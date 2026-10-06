Cuộc chạy đua xuyên ba miền đưa những món quà sự sống đến người bệnh

Một quyết định khó khăn

Khoảng 00h23 ngày 1/10, Bệnh viện E tiếp nhận một trường hợp đuối nước trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng thở, không bắt được mạch.

Quy trình “báo động đỏ” toàn viện lập tức được kích hoạt. Nhưng người bệnh bị tổn thương não và phổi rất nặng do thiếu oxy, nên những nỗ lực cuối cùng vẫn không thể cứu được người bệnh. Nhưng câu chuyện về sự sống chưa dừng lại ở đó.

Ngày 2/10, sau khi được bệnh viện tư vấn, gia đình đã đưa ra quyết định đầy nhân văn: đồng ý hiến tặng mô, tạng của người thân. Đó cũng chính là tâm nguyện người bệnh từng chia sẻ khi còn sống: Sau khi qua đời, có thể hiến một phần cơ thể để cứu những người bệnh khác.

Từ khoảnh khắc ấy, Bệnh viện E cùng Trung tâm Điều phối tạng Quốc gia bước vào một cuộc chạy đua mới.

Ca lấy tạng cứu 6 người ở Bệnh viện E. Ảnh: Thanh Xuân.

Trao đổi với VietTimes, ngày 6/10, TS Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E cho biết thời điểm đó, không còn là cuộc chiến để cứu một người bệnh, mà là cuộc chạy đua để giữ gìn chất lượng những mô, tạng có thể đem lại sự sống cho nhiều người khác.

Rạng sáng 4/10, cuộc họp khẩn với sự tham gia của các chuyên gia từ ba miền Bắc – Trung – Nam được tổ chức. Các phương án lấy, bảo quản, vận chuyển và ghép tạng được tính toán chặt chẽ đến từng giờ, bởi với tạng ghép, mỗi phút đều có giá trị.

Trong phòng mổ Bệnh viện E, trước khi bắt đầu cuộc phẫu thuật lấy đa tạng, các bác sĩ dành một phút tri ân và tiễn biệt người hiến.

Khoảng 10h13 ngày 4/10, trái tim người hiến được lấy ra và lập tức được vận chuyển đến Bệnh viện Việt Đức để ghép cho một bệnh nhi suy tim nặng, đang phải thở máy và sử dụng ECMO tại đơn vị hồi sức tim. Từ một cơ thể đã không còn khả năng hồi phục, trái tim tiếp tục hành trình của sự sống trong một cơ thể khác.

Gan được vận chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hai quả thận được đưa bằng đường hàng không đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Trung ương Huế. Hai giác mạc được chuyển đến Bệnh viện Mắt Trung ương.

Như vậy, từ một người hiến, 6 người bệnh ở ba miền đất nước có thêm cơ hội được sống, được nhìn thấy ánh sáng hoặc tiếp tục hành trình điều trị.

Cuộc chạy đua xuyên ba miền để giữ “thời gian vàng”

Để những món quà sự sống ấy đến đúng nơi, đúng thời điểm, một hành trình vận chuyển đặc biệt đã được thực hiện trong ngày 4/10.

Vietnam Airlines đã phối hợp với Trung tâm Điều phối tạng Quốc gia, ưu tiên tối đa việc vận chuyển các ê-kíp chuyên gia cùng mô, tạng hiến. Các chuyến bay kết nối Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM được điều phối nhằm rút ngắn thời gian di chuyển, bảo đảm “thời gian vàng” cho các ca ghép.

Đặc biệt, sau khi thực hiện lấy tạng tại Bệnh viện E, ê-kíp cùng tạng được bảo quản nghiêm ngặt nhanh chóng lên chuyến bay từ Hà Nội đi Đà Nẵng, sau đó tiếp tục di chuyển đường bộ về Bệnh viện Trung ương Huế để phục vụ ca ghép trong ngày.

Đằng sau hành trình ấy là sự phối hợp của hàng loạt ê-kíp: bác sĩ hồi sức, phẫu thuật viên lấy tạng, các chuyên gia ghép tạng, điều phối viên, nhân viên vận chuyển và lực lượng hàng không. Mỗi người đảm nhiệm một mắt xích, cùng hướng tới một mục tiêu duy nhất: đưa tạng đến người bệnh trong thời gian ngắn nhất và điều kiện tốt nhất.

Theo ThS.BS Lê Thị Thương, Khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc, Bệnh viện E, dù tim người bệnh đã đập trở lại sau hồi sức, tình trạng tuần hoàn suy giảm nghiêm trọng kèm tổn thương đa cơ quan khiến hệ thống VA-ECMO được chỉ định khẩn cấp.

Kỹ thuật này giúp duy trì dòng máu và áp lực tưới máu đến các cơ quan quan trọng, hạn chế tổn thương tế bào do thiếu oxy. Nhờ đó, chức năng tim, thận dần được cải thiện, đồng thời tạo điều kiện duy trì chất lượng các tạng trong trường hợp người bệnh được xác định chết não và gia đình quyết định hiến tạng.

Trong giai đoạn bảo tồn tạng, ê-kíp hồi sức phải kiểm soát rất chặt chẽ huyết động, khí máu, nhiệt độ và cân bằng giữa chống đông với nguy cơ chảy máu. Sự ổn định của người hiến có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi mỗi tạng được bảo vệ tốt là thêm một cơ hội sống cho người đang chờ ghép.

Phút tri ân và tiễn biệt người hiến tạng. Ảnh: Thanh Xuân.

Sự sống có thể tiếp tục từ một nghĩa cử

Hiến tạng là một quyết định khó khăn đối với bất kỳ gia đình nào, nhất là khi được đưa ra trong thời khắc đau buồn nhất. Nhưng gia đình người bệnh đã chọn cách để sự ra đi của người thân không khép lại tất cả.

Họ thay anh hoàn thành tâm nguyện từng được nói khi còn sống: hiến một phần cơ thể để cứu những người bệnh khác.

Từ Bệnh viện E, những món quà vô giá đã vượt hàng trăm, hàng nghìn cây số đến với người bệnh ở Hà Nội, Huế và TP.HCM. Trái tim tiếp tục đập, lá gan tiếp tục thực hiện chức năng, những quả thận mở ra cơ hội sống mới, còn giác mạc có thể giúp người khác nhìn thấy ánh sáng.

Đó không chỉ là một ca lấy đa tạng thành công. Đó là câu chuyện về cách sự sống được trao truyền từ một người đã ra đi sang những người đang cần được sống.