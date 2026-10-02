Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển Quảng Trị, nghi do đâu?

Ngày 2/10, UBND xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương vừa ghi nhận tình trạng cá biển chết dạt vào bờ, kéo dài khoảng 1km dọc bờ biển thôn Tân Lý.

Cá chết dạt vào bờ biển đoạn thôn Tân Lý, xã Đông Trạch.

Theo ghi nhận, cá chết chủ yếu là cá mòi, kích thước nhỏ, tập trung nhiều ở khu vực sát mép nước. Số cá chết nằm rải rác trên bãi cát, một số khu vực tập trung khá nhiều và bắt đầu bốc mùi hôi thối.

Sau khi phát hiện, người dân đã thông báo cho chính quyền địa phương, đồng thời tổ chức thu gom, chôn lấp toàn bộ số cá chết, với tổng khối lượng khoảng 40kg, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến môi trường.

Những con cá mòi to hơn hai ngón tay, dài hơn 10cm dạt vào biển.

UBND xã Đông Trạch đã giao Phòng Kinh tế kiểm tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Theo chính quyền địa phương, qua kiểm tra ban đầu, nước biển tại khu vực này vẫn trong xanh, các loài cá khác chưa ghi nhận biểu hiện bất thường. Do đó, chưa có cơ sở xác định tình trạng cá chết xuất phát từ ô nhiễm nguồn nước.

Một số ngư dân địa phương cho rằng cá mòi thường di chuyển theo đàn nên việc nhiều cá nhỏ chết cùng lúc có thể liên quan đến hoạt động đánh bắt, trong đó có khả năng cá bị loại bỏ sau khi đánh bắt bằng nghề giã cào. Tuy nhiên, đây mới là nhận định ban đầu và nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh.

Lãnh đạo Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Quảng Trị đề nghị UBND xã Đông Trạch khẩn trương làm rõ nguyên nhân cá chết, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản ven bờ, thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác IUU.

Cá mòi cùng họ với cá trích nhưng thân dày và kích thước lớn hơn. Loài cá này sống ở cả môi trường nước mặn và nước lợ, phần lớn thời gian sinh sống, kiếm ăn ngoài biển. Vào mùa sinh sản, từ tháng 2 - 5 hoặc tháng 9 - 10 Âm lịch, cá mòi bơi ngược từ biển vào các con sông lớn để sinh sản. Cá trưởng thành dài khoảng 25cm, thân dẹt, màu trắng bạc, vảy nhỏ, da bóng mỡ. Thịt cá mềm nhưng có nhiều xương nhỏ, thường được chiên giòn, nướng than, kho hoặc xay làm chả.