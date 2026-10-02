Mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị

Dầu tràm Thanh Vui mở rộng thị trường tiêu thụ trên toàn quốc.

Vươn ra thị trường quốc tế

Được sự hỗ trợ từ các nguồn vốn khuyến công, HTX Mây tre đan Bao La đã chuyển sang sản xuất các sản phẩm chất lượng cao và hàng xuất khẩu. Sau nhiều năm phát triển, hiện HTX Mây tre đan Bao La có hơn 400 mẫu mã khác nhau và hằng năm phát triển thêm 15 đến 20 mẫu mới phù hợp với nhu cầu thị trường.

Ông Võ Văn Dinh, Giám đốc HTX Mây tre đan Bao La cho biết: Các sản phẩm của HTX chủ yếu được làm từ nguồn nguyên liệu tre, mây có tại địa phương nên rất thân thiện với môi trường, đáp ứng các tiêu chí xanh, bền vững. Sau khi đạt chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao, hiện HTX đang hoàn thiện hồ sơ công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 5 sao. Nhờ chất lượng tốt, mẫu mã phù hợp nên nhiều sản phẩm được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng, đặc biệt là Trung Quốc.

“Các sản phẩm của HTX được các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu ở Hà Nội và khu vực phía bắc hợp đồng thu mua. Mặc dù xuất khẩu qua đơn vị trung gian, nhưng doanh thu mỗi năm của HTX đạt gần 5 tỷ đồng. Qua đó, tạo việc làm ổn định cho khoảng 120 lao động tại địa phương, với mức thu nhập từ 5 - 6 triệu đồng/tháng. Hiện tại, một công ty có tiềm năng lớn đang đặt hàng để xuất khẩu sang Mỹ”, ông Võ Văn Dinh thông tin.

Nhờ đổi mới mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm thủ công tinh xảo và đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, xây dựng website, các kênh mạng xã hội để vươn ra thị trường quốc tế, sản phẩm mây tre đan Bao La đang vươn mình “cất cánh”. Từ các vật dụng quen thuộc như rổ, rá, thúng, mủng, đơn vị đã sáng tạo ra hàng trăm mẫu mã mới tinh xảo như lồng đèn, túi xách, bình hoa, lồng chim, bàn ghế và đồ trang trí nội thất cho các nhà hàng, khách sạn.

Để thích ứng với xu thế mới, nhiều địa phương, HTX và doanh nghiệp đang chủ động liên kết chặt chẽ theo mô hình chuỗi giá trị toàn diện. HTX Sản xuất chế biến dầu tràm Thanh Vui tại Phong Điền là một điển hình. Ngoài phát triển chuỗi giá trị sản phẩm OCOP 3 sao bằng cách liên kết nguồn nguyên liệu lá tràm tự nhiên, ứng dụng công nghệ chưng cất truyền thống kết hợp hiện đại, HTX còn đẩy mạnh tiêu thụ qua các kênh thương mại điện tử.

HTX gắn kết với người dân địa phương để chủ động nguồn lá tràm gió già chất lượng, bảo đảm hàm lượng tinh dầu; đồng thời đầu tư lò nấu chưng cất hiện đại kết hợp kinh nghiệm hơn 45 năm, chuẩn hóa quy trình đạt chuẩn hợp quy giúp giữ trọn tinh chất. Cùng với đó, đơn vị đưa sản phẩm lên các nền tảng số, website chính thức Dầu tràm Thanh Vui và mạng xã hội để mở rộng đầu ra cho đặc sản xứ Huế.

Sản phẩm mây tre đan Bao La không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn từng bước “xuất ngoại”.

Bệ phóng cho các sản phẩm OCOP

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố cho biết: Liên minh HTX TP. Huế đang phối hợp cùng Công ty TNHH Truyền thông và giải trí Thái Thu (Thái Thu Marketing) tổ chức tập huấn cho thành viên các HTX về bán hàng trên nền tảng số, xây dựng kênh truyền thông sản phẩm và thực hiện video ngắn, livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, sản phẩm OCOP ở Huế hiện còn gặp khó khăn khi tiếp cận các phân khúc thị trường cao cấp do chất lượng không đồng đều và thiếu tính liên kết. Việc phát triển sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị khép kín chính là lời giải cho bài toán này. Thay vì chỉ tập trung vào sản lượng như trước, tư duy “kinh tế nông nghiệp” đặt hiệu quả, giá trị gia tăng và nhu cầu thị trường lên hàng đầu. Một sản phẩm OCOP chuẩn chuỗi giá trị phải là sự kết tinh của nguyên liệu sạch, công nghệ sản xuất kết hợp cùng câu chuyện văn hóa bản địa độc đáo và năng lực tiếp cận thị trường số. Sự chuyển dịch này giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa sản phẩm OCOP của Huế thoát khỏi tình trạng bán thô để tiến sâu vào các chuỗi cung ứng ra thị trường trong và ngoài nước.

Giám đốc Công ty Thái Thu Marketing, bà Thái Thị Thu chia sẻ: Chúng tôi luôn đồng hành cùng các HTX trong việc truyền thông, quảng bá thương hiệu; phối hợp xây dựng các đội ngũ KOC, streamer chuyên nghiệp để hỗ trợ khâu tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, phân nhóm các HTX theo kỹ năng để tập huấn nhằm bảo đảm hiệu quả; phối hợp với các bên liên quan thúc đẩy liên kết giữa kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể, hỗ trợ và kết nối các sản phẩm của HTX vươn ra thế giới.

Để mô hình liên kết từ vùng nguyên liệu, sản xuất đến thương mại điện tử phát huy hiệu quả, cần có sự chung tay đồng bộ của “3 nhà”: Nhà nước, doanh nghiệp/HTX và nhà nông. Cơ quan quản lý cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ vốn, chuyển giao công nghệ và tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng số chuyên sâu cho nông dân. Cùng với đó, các HTX phải chủ động đổi mới tư duy quản trị, nâng cao năng lực kết nối và kiên trì theo đuổi các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe. Đây chính là bệ phóng vững chắc để các sản phẩm OCOP khẳng định vị thế, chuyển hóa hiệu quả tài nguyên bản địa thành dòng kinh tế bền vững, góp phần làm giàu cho nông dân và nâng tầm vị thế của sản phẩm Huế.