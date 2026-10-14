Tăng tốc trên lĩnh vực thương mại

Bắt nhịp chuyển đổi số

Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử (TMĐT) và hỗ trợ doanh nghiệp (DN) tham gia sâu hơn vào kinh tế số. Các hoạt động tập trung vào 3 trụ cột chính, gồm: Phát triển tiêu dùng trên môi trường số, mở rộng TMĐT gắn với sản xuất-tiêu dùng bền vững và xây dựng cơ sở dữ liệu ngành phục vụ quản lý, điều hành.

Trong đó, trọng tâm là hỗ trợ DN, hộ kinh doanh và hợp tác xã đưa sản phẩm lên môi trường số, đồng thời nâng cao kỹ năng số cho người dân, giúp việc tiếp cận dịch vụ và giao dịch trực tuyến thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ cửa hàng bán lẻ chuyển đổi số trong năm 2026.

Hoạt động thương mại tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng - Ảnh: Q.V

Theo Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Đỗ Văn Bình, các hoạt động xúc tiến thương mại thời gian qua từng bước được đổi mới theo hướng kết hợp giữa xúc tiến truyền thống và xúc tiến trên nền tảng số; chú trọng kết nối cung cầu, hỗ trợ DN mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương.

Đặc biệt, đơn vị tiếp tục phát huy hiệu quả sàn giao dịch TMĐT của tỉnh, hệ thống truy xuất nguồn gốc, hoạt động quảng bá số trên cổng website, ipa.quangtri.gov.vn, đồng thời kết nối doanh nghiệp địa phương với các nền tảng TMĐT hiện đại, như: Shopee, Tiktok, Hathyo… qua đó, mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh doanh số.

Trên lĩnh vực TMĐT, tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ DN ứng dụng nền tảng số trong kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP, nông sản và các loại hàng hóa đặc trưng. Nhiều giải pháp mới như livestream quảng bá sản phẩm, xây dựng website bán hàng và hỗ trợ kinh doanh trên các nền tảng số cũng đang được triển khai.

Song song với đó, các chương trình tập huấn về TMĐT xuyên biên giới, sản xuất và tiêu dùng bền vững cũng được tổ chức nhằm giúp DN thích ứng với xu hướng phát triển mới và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ở lĩnh vực dữ liệu số, Sở Công thương đang từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành, hướng tới quản lý tập trung, đồng bộ và hỗ trợ phân tích, báo cáo nhanh trên nền tảng số. Các giải pháp này hướng tới mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực Công thương, tạo động lực phát triển kinh tế số và nâng cao hiệu quả hỗ trợ DN trên địa bàn tỉnh.

Các phiên livestream bán hàng nông sản được nhân rộng - Ảnh: Q.V

Hiện nay, quá trình chuyển đổi số trên lĩnh vực thương mại đang diễn ra rất mạnh mẽ. Hoạt động TMĐT, mua bán trực tuyến có nhiều bước phát triển, mang lại những giá trị, lợi ích kinh tế cho DN và người tiêu dùng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Các mô hình “Chợ số-Nông thôn số”, “Chợ phiên online”, livestream bán hàng nông sản được nhân rộng.

Chị Trần Thị Lan, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại nông sản sạch Trần Lan (xã Triệu Cơ) cho biết, nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ và tìm kiếm thêm nhiều đối tượng khách hàng tiềm năng, DN đã tìm tòi, nghiên cứu, tham gia các lớp tập huấn chuyển đổi số do các sở, ngành, địa phương tổ chức.

Công ty cũng xây dựng chiến lược kinh doanh mới, tập trung vào kênh bán hàng trực tuyến, đưa sản phẩm lên các sàn TMĐT, tổ chức các buổi livestream giới thiệu, quảng cáo sản phẩm và đã thu hút được hàng nghìn lượt khách hàng theo dõi, mua sắm.

“Ứng dụng công nghệ số để đưa sản phẩm lên kinh doanh trên các sàn TMĐT, tổ chức livestream trực tiếp hằng ngày, hằng tuần giúp DN có thêm nhiều khách hàng tiềm năng, qua đó góp phần khẳng định được chất lượng, thương hiệu các sản phẩm do DN sản xuất, kinh doanh”, chị Lan chia sẻ.

Kích cầu tiêu dùng những tháng cuối năm

Nhằm thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ hàng hóa, hỗ trợ DN mở rộng thị trường, bảo đảm nguồn cung, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2026, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu những tháng cuối năm 2026.

Trong đó, phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2026 đạt khoảng 79.000 tỉ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu 4 tháng cuối năm phấn đấu đạt khoảng 223 triệu USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt 627 triệu USD, hoàn thành kế hoạch năm 2026.

Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh tập trung tổ chức các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng, hội chợ, triển lãm, tuần hàng, kết nối cung cầu và quảng bá sản phẩm, nhất là vào các thời điểm mua sắm cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán năm 2027.

Tỉnh cũng tăng cường đưa sản phẩm sản xuất trong tỉnh vào hệ thống phân phối, siêu thị, trung tâm thương mại, chợ, cửa hàng tiện lợi và các nền tảng TMĐT; đồng thời hỗ trợ DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh đẩy mạnh bán hàng trực tuyến, quảng bá sản phẩm trên nền tảng số và thanh toán không dùng tiền mặt.

Lực lượng Quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra, kiểm soát hàng hóa - Ảnh: Q.V

Mặt khác, hoạt động phát triển thị trường được gắn với du lịch, thương mại biên giới và lợi thế logistics của tỉnh. Các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng được quảng bá, tiêu thụ tại cơ sở lưu trú, nhà hàng, khu, điểm du lịch và các tuyến tàu du lịch. Tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh kết nối hàng hóa qua các cửa khẩu, khu kinh tế và Hành lang kinh tế Đông-Tây, hỗ trợ DN mở rộng thị trường và kết nối với các đối tác trong nước và các nước Lào, Thái Lan.

Giám đốc Sở Công thương Hồ Xuân Hòe khẳng định, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian tới, Sở Công thương sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình cung cầu, giá cả thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu, xăng dầu, LPG; chủ động giải pháp ổn định thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng, phòng, chống thiên tai, lễ, Tết và các thời điểm nhu cầu tăng cao.

Đơn vị sẽ triển khai các chương trình, kế hoạch về phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, TMĐT, kinh doanh có điều kiện, quản lý chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và hạ tầng thương mại.

Đồng thời tiếp tục phát triển thương mại biên giới giai đoạn 2026-2030; hoàn thiện hồ sơ cơ chế, chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhất là sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Trong mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) 2 con số của tỉnh năm 2026, thương mại-dịch vụ là khu vực tạo động lực không nhỏ nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 10,6%. Bước vào mùa tiêu dùng cao điểm những tháng cuối năm, cùng với sức mua đang phục hồi, với các giải pháp đồng bộ của tỉnh, các cơ quan quản lý, cùng sự nỗ lực của các DN, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, kỳ vọng lĩnh vực thương mại sẽ tạo được sự đột phá nhằm đưa kinh tế-xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.