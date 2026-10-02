Sông băng Thụy Sĩ mất hơn 5% lượng băng sau đợt nắng nóng kỷ lục

Các sông băng của Thụy Sĩ đã mất hơn 5% lượng băng vào năm 2026, theo thống kê từ một báo cáo của Mạng lưới giám sát sông băng Thụy Sĩ (GLAMOS) và Ủy ban quan sát băng quyển Thụy Sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Sĩ công bố hôm 1/10.

Những phát hiện này nhấn mạnh tốc độ tan băng nhanh chóng khi những năm băng tan cực độ trở thành một hiện tượng thường lệ. Báo cáo cho thấy, trong 5 năm qua, các sông băng ở Thụy Sĩ đã tan gần 1/5 lượng băng, đe dọa nguồn cung cấp nước trong tương lai và đặt ra câu hỏi về sự tồn tại lâu dài của các mỏ băng ở châu Âu.

Matthias Huss - Giám đốc GLAMOS cho biết: “Bây giờ chúng ta đang ở thế giới mới này, trong tương lai này, nơi các dòng sông băng đang tan dần”.

Sự kết hợp giữa mùa đông với quá ít tuyết và nhiệt độ kỷ lục vào mùa hè đã dẫn đến hiện tượng mà Giám đốc Huss gọi là tình trạng tan chảy "rất lớn" trong năm nay.

Sông băng ờ Thuỵ Sĩ đang tan chảy với tốc độ cao - Ảnh: Reuters

Giám đốc Huss chỉ ra: “Hầu như năm nào chúng ta cũng chứng kiến những năm cực đoan và đây thực sự là một tình huống đáng lo ngại”.

Tuy nhiên, tốc độ mất băng vẫn chưa đạt đến mức cao kỷ lục vào năm 2022, khi các đám mây bụi từ Bắc Phi đọng lại trên tuyết và đẩy nhanh quá trình tan chảy.

Sông băng lớn nhất Thụy Sĩ là sông băng Aletsch đã bị tan chảy với lượng lớn nhất từ ​​trước đến nay trong năm 2026, trong khi sông băng Tsanfleuron mất đi độ dày trung bình hơn 4 mét. Huss cho biết điều này cách đây vài năm là không thể tưởng tượng được.

Tổng cộng, các nhà khoa học ước tính các sông băng ở Thụy Sĩ đã mất khoảng 2,2 nghìn tỷ lít nước chỉ từ tháng 7 đến tháng 9, tương đương gấp hơn 4 lần lượng nước uống tiêu thụ hàng năm của các hộ gia đình Thụy Sĩ.

Điều đó cũng có một tác dụng tích cực: sông băng tan góp phần giảm bớt tình trạng thiếu nước vào mùa hè.

Tuy nhiên, khi các khu vực bị băng bao phủ co lại và các sông băng trở nên nhỏ hơn, lợi ích này ngày càng giảm đi. Giám đốc Huss chia sẻ: “Không phải chúng tôi ngạc nhiên vì chúng tôi biết các sông băng đang tan chảy nhanh như thế nào, nhưng nhìn thấy màu sắc của những ngọn núi, nơi không còn tuyết, chỉ có những tảng đá này. Nó làm tôi buồn".