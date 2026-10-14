Khánh Hòa: Phụ nữ tiên phong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong kinh tế tập thể

Sự kiện thu hút 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, chuyên gia kinh tế, công nghệ cùng đông đảo nữ quản lý hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác và hội viên phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn.

Quang cảnh Diễn đàn

Tháo gỡ nút thắt cho phụ nữ khởi nghiệp

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung phân tích những rào cản lớn mà phụ nữ đang gặp phải khi tham gia kinh tế tập thể theo hướng số hóa và sinh thái. Thực tế cho thấy, nhiều chị em - đặc biệt là ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số - còn hạn chế về kỹ năng công nghệ số, thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, phụ nữ còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn xanh, công nghệ chế biến hiện đại hay các tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc. Quy mô sản xuất của các HTX, tổ hợp tác do phụ nữ quản lý phần lớn vẫn nhỏ lẻ, thiếu tính liên kết bền vững trên không gian mạng.

Để khắc phục những hạn chế này, các diễn giả và đại biểu đã thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị, hỗ trợ tiếp cận vốn và mở rộng thị trường, trong đó trọng tâm là ứng dụng công nghệ số vào quản lý, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Các đại biểu cũng đề xuất khai thác hiệu quả tài nguyên bản địa kết hợp với mô hình sản xuất xanh, sạch, an toàn; đồng thời tăng cường liên kết “4 nhà” (HTX/doanh nghiệp - nhà khoa học - cơ quan quản lý - tổ chức đoàn thể) để hình thành các chuỗi giá trị bền vững, nâng cao vị thế của phụ nữ trong phát triển kinh tế địa phương.

Bà Nguyễn Quỳnh Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu

Đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo

Phát biểu tại diễn đàn, bà Nguyễn Quỳnh Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, nhấn mạnh: Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang diễn ra mạnh mẽ, vừa là cơ hội để phụ nữ vươn lên, vừa đặt ra yêu cầu phải đồng hành, hỗ trợ kịp thời.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đề nghị tập trung vào ba vấn đề trọng tâm.

Thứ nhất, phát huy nội lực và thế mạnh bản địa thông qua việc các cấp Hội tiếp tục đồng hành, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận nguồn vốn, pháp luật và thị trường, đặc biệt quan tâm đến phụ nữ vùng sâu, vùng xa và phụ nữ yếu thế.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa ký kết chương trình liên tịch với Trung tâm Đổi mới sáng tạo, Trường Đại học Nha Trang về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030

Thứ hai, tiên phong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo bằng cách xây dựng mỗi cán bộ Hội là một “hạt nhân”, mỗi cơ sở Hội là một điểm hỗ trợ công nghệ, hướng tới mục tiêu phụ nữ không chỉ dừng lại ở việc sử dụng mà phải vươn lên làm chủ công nghệ để tạo ra giá trị mới.

Thứ ba, mở rộng liên kết và hợp tác bền vững thông qua việc tăng cường kết nối giữa các HTX với doanh nghiệp, nhà khoa học và các tổ chức hỗ trợ; đồng thời xây dựng văn hóa doanh nghiệp trên nền tảng trung thực, trách nhiệm, thân thiện với môi trường.

Trong những năm qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức Phiên chợ “Đồng hành phụ nữ khởi nghiệp - kết nối sản phẩm OCOP”, Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp; đồng thời kết nối với Ngân hàng Chính sách xã hội, Agribank, SeABank, HDBank, KienlongBank, LPBank... để hỗ trợ cho vay tín chấp, tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên khởi sự kinh doanh.

Các gian hàng sản phẩm khởi nghiệp của hợp tác xã, doanh nghiệp và hội viên trên địa bàn tỉnh

Nhằm kết nối tiêu thụ và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các mô hình kinh tế nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa bố trí 100 gian hàng giới thiệu đa dạng các sản phẩm khởi nghiệp của hợp tác xã, doanh nghiệp và hội viên trên địa bàn tỉnh.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Ban Tổ chức đã tiến hành trao giải cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững”.

Đại diện Ban Tổ chức khẳng định, giá trị lớn nhất của cuộc thi không chỉ dừng lại ở các giải thưởng mà còn là khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm, nuôi dưỡng khát vọng kinh doanh có trách nhiệm với cộng đồng. Hội LHPN tỉnh cam kết sẽ tiếp tục làm cầu nối, đồng hành cùng các dự án khởi nghiệp tiềm năng để sớm đưa các ý tưởng vào thực tiễn một cách hiệu quả.