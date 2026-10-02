Phụ nữ An Long bắt nhịp chuyển đổi số, phát triển sinh kế

TỪ QUẦY HÀNG NHỎ ĐẾN CÁCH KINH DOANH MỚI

Ở ấp Thị, nhiều phụ nữ gắn bó với việc buôn bán tại chợ. Trước đây, chiếc điện thoại chủ yếu giúp họ liên lạc với khách hàng, đầu mối nhập hàng. Nay, khi người mua hỏi mã QR để thanh toán, điện thoại trở thành công cụ nhận tiền, phục vụ việc kinh doanh hằng ngày.

Chị Nguyễn Thị Thu, Tổ trưởng Tổ đan thủ công mỹ nghệ ấp An Phú, xã An Long, hướng dẫn hội viên phụ nữ đan sản phẩm, tạo thêm thu nhập lúc nông nhàn.

Để tiểu thương làm quen, Chi hội Phụ nữ ấp Thị phối hợp với ngân hàng hướng dẫn mở tài khoản, sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Liên, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Thị cho biết, nhiều hội viên ban đầu còn lúng túng khi thao tác trên tài khoản ngân hàng. Sau khi được hướng dẫn, chị em dần nhận ra sự thuận tiện trong cách bán hàng lẫn nhập hàng.

Trước đây, có tiểu thương phải mang tiền mặt đến TP. Hồ Chí Minh lấy hàng; nay có thể liên hệ đặt hàng, chuyển khoản qua điện thoại và nhận hàng gửi về. Tại chợ, mã QR cũng giúp người bán đáp ứng nhu cầu của khách không mang theo tiền mặt.

Từ những thay đổi ấy, hoạt động hướng đến mô hình “Chợ 4.0” của Hội LHPN xã An Long có thêm điểm tựa thực tế. Cùng với vận động tiểu thương sử dụng phương thức thanh toán mới, Hội hướng dẫn chị em quét mã, kiểm tra giao dịch, bảo vệ tài khoản. Học cách nhận tiền an toàn là bước đầu để hội viên tự tin hơn khi ứng dụng công nghệ vào buôn bán.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN xã An Long, toàn xã có 14 chi hội với hơn 8.500 hội viên, gồm tiểu thương, người kinh doanh nhỏ, công nhân và lao động nông thôn. Nhu cầu của mỗi nhóm khác nhau nên việc hướng dẫn cũng phải cụ thể.

Thông qua sinh hoạt chi hội và các lớp “Bình dân học vụ số”, Hội hướng dẫn chị em sử dụng dịch vụ công trực tuyến, Zalo, Facebook để liên lạc, giới thiệu sản phẩm; đồng thời lồng ghép kiến thức về an toàn khi sử dụng mạng xã hội, giao dịch trực tuyến.

Với người cao tuổi, người yếu thế hoặc còn hạn chế tiếp cận công nghệ, cán bộ Hội phối hợp với chi hội và Ban Nhân dân ấp đến tận nhà hướng dẫn. Chỉ trong tuần qua, Hội hỗ trợ 394 trường hợp tích hợp thông tin an sinh xã hội, 1.683 trường hợp tích hợp bảo hiểm y tế và 711 trường hợp đăng ký chữ ký số.

Bà Thúy cho biết, Hội sẽ tiếp tục hỗ trợ những người chưa thực hiện, đồng thời chú trọng hướng dẫn hội viên quay video, giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội.

Định hướng của Hội là để chị em sử dụng được công nghệ trong những việc thiết thực như: Giải quyết thủ tục, giao dịch an toàn và tìm thêm cơ hội kinh doanh.

HỌC NGHỀ ĐỂ CÓ THÊM THU NHẬP

Bên cạnh kỹ năng số, việc tạo sinh kế phù hợp vẫn là nhu cầu của nhiều phụ nữ nông thôn. Ở ấp An Phú, nghề đan thủ công mỹ nghệ đang giúp chị em tận dụng thời gian sau mùa vụ, việc nhà để có thêm nguồn thu.

Gia đình chị Lê Thị Mai có hơn 20 công ruộng trồng lúa. Hằng ngày, chị phụ chồng làm đồng, chăm sóc con và quán xuyến gia đình nên khó đi làm xa.

Thấy phụ nữ trong xóm nhận đan sản phẩm thủ công, chị tìm đến chị Nguyễn Thị Thu, Tổ trưởng Tổ đan thủ công mỹ nghệ ấp An Phú để học nghề. Được chỉ dẫn từng công đoạn, chị Mai dần làm thành thạo và nhận sản phẩm về đan tại nhà. Mỗi tháng, chị Mai có thêm khoảng 2,5 - 3 triệu đồng.

Tổ đan thủ công mỹ nghệ ấp An Phú hiện có gần 40 thành viên, phần lớn là lao động nữ. Chị Nguyễn Thị Thu, Tổ trưởng cho biết, tổ phối hợp với doanh nghiệp nhận mẫu sản phẩm; đồng thời, cùng Hội Phụ nữ và đơn vị dạy nghề hướng dẫn chị em tham gia.

Thu nhập từ nghề không quá cao, nhưng là nguồn thu nhập đáng kể đối với những người khó đi làm xa. Việc tập hợp hội viên, kết nối học nghề giúp phụ nữ có thêm lựa chọn sinh kế tại địa phương.

Từ quầy hàng ở ấp Thị đến tổ nghề đan thủ công mỹ nghệ tại An Phú, mỗi mô hình đáp ứng một nhu cầu khác nhau nhưng đều bắt đầu từ sự chủ động học hỏi của chị em.

Khi Hội tiếp tục đưa kỹ năng số đến chi hội và gắn hoạt động hỗ trợ với việc làm, thu nhập, phụ nữ An Long có thêm điều kiện đổi cách kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình trên chính quê hương mình.