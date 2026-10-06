Cảnh báo nguy cơ sức khỏe từ chất bảo quản vượt mức trong viên sủi giả

Hơn 1,2 triệu sản phẩm viên C sủi bị PC03 Công an TP Hà Nội thu giữ. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Khoản 1 Điều 193 Bộ luật Hình sự, liên quan Công ty TNHH Sản xuất dược - mỹ phẩm Vintechpharm (Công ty Vintechpharm). Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc công ty, bị tạm giam.

Trước đó, lực lượng chức năng khám xét cơ sở sản xuất của Công ty Vintechpharm và 3 cơ sở, quầy thuốc đã mua hàng, tạm giữ, niêm phong hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi. Lực lượng chức năng cũng phát hiện nội dung bản công bố sản phẩm không trùng khớp với nhãn hàng hóa, hồ sơ công bố chưa đầy đủ.

Kết quả kiểm nghiệm 4 mẫu cho thấy hàm lượng natri benzoat từ 4,18%-6,78%, trong khi mức cho phép không quá 0,2%, cao gấp 20-33 lần.

Khám xét cơ sở sản xuất và 3 cơ sở, quầy thuốc, công an thu giữ hơn 1,2 triệu viên sủi cùng nhiều tang vật. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Các sản phẩm được quảng cáo chứa vitamin B1, B3, B6, có công dụng tăng sức đề kháng, hỗ trợ thải độc, làm mát gan. Tuy nhiên, kiểm nghiệm không phát hiện các vitamin này cùng một số hoạt chất ghi trên nhãn. Sản phẩm được quảng cáo, bán cho cả trẻ em.

Theo tài liệu điều tra, chi phí sản xuất mỗi lọ khoảng 10.000 đồng, sau đó được bán với giá 45.000-60.000 đồng tại các quầy thuốc và trên Shopee, TikTok Shop.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy natri benzoat ở mức 4,18-6,78%, cao gấp 20-33 lần giới hạn cho phép 0,2%. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Natri benzoat có thể ảnh hưởng sức khỏe thế nào?

Natri benzoat là một dạng muối của acid benzoic, được sử dụng làm chất bảo quản trong thực phẩm. Theo Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (Bộ Y tế), chất bảo quản cần được sử dụng đúng danh mục và hàm lượng theo quy định.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) đưa ra mức tiêu thụ hàng ngày có thể chấp nhận được (ADI) đối với acid benzoic và các muối của nó là 0-5 mg/kg/ngày. Việc sử dụng chất bảo quản không đúng quy định có thể gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Theo các nghiên cứu, acid benzoic và muối của nó có thể gây ngộ độc cấp với các biểu hiện như dị ứng, lên cơn hen, phát ban, hạ huyết áp, tiêu chảy, đau bụng...

Một số sản phẩm viên sủi mang thương hiệu Vintechpharm được rao bán trên mạng. Ảnh chụp màn hình

Vitamin công bố không có trong mẫu kiểm nghiệm

Kết quả kiểm nghiệm do cơ quan chức năng cung cấp cho biết, vitamin B1, B3, B6 được ghi trên nhãn không được phát hiện trong các mẫu. Điều này có nghĩa người mua có thể sử dụng sản phẩm với kỳ vọng bổ sung vitamin nhưng thực tế không nhận được các thành phần như công bố.

Với trẻ em, việc sử dụng sản phẩm thay cho nguồn bổ sung dinh dưỡng phù hợp còn có thể khiến phụ huynh đánh giá sai nhu cầu vitamin của trẻ.

Sản phẩm viên sủi của Vintechpharm được rao bán trên sàn thương mại điện tử. Ảnh chụp màn hình

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân đã mua hoặc đang sử dụng các sản phẩm viên sủi do Vintechpharm sản xuất, gồm “MULTIVITAMIN PRO”, “ACTISO RÂU NGÔ – RAU MÁ” và “ACTISO PRO”, dừng sử dụng.

Nếu sau khi sử dụng xuất hiện biểu hiện bất thường về sức khỏe, người dân nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra và cung cấp thông tin về sản phẩm đã dùng. Nếu còn bao bì, nên mang theo để bác sĩ có thêm thông tin đánh giá.