Phi hành đoàn mới lên ISS sau chuyến bay nhanh kỷ lục

Tên lửa Falcon 9 rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ ở Cape Canaveral, bang Florida, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tên lửa Falcon 9 của SpaceX, mang theo nhóm thực hiện sứ mệnh Crew-13, đã rời bệ phóng lúc 11h10 giờ địa phương (22h10 giờ Việt Nam) từ Cape Canaveral ở bang Florida. Theo các quan chức Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), khoảng 7 giờ 55 phút sau đó, khoang tàu Dragon "Grace" của SpaceX đã kết nối với một cổng của ISS, lập kỷ lục về chuyến bay nhanh nhất của tàu vũ trụ Mỹ tới trạm không gian này.

Thời gian của hành trình phụ thuộc rất nhiều vào khoảng cách giữa ISS và tàu vũ trụ tại thời điểm phóng. Phi hành đoàn gần đây xuất phát từ lãnh thổ Mỹ đã mất hơn 30 giờ để đến được trạm vũ trụ.

Crew-13 gồm 2 phi hành gia NASA, 1 phi hành gia Canada và 1 nhà du hành vũ trụ Nga dự kiến lưu lại ISS trong 6 tháng. Phi hành đoàn mới của ISS ban đầu có kế hoạch lên ISS vào giữa tháng 9, nhưng việc phóng tàu vũ trụ đã bị hoãn lại do sự cố rò rỉ trên tàu Dragon.

Nhóm sứ mệnh Crew-12 dự kiến trở về Trái Đất sớm nhất vào ngày 5/10 tới, tuy nhiên lịch trình còn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết.