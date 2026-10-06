Tăng cường các biện pháp xử lý, phòng ngừa vụ ngộ độc thực phẩm nghi ngờ liên quan đến nấm dại

Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 1/10/2026 xảy ra 1 vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại bản Cò Lá, xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu. Có 13 người ăn cùng bữa ăn, trong đó 6 người xuất hiện triệu chứng và được đưa đến cơ sở y tế theo dõi và điều trị. Qua điều tra, xác minh bước đầu, 6 trường hợp có triệu chứng đều đã sử dụng món canh nấm; nấm được hái từ rừng và sử dụng để chế biến món canh. Thực phẩm nghi ngờ liên quan đến vụ việc là nấm dại; nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xác minh và làm rõ. Để chủ động xử lý vụ việc, hạn chế nguy cơ diễn biến nặng và phòng ngừa các vụ ngộ độc trên địa bàn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Y tế

Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục điều trị, theo dõi sát các bệnh nhân đang điều trị, tổ chức hội chẩn, tham vấn chuyên môn của các bệnh viện Trung ương để có hướng xử trí tốt nhất (khi cần thiết); bảo đảm xử trí kịp thời khi có diễn biến bất thường; đồng thời theo dõi sát tình trạng sức khỏe đối với những người cùng ăn bữa ăn nhưng chưa xuất hiện triệu chứng.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, điều tra, xác minh, xử lý vụ việc theo quy định; theo dõi kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm và các thông tin có liên quan để đánh giá, làm rõ nguyên nhân vụ việc; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý khi có tình huống phát sinh.

Chỉ đạo các đơn vị y tế tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm, nhất là tại xã Bình Lư và các địa bàn có nguy cơ sử dụng nấm rừng và các loại thực phẩm tự nhiên có nguy cơ chứa độc tố.

Phối hợp với UBND xã Bình Lư tăng cường tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng về nguy cơ ngộ độc do nấm rừng và các thực phẩm có chứa độc tố tự nhiên; khuyến cáo người dân không sử dụng nấm rừng và các thực phẩm có nguy cơ chứa độc tố tự nhiên; hướng dẫn người dân không sử dụng thực phẩm tự nhiên không rõ mức độ an toàn làm thực phẩm.

2. UBND các xã, phường

Chủ động tổ chức tuyên truyền, cảnh báo người dân trên địa bàn về nguy cơ ngộ độc do sử dụng nấm dại, thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên không rõ mức độ an toàn; chú trọng các địa bàn vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số.

Chỉ đạo các thôn, bản, tổ dân phố và lực lượng liên quan phối hợp với cơ quan y tế trong việc tuyên truyền, phát hiện, thông tin kịp thời các trường hợp có dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm.

Khi phát hiện trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, khẩn trương thông tin cho cơ quan y tế và phối hợp triển khai các biện pháp xử lý theo hướng dẫn, quy định của cơ quan có thẩm quyền.

3. Công tác thông tin, tuyên truyền

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh, hệ thống truyền thông cơ sở tăng cường thông tin, tuyên truyền, giáo dục kiến thức về an toàn thực phẩm; chú trọng cảnh báo nguy cơ ngộ độc do sử dụng nấm dại và thực phẩm có nguy cơ chứa độc tố tự nhiên; hướng dẫn người dân các biện pháp phòng ngừa và thông tin kịp thời cho cơ quan y tế khi phát hiện trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm.

4. Chế độ báo cáo

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc, tổng hợp tình hình và báo cáo UBND tỉnh khi có trường hợp bệnh nhân chuyển nặng, phát sinh thêm người có triệu chứng nghi ngộ độc hoặc xảy ra tử vong, có kết quả xét nghiệm hoặc kết quả điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc hoặc khi có tình huống phát sinh khác cần xin ý kiến chỉ đạo theo thẩm quyền.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện; không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm, nhất là nguy cơ ngộ độc do sử dụng nấm dại và các thực phẩm có nguy cơ chứa độc tố tự nhiên.