Công ty chứng khoán khuyến nghị mua MBB, NT2 và POW. Ảnh minh họa do AI tạo

Các công ty chứng khoán đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu Ngân hàng Quân đội (MBB), Nhơn Trạch 2 (NT2) và PV Power (POW), với giá mục tiêu lần lượt 25.400 đồng, 28.500 đồng và 17.500 đồng/cổ phiếu.

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán VPBank (VPBS) duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu MBB, với giá mục tiêu 25.400 đồng/cổ phiếu, cao hơn khoảng 27% so với thị giá. Tại phiên 30/9, MBB tăng 0,3% lên 19.650 đồng/cổ phiếu, với hơn 7 triệu đơn vị được giao dịch, tương ứng giá trị khoảng 137 tỷ đồng.

VPBS giảm dự phóng tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2026 của MBB từ 19,3% xuống 15,1%, phù hợp với kế hoạch 15% được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tại mức giá đóng cửa trên, MBB đang giao dịch ở P/B dự phóng 12 tháng 1,18 lần, thấp hơn 14,5% so với mức bình quân 5 năm là 1,38 lần.

VPBS nâng dự phóng tăng trưởng tín dụng năm 2026 của MBB lên 29,9%, sát cận dưới kế hoạch 30-35% của ngân hàng. Động lực tăng trưởng được kỳ vọng đến từ nhu cầu vốn lưu động của các nhà thầu khi giải ngân đầu tư công dồn về cuối năm, nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa và hoạt động cho vay chủ đầu tư bất động sản.

NIM năm 2026 được dự phóng chỉ thu hẹp 10 điểm cơ bản so với năm trước, nhờ cơ cấu cho vay dịch chuyển sang các phân khúc có lợi suất cao và kỳ hạn dài hơn. VPBS dự báo tỷ lệ nợ xấu cuối quý III/2026 tăng nhưng vẫn dưới mục tiêu 1,5% của ban lãnh đạo. Chi phí dự phòng dự kiến tăng 27,7%, chủ yếu do dư nợ mở rộng gần 30% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu được nâng lên 97,7%.

Đối với NT2, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cũng khuyến nghị mua với giá mục tiêu 28.500 đồng/cổ phiếu. Kết phiên 30/9, NT2 tăng 4,7% lên 22.100 đồng/cổ phiếu, với gần 2,2 triệu đơn vị được giao dịch, cao gấp 6 lần bình quân 10 phiên.

VDSC dự phóng sản lượng điện của NT2 trong quý III/2026 đạt 1.123 triệu kWh, tăng 43% so với cùng kỳ; doanh thu đạt 2.688 tỷ đồng, tăng 39%; lợi nhuận ròng đạt 233 tỷ đồng, tăng 9%.

Cả năm 2026, sản lượng phát điện được dự phóng đạt 4.480 triệu kWh, tăng 43%; doanh thu đạt 10.600 tỷ đồng, tăng 36%; lợi nhuận ròng đạt 931 tỷ đồng, giảm 7% so với năm 2025. Biên lợi nhuận gộp dự kiến giảm do không ghi nhận doanh thu chênh lệch theo hợp đồng CfD và các khoản thu một lần như năm 2025.

VDSC cho rằng năm 2026 sẽ mở đầu cho một chu kỳ vận hành ổn định mới của NT2, với động lực từ nhu cầu tiêu thụ điện khí và sự ổn định của nguồn khí đầu vào. Công ty chứng khoán này sử dụng kết hợp phương pháp DCF và EV/EBITDA để xác định giá trị hợp lý của NT2 ở mức 28.500 đồng/cổ phiếu, đồng thời kỳ vọng cổ tức tiền mặt trong 12 tháng tới ở mức 1.500 đồng/cổ phiếu.

Với POW, VPBS xác định giá trị hợp lý ở mức 17.500 đồng/cổ phiếu và khuyến nghị mua cho cơ hội đầu tư trung và dài hạn. Kết phiên 30/9, POW tăng gần 2,4% lên 13.000 đồng/cổ phiếu, với 18,2 triệu đơn vị được giao dịch, tương ứng 237,4 tỷ đồng và cao gấp 4 lần bình quân 10 phiên.

Theo VPBS, triển vọng kinh doanh của POW được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh cải thiện, năng lực hoạt động tăng khi Nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3&4 đi vào hoạt động từ năm 2026 và nhu cầu điện tiếp tục tăng.

VPBS dự báo sản lượng điện sản xuất năm 2026 của POW đạt 25 tỷ kWh, tăng 34% so với năm 2025. Doanh thu và lợi nhuận trước thuế dự kiến lần lượt đạt 61.586 tỷ đồng và 7.268 tỷ đồng, tăng 80% và 125%.

Nhà máy Nhơn Trạch 3&4 có tổng công suất thiết kế 1.624 MW, với sản lượng điện 9-10 tỷ kWh mỗi năm khi hoạt động ổn định, qua đó nâng năng lực hoạt động của POW thêm hơn 30%. Theo VPBS, nhà máy sử dụng công nghệ thế hệ mới với hiệu suất 62-64%, trong khi vốn đầu tư thực hiện dự kiến khoảng 26.000-27.000 tỷ đồng, thấp hơn dự toán 32.500 tỷ đồng.

PV Power và các đối tác cũng đang thực hiện các dự án điện khí LNG Quảng Ninh, LNG Quỳnh Lập và LNG Vũng Áng III, tổng công suất 4.500 MW, dự kiến vận hành trong giai đoạn 2030-2032.

Ở cấp độ ngành, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh xác định nhu cầu điện thương phẩm tăng 10-12,5% trong giai đoạn 2026-2030, lên 500-558 tỷ kWh vào năm 2030. Điện khí LNG được xác định là một trong những nguồn điện nền trong giai đoạn 2025-2035, tạo thêm dư địa cho các doanh nghiệp tham gia lĩnh vực này.

Trên thị trường, HoSE vừa chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết đối với MBB, nâng số lượng cổ phiếu niêm yết từ hơn 8 tỷ đơn vị lên hơn 9,2 tỷ đơn vị, có hiệu lực từ ngày 28/9. Việc thay đổi diễn ra sau khi MB hoàn tất phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15% và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, qua đó đưa vốn điều lệ từ 80.550 tỷ đồng lên 100.687 tỷ đồng.