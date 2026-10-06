6 nhóm bệnh nam giới trung niên dễ mắc, có những dấu hiệu này cần đi khám sớm

Nam giới bước vào tuổi trung niên có thể xuất hiện những thay đổi tưởng như bình thường như tiểu đêm, tiểu khó, mệt mỏi, đau ngực thoáng qua, huyết áp tăng, rối loạn tiêu hóa hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân. Nhiều người có tâm lý “không đau là không bệnh”, đến khi đi khám mới phát hiện bệnh đã tiến triển.

Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Thực hành Lâm sàng Quốc tế, nam giới có xu hướng đến gặp bác sĩ ít thường xuyên hơn phụ nữ. Họ có thể bỏ qua các cuộc kiểm tra hàng năm, bỏ qua các triệu chứng hoặc trì hoãn việc nhận trợ giúp y tế khi họ cần.

Trong một số trường hợp, những sự chậm trễ đó có thể nguy hiểm. Chẩn đoán và điều trị sớm thường có thể cải thiện kết quả của bạn đối với nhiều tình trạng sức khỏe.

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6 bệnh nam giới tuổi trung niên cần cảnh giác

Theo Bác sĩ Trần Trung trả lời trên Báo SKĐS, nam giới tuổi trung niên cần đề phòng cách bệnh sau:

Bệnh tăng huyết áp

Ở tuổi trung niên, mạch máu có thể dần trở nên kém đàn hồi, khiến nguy cơ tăng huyết áp gia tăng. Tuy nhiên, tăng huyết áp thường diễn biến âm thầm và nhiều người không có triệu chứng rõ ràng.

Tăng huyết áp kéo dài có thể gây tổn thương nhiều cơ quan, đặc biệt là tim, não, thận và mắt. Tại tim, bệnh có thể làm tăng nguy cơ phì đại tim, suy tim và bệnh mạch vành; tại não, làm tăng nguy cơ đột quỵ; đồng thời có thể gây tổn thương thận và võng mạc.

Để kiểm soát huyết áp, nam giới tuổi trung niên nên duy trì chế độ ăn hợp lý, hạn chế muối và chất béo không lành mạnh, tăng cường vận động, kiểm soát cân nặng và kiểm tra huyết áp định kỳ.

Bệnh đái tháo đường

Ở tuổi ngoài 40, nguy cơ đái tháo đường type 2 tăng lên, đặc biệt ở những người thừa cân, béo phì, ít vận động hoặc có các yếu tố nguy cơ khác. Đái tháo đường không đơn thuần xuất phát từ việc ăn nhiều đường mà liên quan đến sự rối loạn chuyển hóa glucose và tình trạng cơ thể sử dụng insulin không hiệu quả.

Khi còn trẻ, cơ thể thường duy trì đường huyết nhờ sự phối hợp giữa insulin, gan và các cơ quan chuyển hóa. Theo tuổi tác, khả năng chuyển hóa có thể thay đổi, đồng thời các yếu tố như thừa cân, ít vận động và chế độ ăn không hợp lý có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Đáng lưu ý, đái tháo đường đang trở thành một vấn đề sức khỏe ngày càng phổ biến và có xu hướng xuất hiện ở độ tuổi trẻ hơn. Bệnh có thể diễn biến âm thầm trong thời gian dài, vì vậy kiểm tra đường huyết định kỳ, đặc biệt ở người có yếu tố nguy cơ, là điều cần thiết.

Bệnh gút

Gút là bệnh rối loạn chuyển hóa liên quan đến tình trạng tăng acid uric máu và sự lắng đọng tinh thể urat tại khớp, gây ra các đợt viêm khớp cấp. Biểu hiện điển hình là khớp sưng, nóng, đỏ và đau dữ dội, thường gặp ở khớp ngón chân cái nhưng cũng có thể xuất hiện ở các khớp khác.

