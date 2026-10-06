Chồng ngoại tình 4 năm, có con riêng nhưng vẫn đưa vợ 100 triệu mỗi tháng: Tôi có nên ly hôn?

Tôi không thiếu thốn vật chất, hai con vẫn được chăm sóc đầy đủ, còn cuộc sống của tôi nhìn bên ngoài chẳng có gì đáng phàn nàn. Thế nhưng, khi biết chồng đã có thêm một đứa con, tôi bắt đầu hoang mang về tương lai của mình và tự hỏi liệu có nên tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân gần như chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.

Tôi 36 tuổi, chồng 40 tuổi, chúng tôi kết hôn được 10 năm và có hai con. Sau khi sinh con, tôi nghỉ việc ở nhà chăm sóc gia đình, từ đó cuộc sống chủ yếu xoay quanh chuyện nhà cửa, con cái, mua sắm, gặp gỡ bạn bè và những chuyến đi cùng chồng con.

Khoảng 4 năm trước, khi con trai thứ hai mới 3 tuổi, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Ban đầu, tôi từng đau khổ và hy vọng anh sẽ chấm dứt những mối quan hệ bên ngoài, nhưng rồi tôi nhận ra chuyện đó vẫn tiếp diễn. Tôi biết anh từng qua lại với hai, ba người phụ nữ, song dần dần không còn muốn tìm hiểu thêm, bởi càng biết nhiều, tôi càng mệt mỏi mà dường như cũng chẳng thể thay đổi được điều gì.

Ảnh minh họa

Theo thời gian, vợ chồng tôi hình thành một cách sống riêng: anh có những mối quan hệ của anh, còn tôi tập trung chăm sóc con cái và tận hưởng cuộc sống của mình. Chúng tôi vẫn cùng lo cho các con, nhưng tình cảm vợ chồng gần như đã nguội lạnh. Mỗi tháng, anh chuyển cho mẹ con tôi khoảng 100 triệu đồng, tiền sinh hoạt vẫn đầy đủ nên tôi cũng không hỏi nhiều về công việc, thu nhập hay những khoản chi tiêu riêng của anh.

Tôi từng nghĩ chỉ cần các con có cuộc sống ổn định, bản thân không phải lo lắng về kinh tế thì cuộc hôn nhân này, dù không còn hạnh phúc như trước, vẫn có thể tiếp tục.

Mọi chuyện chỉ thực sự khiến tôi bất an khi biết người phụ nữ mà chồng qua lại đã sinh con cho anh. Tôi bắt đầu nghĩ đến tương lai của hai con, đến chuyện tài sản vợ chồng cùng gây dựng trong 10 năm qua và những vấn đề có thể phát sinh khi chồng có thêm một người con. Nhưng điều khiến tôi day dứt nhất lại là nỗi sợ phải bắt đầu lại từ đầu, bởi tôi đã nghỉ việc quá lâu, gần như không còn kinh nghiệm làm việc và hiện phụ thuộc phần lớn vào khoản tiền chồng chu cấp mỗi tháng.

Tôi muốn ly hôn để chủ động sắp xếp cuộc sống và bảo vệ quyền lợi của mình cũng như các con, nhưng lại lo không biết có thể tự đứng vững hay không khi vừa phải đi làm, vừa chăm sóc hai con. Nếu tiếp tục ở lại, tôi vẫn có cuộc sống đủ đầy về vật chất, nhưng liệu sau này tôi có phải hối hận vì đã không sớm giải quyết những vấn đề đang âm thầm lớn dần?

Tôi nên lựa chọn sự ổn định hiện tại hay can đảm bước ra khỏi cuộc hôn nhân này để tự xây dựng một cuộc sống mới?

Triệu Son (Thanh Hóa)