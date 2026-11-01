Sau 57 năm, hài cốt nữ liệt sĩ 18 tuổi trở về quê hương Thanh Hóa

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoằng Châu cùng gia đình, dòng họ và đông đảo nhân dân địa phương tổ chức lễ đón nhận, an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thị Nhàn tại thôn Hoàng Trì, quê nhà.

Đông đảo nhân dân tham dự lễ đón nhận, an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thị Nhàn tại quê nhà

Liệt sĩ Nguyễn Thị Nhàn sinh năm 1951, quê ở thôn Hoàng Trì, xã Hoằng Châu, tỉnh Thanh Hóa. Sinh ra trong gia đình nông dân giàu truyền thống cách mạng, tháng 12/1968, khi mới 17 tuổi, bà tình nguyện tham gia lực lượng Thanh niên xung phong, biên chế tại đơn vị C894, Đội 89. Ngày 15/4/1969, trong khi thực hiện nhiệm vụ tại Km35, đường 12, Quảng Bình (nay thuộc tỉnh Quảng Trị), bà đã anh dũng hy sinh khi vừa tròn 18 tuổi.

Liệt sĩ Nguyễn Thị Nhàn hy sinh khi vừa tròn 18 tuổi

Sau khi hy sinh, hài cốt liệt sĩ được đồng đội và Nhân dân an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Thanh niên xung phong Hương Hóa, xã Tuyên Sơn, tỉnh Quảng Trị. Suốt 57 năm, người con gái quê Hoàng Trì nằm lại nơi chiến trường xa. Nay, hài cốt của bà được đưa trở về quê hương, an nghỉ bên gia đình, dòng họ.

Lãnh đạo xã Hoằng Châu dâng hương tưởng niệm liệt sĩ

Tại buổi lễ, lãnh đạo xã, thân nhân gia đình, đồng đội và Nhân dân địa phương đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân sự hy sinh cao cả của liệt sĩ Nguyễn Thị Nhàn. Sau các nghi thức trang trọng, hài cốt liệt sĩ được di chuyển và an táng tại nghĩa trang dòng họ ở làng Hoàng Trì, xã Hoằng Châu.

Hài cốt của liệt sĩ Nguyễn Thị Nhàn được an táng tại nghĩa trang quê nhà, làng Hoàng Trì - xã Hoằng Châu - tỉnh Thanh Hóa

Theo lãnh đạo xã Hoằng Châu, sự trở về sau hơn nửa thế kỷ của liệt sĩ Nguyễn Thị Nhàn là niềm xúc động, an ủi lớn lao đối với gia đình, dòng họ; đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ không chỉ thể hiện lòng tri ân của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương đối với người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nhắc nhở các thế hệ hôm nay trân trọng những cống hiến, hy sinh của cha anh.