Mẹo nấu vỏ bưởi gội đầu kích tóc con mọc tua tủa

Từ lâu, vỏ bưởi đã xuất hiện trong nhiều công thức chăm sóc tóc theo kinh nghiệm dân gian. Chỉ với vài bước đơn giản, phần vỏ thường bị bỏ đi sau khi ăn có thể được tận dụng để tạo thành nước gội đầu tại nhà.

Điều đáng lưu ý là không phải cứ nấu vỏ bưởi càng lâu hay dùng nước càng đặc thì hiệu quả chăm sóc tóc càng tốt. Cách sơ chế, lượng nước và thời gian đun đều ảnh hưởng đến chất lượng nước gội.

Vì sao vỏ bưởi thường được dùng để chăm sóc tóc?

Khi bóp hoặc bẻ vỏ bưởi tươi, những giọt tinh dầu nhỏ li ti cùng mùi thơm đặc trưng dễ dàng được nhận thấy. Các hợp chất tạo mùi tập trung nhiều ở phần vỏ ngoài màu xanh hoặc vàng. Trong dân gian, vỏ bưởi thường được kết hợp với một số nguyên liệu khác như bồ kết, sả, hương nhu để nấu nước gội đầu. Sau khi sử dụng, tóc có thể lưu lại mùi thơm tự nhiên và tạo cảm giác sạch, dễ chịu.

Tinh dầu vỏ bưởi có thể dùng để chăm sóc tóc.

Cách nấu nước vỏ bưởi gội đầu

Vỏ bưởi tươi hoặc đã phơi khô đều có thể được sử dụng. Nếu dùng vỏ tươi, nên chọn quả không bị mốc, hư hỏng và rửa kỹ phần vỏ trước khi nấu. Thái vỏ thành những miếng vừa phải. Không cần thái quá nhỏ bởi các thành phần tạo mùi trong tinh dầu có thể bay hơi trong quá trình đun.

Với một lần sử dụng, có thể chuẩn bị khoảng một nắm vỏ bưởi cùng 1,5-2 lít nước, tùy vào lượng tóc. Cho nước vào nồi và đun sôi, sau đó mới cho vỏ bưởi vào. Hạ lửa và tiếp tục đun khoảng 5-10 phút. Khi nước có mùi thơm đặc trưng thì tắt bếp.

Không cần đun vỏ bưởi quá lâu với suy nghĩ nước càng đặc càng tốt. Một số thành phần dễ bay hơi trong tinh dầu có thể bị mất đi khi tiếp xúc với nhiệt trong thời gian dài. Sau khi tắt bếp, có thể đậy nắp nồi thêm khoảng 5-10 phút rồi vớt bỏ phần vỏ. Chờ nước nguội đến mức ấm vừa phải trước khi sử dụng.

Nếu muốn tăng mùi thơm, có thể kết hợp vỏ bưởi với một ít sả hoặc hương nhu. Trường hợp sử dụng thêm bồ kết, nên thử từng nguyên liệu riêng biệt trước để theo dõi phản ứng của da đầu.

Vỏ bưởi có thể nấu chung với sả, hương nhu, bồ kết.

Gội đầu bằng nước vỏ bưởi thế nào?

Nước vỏ bưởi sau khi nấu cần được để nguội bớt, tránh sử dụng khi còn quá nóng. Nhiệt độ cao có thể khiến da đầu khó chịu và làm tóc trở nên khô hơn.

Nếu tóc nhiều dầu hoặc bụi bẩn, có thể làm sạch bằng sản phẩm gội đầu phù hợp trước, sau đó dùng nước vỏ bưởi ở bước cuối. Với tóc không quá bẩn, một số người có thể sử dụng trực tiếp nước thảo mộc để gội.

Khi gội, đổ nước từ từ để nước tiếp xúc với phần chân tóc và da đầu. Dùng đầu ngón tay massage nhẹ trong vài phút để làm sạch và tạo cảm giác thư giãn. Không nên dùng móng tay cào mạnh vì có thể gây tổn thương da đầu.

Người có da đầu nhạy cảm nên xả lại bằng nước sạch sau khi sử dụng. Tần suất khoảng 2-3 lần mỗi tuần là đủ, không nhất thiết phải dùng hàng ngày với mong muốn tóc mọc nhanh hơn.

Đặc biệt, không nên tự ý sử dụng tinh dầu vỏ bưởi nguyên chất với lượng lớn trực tiếp lên da đầu. Tinh dầu đậm đặc có thể gây kích ứng ở một số người. Nếu sử dụng sản phẩm tinh dầu, cần tuân thủ hướng dẫn pha loãng và thử trên một vùng da nhỏ trước.

Muốn tóc khỏe, đừng chỉ chú ý đến nước gội

Một mái tóc khỏe không chỉ phụ thuộc vào sản phẩm hay nguyên liệu dùng bên ngoài. Chế độ ăn uống cũng đóng vai trò quan trọng. Cơ thể cần được cung cấp đầy đủ protein, sắt, kẽm cùng các vitamin và khoáng chất cần thiết.

Bên cạnh đó, ngủ đủ giấc, hạn chế căng thẳng kéo dài và tránh thường xuyên buộc hoặc kéo tóc quá chặt cũng giúp giảm những tác động không tốt lên tóc.

Nếu sau một thời gian chăm sóc, những sợi tóc ngắn bắt đầu xuất hiện quanh đường chân tóc, đây có thể là dấu hiệu tóc đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, không nên khẳng định tất cả tóc con xuất hiện đều là kết quả của việc sử dụng nước vỏ bưởi.

Tóc con mọc tua tủa nhờ gội đầu tinh dầu vỏ bưởi.

Trường hợp tóc đột ngột rụng nhiều, rụng thành từng mảng, da đầu đỏ, đau, bong vảy nhiều hoặc tình trạng rụng kéo dài bất thường, người bị rụng tóc nên đi khám da liễu để tìm nguyên nhân thay vì chỉ áp dụng các mẹo chăm sóc tại nhà.

Nhìn chung, nấu nước vỏ bưởi gội đầu là cách tận dụng nguyên liệu đơn giản, dễ thực hiện. Chỉ cần rửa sạch vỏ, đun với lượng nước vừa phải trong khoảng 5-10 phút, để nguội bớt rồi sử dụng.