Cơn gút cấp thường khởi phát đột ngột, nhiều trường hợp xảy ra về đêm và có thể xuất hiện sau những bữa ăn nhiều đạm hoặc sử dụng nhiều rượu bia. Nam giới có nguy cơ mắc gút cao hơn phụ nữ, đặc biệt ở độ tuổi trung niên.

Nếu không được kiểm soát và điều trị phù hợp, các đợt gút cấp có thể tái diễn, lâu dài gây tổn thương khớp và hình thành các hạt tophi. Vì vậy, người bệnh cần tuân thủ điều trị, kiểm soát chế độ ăn uống, hạn chế rượu bia và duy trì cân nặng hợp lý.

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Bệnh xương khớp

Ở tuổi trung niên, hệ cơ xương khớp bắt đầu có những thay đổi theo quá trình lão hóa. Các khớp có thể kém linh hoạt hơn, trong khi khả năng phục hồi sau vận động hoặc lao động nặng cũng giảm so với thời trẻ.

Việc đột ngột mang vác vật nặng hoặc vận động quá sức có thể gây đau lưng cấp, tổn thương cột sống hoặc làm nặng thêm các bệnh lý có sẵn. Đau thần kinh tọa hoặc thoát vị đĩa đệm gây chèn ép rễ thần kinh cũng có thể xuất hiện sau những động tác gắng sức.

Sau nhiều năm vận động, các khớp cũng có thể xuất hiện tình trạng thoái hóa. Nếu thường xuyên đau lưng, mỏi gối, cứng khớp hoặc đau tăng khi vận động, nam giới trung niên nên đi khám để xác định nguyên nhân thay vì tự chịu đựng hoặc sử dụng thuốc kéo dài.

Các bệnh liên quan đến thuốc lá, rượu bia

Thuốc lá là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng đối với nhiều bệnh lý nghiêm trọng. Hút thuốc làm tăng nguy cơ ung thư phổi, bệnh tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và các bệnh lý mạch máu. Đây là những vấn đề sức khỏe nam giới trung niên cần đặc biệt lưu ý nếu có thói quen hút thuốc lâu năm.

Bên cạnh đó, sử dụng nhiều rượu bia trong thời gian dài có thể gây tổn thương gan. Gan nhiễm mỡ do rượu có thể xuất hiện ở giai đoạn đầu và có khả năng cải thiện nếu người bệnh ngừng hoặc hạn chế rượu bia theo tư vấn của bác sĩ.

Nếu tiếp tục uống nhiều rượu bia, tình trạng tổn thương gan có thể tiến triển thành viêm gan, xơ hóa và xơ gan, làm tăng nguy cơ suy giảm chức năng gan và nhiều biến chứng nguy hiểm.

U xơ tuyến tiền liệt

U xơ tuyến tiền liệt, hay phì đại lành tính tuyến tiền liệt, là tình trạng thường gặp ở nam giới lớn tuổi. Bệnh có thể bắt đầu xuất hiện từ tuổi trung niên, tiến triển từ từ và các triệu chứng thường rõ hơn khi tuổi càng cao.

Các biểu hiện thường gặp gồm tiểu khó, dòng nước tiểu yếu hoặc nhỏ, tiểu ngắt quãng, thời gian đi tiểu kéo dài, tiểu xong vẫn còn nhỏ giọt hoặc có cảm giác chưa tiểu hết. Người bệnh cũng có thể buồn tiểu đột ngột, phải đi tiểu nhiều lần trong ngày và ban đêm.

Đặc biệt, tiểu đêm hoặc tiểu khó không phải lúc nào cũng do phì đại tuyến tiền liệt mà có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân khác. Vì vậy, nếu nhận thấy dòng tiểu yếu dần, khó tiểu, tiểu nhiều lần hoặc các triệu chứng đường tiểu kéo dài, nam giới nên đi khám để xác định nguyên nhân.

Khám và siêu âm theo chỉ định của bác sĩ có thể giúp phát hiện sớm các vấn đề ở tuyến tiền liệt, từ đó có hướng theo dõi và điều trị phù hợp.