600.000 lượt người xem một con cá mập mắc cạn ở Hàn Quốc

Người dân, du khách chụp ảnh con cá mập mắc kẹt ở Busan, Hàn Quốc.

Con cá mập dài 3,5 m được phát hiện trong một tuyến đường thủy hẹp tại cảng phía Bắc Busan, Hàn Quốc, ngày 18/9. Sau nhiều ngày con vật không thể tự tìm đường ra biển, lực lượng chức năng triển khai phương án giải cứu hôm 29/9, song chưa thể đưa nó trở lại vùng nước rộng.

Các chuyên gia nhận định đây có thể là cá mập mõm nhọn (bronze whaler), được cho là đã bơi theo đàn mồi từ biển vào kênh rồi không tìm được đường ra, theo Yonhap.

Đến sáng 29/9, Cảnh sát biển Hàn Quốc cùng các cơ quan liên quan dùng tàu phun nước phía sau cá mập, với mục đích thúc nó di chuyển về phía cửa kênh. Phương án này dựa trên cách từng sử dụng để giải cứu một con cá mập trắng lớn mắc kẹt ngoài khơi Massachusetts, Mỹ, năm 2004. Tuy nhiên, con vật bơi tránh các luồng nước và vượt qua những tàu đang làm nhiệm vụ trước khi quay trở lại kênh.

Viện Khoa học Thủy sản Quốc gia Hàn Quốc cho biết cá mập vẫn trong tình trạng ổn định, song khả năng kiếm ăn và di chuyển bị hạn chế. Nếu tiếp tục mắc kẹt, thể trạng con vật có thể suy yếu.

Lực lượng cứu hỏa dùng tàu phun nước giải cứu cá mập bất thành, ngày 29/9.

Con cá mập nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý tại Busan, được đặt biệt danh "Bukangi". Tên gọi này ghép từ "Buk Hang", tên tiếng Hàn của cảng phía Bắc Busan, với hậu tố "-i", thường được dùng để tạo cách gọi thân mật trong tiếng Hàn.

Sự xuất hiện của con vật giúp công viên ven sông Cảng Bắc, nơi người dân có thể quan sát nó, đông khách chưa từng thấy. Chính quyền thành phố cho biết khu vực này ghi nhận khoảng 607.000 lượt khách trong 10 ngày (19-28/9), trong khi ngày thường chỉ đón khoảng 2.000 lượt vào cuối tuần và các dịp lễ.

Du khách Kim Jung-sook, 62 tuổi, tới thăm con cá mập lần cuối hôm 29/9. "Tôi đã trở nên gắn bó với nó sau vài ngày nhìn thấy ở đây. Tôi cảm thấy hơi buồn", bà nói với Maeil Shinmun.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực hướng dẫn lối thoát cho cá mập ra vùng biển ngoài khơi Busan, Hàn Quốc, ngày 29/9.

Thị trưởng Busan Chun Jae-soo cũng dành sự quan tâm cho con vật. "Nó thực sự có tố chất ngôi sao. Cứ 5-10 phút nó lại nổi lên", ông nói trên CBS Radio.

Chính quyền Busan còn tuyên bố Bukangi là đại sứ quan hệ công chúng danh dự của thành phố, sau khi 91% trong khoảng 8.000 người tham gia cuộc bình chọn trên Instagram chính thức ủng hộ ý tưởng này.

Cá mập không phải loài xa lạ với vùng biển Hàn Quốc. Viện Khoa học Thủy sản Quốc gia ghi nhận 46 cá thể cá mập kích thước lớn ngoài khơi bờ biển phía Đông trong nửa đầu năm nay, gần gấp 4 lần cùng kỳ năm trước. Theo cơ quan này, nước biển ấm lên cùng nguồn thức ăn dồi dào hơn có thể là những nguyên nhân khiến số lượng cá mập được ghi nhận tăng.

Đan Châu