấn độc đáo, gửi gắm lời chúc Quang Minh “gặt hái” thành công trên hành trình chinh phục tri thức.

Điểm cầu Hưng Yên có màn cổ vũ mang đậm màu sắc quê hương. Nguồn: VTV

Tại Khánh Hòa, gần 11.000 học sinh và cổ động viên tập trung ở Công viên biển Bình Sơn để tiếp sức cho nam sinh Trần Võ Gia Bảo. Không gian cổ vũ được trang trí với những hình ảnh đặc trưng của địa phương như Tháp Trầm Hương, tháp Chăm và điện gió. Các tiết mục tái hiện văn hóa Chăm, làng nghề gốm Bàu Trúc cũng mang đến dấu ấn văn hóa riêng cho điểm cầu. Độc đáo nhất chính là màn xếp hình ngôi sao trên mặt biển được flycam ghi lại nhằm tiếp sức cho Gia Bảo tại vòng thi Về Đích.

Không khí tại trường quay cũng không kém phần sôi động với sự góp mặt của Anh tài It’s CHARLES. Nam nghệ sĩ mang đến phiên bản mới của Đường Lên Đỉnh Núi - ca khúc chủ đề Olympia, bài hát đã đồng hành cùng chương trình suốt 26 năm.

Từ những màn trình diễn được chuẩn bị công phu đến sự cổ vũ của hàng chục nghìn người, bốn điểm cầu đã cùng tạo nên bầu không khí náo nhiệt, tiếp thêm tinh thần cho các nhà leo núi trong trận Chung kết năm đáng nhớ.