Tân Cảng Sài Gòn đẩy mạnh kết nối logistics Việt Nam - Campuchia

Hội chợ Videx Cambodia 2026: Cầu nối giao thương hai nước

Hội chợ diễn ra từ ngày 14 - 17/10/2026 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm đảo Koh Pich, thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Sự kiện quy tụ 160 doanh nghiệp với hơn 230 gian hàng, tạo không gian để doanh nghiệp hai nước giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, tìm kiếm đối tác và thúc đẩy hợp tác kinh tế. Với Tân Cảng Sài Gòn, đây là dịp tiếp xúc trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp Campuchia, củng cố quan hệ với khách hàng, đối tác hiện hữu và tìm kiếm thêm nguồn hàng.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm quan gian hàng Tân Cảng Sài Gòn tại Hội chợ Videx Cambodia 2026.

Thương mại song phương tăng trưởng, mở rộng dư địa cho logistics

Theo Bộ Công Thương, năm 2025, kim ngạch thương mại Việt Nam - Campuchia đạt 11,33 tỷ USD, tăng 11,7% so với năm trước; riêng 8 tháng đầu năm 2026 đạt 8,67 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Hai nước đang hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 20 tỷ USD. Không chỉ là thị trường giao thương trực tiếp, Campuchia còn là nguồn phát sinh dòng hàng quá cảnh, trung chuyển thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam, trong đó có cảng Tân Cảng Cát Lái và cụm cảng Cái Mép, để tiếp tục hành trình đến các cảng đích trên thế giới.

Khi hoạt động xuất nhập khẩu của Campuchia không ngừng tăng trưởng, nhu cầu kết nối thông suốt từ nội địa Campuchia ra cảng biển Việt Nam ngày càng lớn thì yêu cầu phát triển hạ tầng logistics đồng bộ, nâng cao hiệu quả vận tải đa phương thức và tăng cường liên kết giữa các cửa khẩu, trung tâm logistics với hệ thống cảng biển ngày càng trở nên cấp thiết. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp logistics phát huy vai trò kết nối liên vùng nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng giữa Việt Nam, Campuchia và các thị trường quốc tế.

Đại tướng Tan Thana - Quốc vụ khanh, Bộ Quốc phòng Campuchia trao đổi cùng đoàn công tác Tân Cảng Sài Gòn về tiềm năng phát triển logistics Việt Nam - Campuchia.

Tân Cảng Sài Gòn đầu tư hạ tầng, xây dựng mạng lưới dịch vụ xuyên biên giới

Trước nhu cầu đó, những năm qua Tân Cảng Sài Gòn đẩy mạnh xúc tiến thương mại tại Campuchia thông qua các hội thảo chuyên ngành, chương trình kết nối doanh nghiệp và ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác địa phương đồng thời chú trọng đầu tư hạ tầng, và phát triển mạng lưới dịch vụ logistics xuyên biên giới. Tháng 12/2025, Cảng cạn Tân Cảng - Mộc Bài chính thức đi vào vận hành, tăng cường kết nối hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài với hệ thống cảng biển phía Nam Việt Nam, tạo nền tảng để Tân Cảng Sài Gòn mở rộng dịch vụ tại thị trường Campuchia.

Giải pháp logistics tích hợp, vận tải đa phương thức

Với lợi thế hệ sinh thái cảng biển và logistics tích hợp, Tân Cảng Sài Gòn đang triển khai vận tải đa phương trên cả ba hướng: đường bộ, đường sông và đường ven biển. Về đường bộ, hàng hóa được kết nối qua các cửa khẩu Hoa Lư, Bình Hiệp và đặc biệt là Mộc Bài. Tại đây, Tân Cảng Tây Ninh phát triển dịch vụ logistics xuyên biên giới thông qua Cảng cạn Tân Cảng - Mộc Bài, phục vụ tập kết, kiểm tra và luân chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu.

Về đường sông, Tân Cảng Sài Gòn khai thác tuyến dọc sông Tiền, sông Hậu, kết nối với các cảng sông của Campuchia PPAP (bao gồm các terminal LM17, TS11, UM1, UM2 và LM26). Tân Cảng Cypress và Vận tải Thuỷ Tân Cảng cung cấp dịch vụ vận tải sà lan trực tiếp giữa Phnom Penh và các cảng khu vực phía Nam Việt Nam, trong khi SNP Logistics khai thác mạng lưới vận tải sông pha biển, cho phép sà lan vận chuyển hàng từ cảng biển Việt Nam vào thẳng nội địa Campuchia.

Về đường ven biển, Tân Cảng Sài Gònmở rộng kết nối đến cảng Keo Phos (Koh Kong) và cảng Kampot (tỉnh Kampot), bổ sung lựa chọn vận chuyển cho hàng hóa khu vực duyên hải Campuchia.

Phát huy lợi thế ba phương thức này, Tân Cảng Sài Gòn là một trong những nhà cung cấp dịch vụ logistics hàng đầu Việt Nam tại Campuchia, mang đến giải pháp logistics trọn gói (door-to-door), từ vận chuyển, giao nhận đến thực hiện thủ tục hải quan. Đặc biệt, với lợi thế mạng lưới container rỗng sẵn có và lưu chuyển thường xuyên tại thị trường Campuchia, Tân Cảng Sài Gòn giúp doanh nghiệp chủ động nguồn container phục vụ xuất khẩu, rút ngắn thời gian chờ đợi và tối ưu chi phí logistics.

Tân Cảng Sài Gòn đã tham dự Hội chợ Videx tại Campuchia 5 lần liên tiếp, mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển logistics tại thị trường này.

Thông qua hội chợ lần này, Tân Cảng Sài Gòn cũng đã tích cực giới thiệu các giải pháp logistics tích hợp đến cộng đồng doanh nghiệp và đối tác tại Campuchia, góp phần nâng cao hiệu quả vận chuyển, phục vụ nhu cầu giao thương giữa hai nước và khẳng định vai trò cầu nối giữa Campuchia với hệ thống cảng biển Việt Nam cùng các tuyến vận tải quốc tế.