QUANGTRI-S - 'Cầu nối' cộng đồng

Tháng 9 vừa qua, người dân phản ánh đến QUANGTRI-S tại đường Cổ Kim Thành, tổ dân phố (TDP) Long Thành, phường Ba Đồn xảy ra tình trạng vứt xác động vật chết không đúng nơi quy định, làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và các hộ dân sinh sống xung quanh. Đáng chú ý, nơi vứt xác động vật chết gần bờ kênh, dễ gây ô nhiễm nguồn nước. Người dân đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi vứt xác động vật chết không đúng nơi quy định để bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ QUANGTRI-S, UBND phường Ba Đồn đã chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp với TDP Long Thành và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh. Qua kiểm tra, xác minh, hộ gia đình có liên quan cho biết, họ không vứt xác động vật chết tại khu vực nêu trên.

Theo trình bày, khi phát hiện xác động vật chết nằm giữa đường, có nguy cơ gây cản trở, mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, hộ gia đình đã di chuyển xác động vật từ giữa đường vào khu vực lề đường.

Tiếp nhận phản ánh hiện trường tại Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị (đơn vị quản lý QUANGTRI-S) - Ảnh: M.Nhân

UBND phường Ba Đồn ghi nhận mục đích của hộ gia đình là nhằm xử lý tình huống trước mắt, tuy nhiên, việc để xác động vật tại khu vực lề đường vẫn có thể gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và các hộ dân sinh sống xung quanh.

Đồng thời, UBND phường giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp với TDP Long Thành tiếp tục theo dõi, tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện đúng quy định về vệ sinh môi trường, kịp thời thông tin cho chính quyền địa phương khi phát hiện xác động vật chết tại khu vực công cộng để được xử lý.

Không chỉ những vấn đề về trật tự đô thị, an toàn giao thông, một số phát sinh “tưởng nhỏ nhưng không hề nhỏ” trong đời sống hằng ngày cũng được người dân tin tưởng gửi gắm đến QUANGTRI-S. Mới đây, người dân phản ánh tình trạng tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh-cơ sở 2 ở phường Nam Đông Hà có tình trạng cỏ, rác xung quanh, lâu ngày không dọn dẹp, gây mất mỹ quan đô thị.

Ngay sau khi nhận được thông tin và hình ảnh phản ánh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh (đơn vị quản lý và sử dụng mặt bằng tại địa chỉ 1A Hùng Vương, phường Nam Đông Hà). Theo đó, trung tâm đã huy động toàn bộ viên chức và người lao động đến dọn dẹp sạch sẽ (theo phản ánh). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cảm ơn phản ánh của người dân và mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến mang tính xây dựng trong thời gian tới.

Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số (Sở Khoa học và Công nghệ) Trần Diễm Phúc cho biết, đến nay, ứng dụng QUANGTRI-S tiếp tục ghi nhận mức độ quan tâm ngày càng tăng của người dân với 9.700 lượt tải và cài đặt trên các kho ứng dụng App Store (iOS/iPadOS) và Google Play(Android), nâng tổng số lượt tải và cài đặt lên 115.300 lượt.

Đồng thời, hệ thống ghi nhận thêm 11.201 tài khoản đăng ký mới, đưa tổng số tài khoản trên toàn hệ thống lên 102.539 tài khoản. Tổng số phản ánh trên hệ thống là 3.471 phản ánh. Trong đó, đã tiếp nhận và chuyển xử lý 3.068 phản ánh, 403 phản ánh cập nhật kết quả từ chối xử lý do không đủ điều kiện tiếp nhận.

Riêng trong tháng 9/2026, hệ thống đã tiếp nhận 355 phản ánh của tổ chức, cá nhân tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đã xử lý và trả kết quả 232 phản ánh; phê duyệt kết quả xử lý kỳ trước chuyển qua 111 phản ánh; có 21 phản ánh cập nhật kết quả từ chối xử lý do không đủ điều kiện tiếp nhận, nâng tổng số phản ánh đã xử lý trong tháng lên 364 phản ánh. Hiện tại, trên hệ thống còn 98 phản ánh đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.

Theo ông Trần Diễm Phúc, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số đã phối hợp với UBND phường Nam Đông Hà và UBND xã Kim Điền tổ chức tập huấn, giới thiệu và hướng dẫn sử dụng ứng dụng QUANGTRI-S cho tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn. Hoạt động này góp phần phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng trong tuyên truyền, hướng dẫn và vận động người dân tải, cài đặt, sử dụng ứng dụng QUANGTRI-S, từng bước nâng cao hiệu quả khai thác các tiện ích, dịch vụ số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, giúp người dân có thêm một kênh phản ánh thông tin khi xảy ra các vấn đề bức xúc dân sinh trong cuộc sống hằng ngày.