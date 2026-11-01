Đêm 'biến hình' của phố Hàng Mã

Ghi nhận tối 31/10, dù Halloween chưa kết thúc, nhiều cửa hàng trên phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã bày bán đồ trang trí Giáng sinh. Màu đỏ, xanh cùng hàng loạt sản phẩm trang trí đặc trưng của mùa lễ hội đã xuất hiện dọc tuyến phố.

Một số tiểu thương trên phố Hàng Mã thu dọn các mặt hàng dịp Halloween để bày bán đồ chơi, đồ trang trí theo chủ đề Giáng sinh ngay trong đêm 31/10.

Một cửa hàng còn tiến hành trang trí các mặt hàng Giáng sinh ngay từ đêm 30/10, đồng thời vẫn tiếp tục đan xen bán các mặt hàng trang trí Halloween.

Sắc đỏ, xanh cùng hàng loạt món đồ quen thuộc dịp Noel như cây thông, tuần lộc, vòng nguyệt quế đã xuất hiện dày đặc trên tuyến phố Hàng Mã, dù còn gần 2 tháng nữa mới đến dịp Giáng sinh.

Để đón nhu cầu mua sắm đồ trang trí Giáng sinh, nhiều tiểu thương chủ động nhập hàng và bày bán sớm hơn mọi năm. Theo ghi nhận, giá các mặt hàng năm nay cơ bản ổn định, một số mẫu mới tăng nhẹ, dao động từ 150.000 đến 1 triệu đồng.

Ngay sau khi Halloween kết thúc, một cửa hàng đã dọn sạch các mặt hàng của dịp lễ này. Thay vào đó là nhiều kiện hàng Giáng sinh được chuẩn bị dỡ ra để bày bán.

Một cửa hàng trên phố Hàng Mã thậm chí đã bắt đầu bày bán các mặt hàng đèn lồng, pháo hoa cho mùa Tết, dù còn hơn 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2027.

Trong khi đó, nhiều cửa hàng khác tại đây vẫn bày bán đồ hóa trang Halloween trong ngày cuối cùng của dịp lễ. Theo một số tiểu thương, sức mua dịp này khá chậm dù giá năm nay cơ bản ổn định, một số mặt hàng còn giảm nhẹ so với năm trước.