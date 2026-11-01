Bắc Ninh: Sôi nổi Liên hoan nghệ thuật quần chúng Người cao tuổi lần thứ I năm 2026

Liên hoan là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, tạo sân chơi bổ ích để hội viên người cao tuổi giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu nghệ thuật và tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng.

Ban Tổ chức tặng Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Liên hoan tại Cụm thi đua số 5.

Tham gia Liên hoan, các đoàn, đội văn nghệ mang đến nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức như hát, múa, dân ca, hoạt cảnh… Các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống cách mạng, những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc và vai trò của người cao tuổi trong gia đình, xã hội. Nhiều tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, thể hiện tinh thần lạc quan, niềm đam mê nghệ thuật và khát vọng sống vui, sống khỏe, sống có ích của người cao tuổi.

Những năm qua, phong trào văn hóa, văn nghệ trong các cấp Hội Người cao tuổi thành phố ngày càng phát triển. Các câu lạc bộ văn nghệ, dân ca, dân vũ cùng nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa tại cơ sở thu hút đông đảo hội viên tham gia. Qua đó, tạo không khí vui tươi, nâng cao sức khỏe tinh thần, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Tiết mục dự thi tại Cụm thi đua số 5.

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Người cao tuổi lần thứ I năm 2026 là dịp ghi nhận, biểu dương tinh thần nhiệt tình, say mê và những đóng góp tích cực của hội viên trong phong trào văn hóa, văn nghệ.

Đồng thời, tiếp tục khuyến khích người cao tuổi phát huy vai trò, kinh nghiệm, trí tuệ; lan tỏa phong trào văn nghệ sâu rộng tại cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh và phát huy vai trò người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng quê hương Bắc Ninh giàu đẹp, văn minh.