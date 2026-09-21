Rụng tóc hơn 100 sợi mỗi ngày có đáng lo?

NỘI DUNG 1. Phân biệt rụng tóc sinh lý và rụng tóc bệnh lý 2. Các nguyên nhân phổ biến gây rụng tóc bệnh lý 3. Dấu hiệu tự kiểm tra 4. Chăm sóc tóc đúng cách khi rụng tóc nhẹ 5. Điều chỉnh chế độ ăn

Trên thực tế, rụng tóc được chia thành hai loại là rụng tóc sinh lý bình thường và rụng tóc bệnh lý cần được quan tâm. Người trưởng thành khỏe mạnh rụng khoảng 50 đến 100 sợi tóc mỗi ngày là hiện tượng trao đổi chất tự nhiên của nang tóc, không cần quá lo lắng.

Nếu một lần gội đầu rụng hơn 100 sợi, hoặc nhiều ngày liên tiếp rụng trung bình hơn 150 sợi mỗi ngày, kèm theo dấu hiệu đường ngôi tóc rộng ra, tóc trở nên mảnh và mềm yếu hơn, cần cảnh giác đây có thể là rụng tóc bệnh lý.

1. Phân biệt rụng tóc sinh lý và rụng tóc bệnh lý

Mỗi nang tóc trên da đầu đều có chu kỳ sinh trưởng cố định:

Giai đoạn tăng trưởng: Kéo dài 2 đến 6 năm, khi đó tóc mọc khỏe mạnh và dày dặn.

Giai đoạn thoái triển: Kéo dài 2 đến 3 tuần, khi nang tóc dần co lại.

Giai đoạn nghỉ: Kéo dài 2 đến 3 tháng. Sau giai đoạn này, sợi tóc cũ sẽ rụng, tạo điều kiện để tóc mới mọc lên.

Khi gội đầu, nước ấm làm mềm lớp sừng trên da đầu, cùng với động tác massage và dòng nước xối sẽ khiến những sợi tóc vốn đã ở giai đoạn nghỉ, sắp rụng, rụng đi tập trung cùng lúc. Đây hoàn toàn là hiện tượng rụng tóc sinh lý bình thường, tương tự như lá cây rụng vào mùa thu.

Rụng tóc bệnh lý là khi chu kỳ sinh trưởng của nang tóc bị phá vỡ bởi các tác động bên ngoài, hoặc bản thân nang tóc bị tổn thương. Có nhiều nguyên nhân thường gặp dẫn đến tình trạng này.

2. Các nguyên nhân phổ biến gây rụng tóc bệnh lý

Rụng tóc là vấn đề khá phổ biến, phần lớn trường hợp có thể cải thiện qua điều chỉnh sinh hoạt và chăm sóc đúng cách. Ảnh minh họa AI.

Rụng tóc nội tiết androgen: Là dạng rụng tóc bệnh lý phổ biến nhất, liên quan đến yếu tố di truyền và độ nhạy cảm của cơ thể với hormone androgen. Nang tóc dần thu nhỏ lại, tóc mọc ra ngày càng mảnh và ngắn hơn, cuối cùng dẫn đến đường ngôi tóc rộng ra, đỉnh đầu thưa dần. Ở nam giới thường biểu hiện qua đường chân tóc hình chữ M lùi dần về sau, còn ở nữ giới chủ yếu biểu hiện qua đường ngôi tóc rộng dần ra.

Viêm da tiết bã: Là tình trạng nấm men Malassezia trên da đầu phát triển quá mức, gây viêm, khiến da đầu trở nên nhờn, ngứa, đồng thời làm tắc nghẽn nang tóc, dẫn đến tóc dễ rụng hơn, thường kèm theo nhiều vảy gàu màu trắng xám.

Rối loạn nội tiết: Như hormone giảm đột ngột sau sinh, biến động nội tiết ở giai đoạn tiền mãn kinh, hoặc rối loạn chức năng tuyến giáp, đều có thể làm xáo trộn chu kỳ sinh trưởng của nang tóc, gây rụng tóc lan tỏa. Tình trạng này thường cải thiện sau khi nồng độ hormone ổn định trở lại nhưng nếu nghiêm trọng vẫn cần can thiệp y tế.

