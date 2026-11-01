Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp từ phong trào hiến máu tình nguyện ở Hoài Đức

Sáng 1-11, Chương trình hiến máu tình nguyện "Giọt hồng nhân ái" lần thứ 3 năm 2026 do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Hoài Đức phối hợp cùng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức thu hút đông đảo người dân tham gia.

Ngay từ đầu giờ sáng, hàng trăm cán bộ, người dân trên địa bàn xã Hoài Đức đã có mặt tại điểm tổ chức, xếp hàng đăng ký hiến máu.

Sự mong chờ hiện rõ trên khuôn mặt người hiến máu, ai cũng hy vọng sớm đến lượt mình.

Chương trình hiến máu tình nguyện là hoạt động vì sức khỏe cộng đồng được xã Hoài Đức tổ chức đều đặn và luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân địa phương.

Những giọt máu hồng trao đi là minh chứng sinh động cho tinh thần vì cộng đồng và truyền thống nhân ái của dân tộc.

Từ người trẻ đến những người đã có nhiều năm tham gia hiến máu, tất cả đều chung mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình để mang lại cơ hội sống cho người bệnh.

“Đây là lần thứ bốn em tham gia hiến máu. Mỗi lần đều mang lại những cảm xúc đặc biệt, nhưng hạnh phúc nhất là khi biết mình có đủ sức khỏe để trao đi những giọt máu quý giá, góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng”, Đại úy Nguyễn Trọng Hoàn chia sẻ.

Mỗi đơn vị máu được tiếp nhận là kết tinh của tình yêu thương và sự sẻ chia, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế.

Khoảnh khắc hạnh phúc của người cha khi đi hiến máu có hai con cổ vũ tinh thần.

Những túi máu được bảo quản và phân loại theo đúng quy trình chuyên môn, sẵn sàng trở thành nguồn sống quý giá dành cho những bệnh nhân đang cần truyền máu.

Khoảng hơn 400 đơn vị máu đã được tiếp nhận ngay trong sáng 1-11.

Nụ cười rạng rỡ của những người hiến máu khi được lan tỏa những điều tốt đẹp. Không chỉ dừng lại ở những đơn vị máu được trao tặng, chương trình còn góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm xã hội, xây dựng thói quen hiến máu tình nguyện trong cộng đồng.