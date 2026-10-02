Lào Cai: Tái thả 46 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Đây là đợt tái thả thứ 5 được thực hiện từ đầu năm 2026 đến nay, góp phần phục hồi quần thể các loài động vật hoang dã và bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

Lực lượng chức năng vận chuyển động vật hoang dã đến khu vực tái thả.

Trong 46 cá thể được tái thả có 4 cu li nhỏ, 2 rùa đầu to, 3 trăn đất, 2 kỳ đà hoa, 2 cú lợn lửng nâu, 1 diều hâu, 12 khỉ đuôi lợn, 6 khỉ mặt đỏ, 8 khỉ mốc và 6 khỉ vàng. Trước khi trở về môi trường tự nhiên, các cá thể đều được chăm sóc, kiểm tra, đánh giá sức khỏe, bảo đảm không mắc bệnh truyền nhiễm, không bị thương tật vĩnh viễn và đủ khả năng tự kiếm ăn, tự vệ, thích nghi với môi trường tự nhiên.

Trước khi tái thả, Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, lựa chọn khu vực có sinh cảnh phù hợp với đặc tính sinh học của từng loài. Các điểm thả đều có độ che phủ rừng cao, nguồn nước và thức ăn tự nhiên phong phú, nhiều nơi trú ẩn, xa khu dân cư, tuyến giao thông và vùng sản xuất nông nghiệp; đồng thời nằm trong khu vực được lực lượng kiểm lâm quản lý, bảo vệ.

Các điểm thả có độ che phủ rừng cao, nguồn nước và thức ăn tự nhiên phong phú.

Lực lượng chức năng chăm sóc cá thể động vật hoang dã trên đường vận chuyển đến khu vực tái thả.

Trong quá trình vận chuyển và tái thả, các cá thể được sử dụng lồng, dụng cụ chuyên dụng phù hợp, hạn chế stress và chấn thương. Tại điểm thả, động vật được ổn định trước khi mở lồng, sau đó chủ động di chuyển vào rừng.

Sau tái thả, lực lượng Kiểm lâm Vườn Quốc gia Hoàng Liên phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, giám sát khu vực, định kỳ kiểm tra khả năng thích nghi của các cá thể; đồng thời tăng cường tuần tra, ngăn chặn săn bắt, đặt bẫy trái phép.

Cá thể động vật hoang dã được tái thả về khu vực có sinh cảnh phù hợp.

Việc đưa các cá thể sau cứu hộ, chăm sóc và phục hồi sức khỏe trở về môi trường tự nhiên góp phần duy trì quần thể các loài động vật hoang dã, bảo tồn nguồn gen và đa dạng sinh học, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ rừng, bảo tồn hệ sinh thái tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên.