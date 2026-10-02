Sa mạc khô hạn nhất Trái Đất bất ngờ phủ kín hoa

Sa mạc khô hạn nhất Trái Đất nở hoa. Ảnh: AP

Được biết đến là sa mạc không thuộc vùng cực khô hạn nhất Trái Đất, một vùng rộng lớn của sa mạc Atacama đã được phủ kín hoa sau khi hiện tượng thời tiết El Niño mang theo những trận mưa lớn đến khu vực này hồi đầu năm.

Lượng nước cao bất thường đã giúp hàng triệu hạt giống và củ cây nảy mầm, bung nở, trong đó nhiều loại đã nằm im trong đất suốt hàng chục năm.

Đây là đợt hoa nở đặc biệt và bất thường, rất khác so với những đợt hoa nở diễn ra ở những nơi khác trên thế giới.

Sa mạc Atacama nằm giữa Thái Bình Dương và dãy Andes, trải dài khoảng 1.600km dọc theo bờ biển phía Bắc Chile.

Mặc dù hoa nở thường xuất hiện trong giai đoạn chuyển từ mùa đông sang mùa xuân nhưng năm nay, những đụn đất đá màu nâu vốn tạo nên cảnh quan đặc trưng của sa mạc đã biến thành một thảm hoa dại rực rỡ sắc màu trong một mùa Desierto Florido lịch sử, hay còn gọi là “sa mạc nở hoa”.

Vào khoảng tháng 7 và tháng 8, Chile ghi nhận lượng mưa kỷ lục tại nhiều khu vực, với một số nơi đạt mức chưa từng thấy kể từ những năm 1950. Lượng mưa lớn được thúc đẩy bởi một đợt El Niño siêu mạnh, hiện tượng khí hậu gây ra sự gia tăng đột biến nhiệt độ toàn cầu và đang ngày càng mạnh hơn.

Các trận bão đã gây lũ lụt, hỗn loạn và thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở Chile. Ở miền Bắc, những trận mưa này cũng tạo điều kiện cho hiện tượng sa mạc nở hoa lịch sử, với diện tích ước tính khoảng 17.000km² (6.560 dặm vuông) trong năm nay. Diện tích này tương đương với vùng đô thị Santiago, khu vực lớn nhất và đông dân nhất Chile.

Theo dự báo của CONAF, đây có thể là mùa Desierto Florido mạnh và có quy mô lớn nhất kể từ năm 1997.

Lượng mưa lớn đã kích hoạt vật chất sinh học trong sa mạc, được gọi là nguồn gen. Thành phần này bao gồm hạt giống, củ và thân củ, cũng như trứng của nhiều loài động vật không xương sống và bò sát.

Kết quả là một màn trình diễn thị giác ngoạn mục với hơn 200 loài thực vật và hoa có đủ màu sắc, hình dạng và kích thước. Những bông ñañuca đỏ và vàng, hoa rau sam đá màu tím, hoa suspiro màu trắng, hoa terciopelo màu cam và loài hoa đặc hữu cực kỳ quý hiếm của Chile garra de león bản địa đã biến những ngọn đồi, đồng bằng và khe núi của Atacama thành những thảm hoa rực rỡ.

Có những ngọn đồi và dãy núi mà trong hơn 30 hoặc 40 năm qua chưa từng xuất hiện cây xanh hay hoa. Nguồn gen của sa mạc đã nằm im trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ.

Dù đến từ các địa phương khác của Chile hay từ nước ngoài, du khách đang đổ về những khu vực xa xôi, khắc nghiệt của Atacama để chiêm ngưỡng hàng triệu bông hoa phủ kín những vùng rộng lớn của sa mạc, trải dài từ bờ biển đến tận đường chân trời.

Theo số liệu do Cơ quan Du lịch Quốc gia Chile, vùng Atacama dự kiến sẽ đón gần 300.000 lượt lưu trú qua đêm vào thời điểm hiện tượng tự nhiên này kết thúc vào tháng 11, đưa Desierto Florido trở thành một trong những điểm thu hút khách du lịch chính của khu vực trong mùa này.