Thiếu hụt dinh dưỡng: Là nguyên nhân đáng chú ý. Khi nồng độ ferritin, chỉ số phản ánh lượng sắt dự trữ trong cơ thể, giảm xuống dưới 30 microgam/lít, sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp oxy và dưỡng chất cho tóc. Thiếu protein trong khẩu phần ăn cũng khiến tóc mất đi nguyên liệu để phát triển, trở nên khô xơ, dễ gãy, đều có thể dẫn đến rụng tóc nhiều hơn.

Căng thẳng kéo dài hoặc thức khuya thường xuyên: Có thể khiến nang tóc chuyển sớm sang giai đoạn nghỉ, gây ra hiện tượng rụng tóc do stress, thường biểu hiện rõ sau khoảng 2 đến 3 tháng kể từ khi xảy ra sự kiện gây căng thẳng.

3. Dấu hiệu tự kiểm tra

Có thể tự đánh giá tình trạng tóc của bản thân qua 4 dấu hiệu sau, nếu có từ 2 dấu hiệu trở lên nên sớm đi khám:

Đường ngôi tóc rộng hơn so với một năm trước hơn 1 cm.

Tóc ở đỉnh đầu hoặc đường chân tóc mỏng đi rõ rệt, có thể nhìn thấy da đầu.

Mỗi lần gội hoặc chải đầu rụng hơn 100 sợi tóc, tương đương khoảng một nắm tay người trưởng thành.

Tóc trở nên ngày càng mảnh, mềm yếu như lông tơ so với trước đây.

4. Chăm sóc tóc đúng cách khi rụng tóc nhẹ

Với trường hợp rụng tóc nhẹ, trung bình 50 đến 100 sợi mỗi ngày, chưa có dấu hiệu đường ngôi tóc rộng rõ rệt, có thể bắt đầu điều chỉnh từ thói quen sinh hoạt hằng ngày:

Nên gội đầu bằng nước dưới 38 độ C, vì nước quá nóng có thể làm tổn thương hàng rào bảo vệ da đầu, kích thích nang tóc, khiến tình trạng rụng tóc nặng thêm.

Dùng đầu ngón tay massage nhẹ nhàng da đầu khi gội thay vì cào bằng móng tay để tránh gây trầy xước, đồng thời việc massage còn giúp thúc đẩy tuần hoàn máu tại da đầu, hỗ trợ nang tóc hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

Tần suất gội đầu khoảng 2 đến 3 lần mỗi tuần là hợp lý, gội quá thường xuyên sẽ phá vỡ cân bằng dầu tự nhiên trên da đầu, còn gội quá ít lại khiến dầu và bụi bẩn tích tụ làm tắc nghẽn nang tóc.

5. Điều chỉnh chế độ ăn

Thực phẩm giàu sắt như thịt bò nạc, gan lợn hoặc rau lá xanh đậm, mộc nhĩ khoảng 1 đến 2 lần mỗi tuần để phòng ngừa rụng tóc do thiếu sắt.

Thực phẩm giàu đạm như trứng, sữa, cá, các sản phẩm từ đậu nành nên được bổ sung đều đặn mỗi ngày để cung cấp đủ nguyên liệu cho tóc phát triển.

Bổ sung vitamin D: Ăn thêm rau lá xanh đậm, cá hồi để hỗ trợ bổ sung vitamin D, giúp duy trì sức khỏe nang tóc. Có thể phơi nắng khoảng 15 đến 20 phút mỗi ngày, tránh nắng gắt buổi trưa.

Nếu đã điều chỉnh sinh hoạt và chăm sóc tại nhà khoảng 1 đến 2 tháng mà tình trạng rụng tóc không cải thiện, hoặc đã xuất hiện rõ dấu hiệu đường ngôi tóc rộng, đỉnh đầu thưa, nên đến khám chuyên khoa da liễu.

Rụng tóc là vấn đề khá phổ biến, phần lớn trường hợp có thể cải thiện qua điều chỉnh sinh hoạt và chăm sóc đúng cách, nhưng không nên chủ quan bỏ qua các dấu hiệu bệnh lý. Việc theo dõi số lượng tóc rụng định kỳ, kết hợp thăm khám sớm khi có dấu hiệu bất thường, sẽ giúp can thiệp kịp thời trước khi tình trạng rụng tóc trở nên khó hồi phục.