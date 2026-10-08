4 loại cây dễ chăm, phù hợp với góc làm việc của dân văn phòng

Một số nghiên cứu cho thấy việc tiếp xúc với không gian có cây xanh có thể mang lại cảm giác thư giãn, giảm căng thẳng và cải thiện trải nghiệm của con người trong môi trường làm việc.

Sau những giờ làm việc căng thẳng, dành ít phút rời mắt khỏi màn hình, nhìn ra xa hoặc thư giãn với mảng xanh có thể giúp giảm cảm giác căng thẳng và tạo khoảng nghỉ cho mắt.

Chỉ cần dành 30 giây ngắm nhìn một chậu cây nhỏ sau những giờ chạy deadline, tinh thần sẽ được tái tạo, khả năng tập trung và sáng tạo từ đó cũng tăng lên đáng kể.

Cây phú quý

Phú quý (Aglaonema) là loại cây ít được nhắc đến nhưng lại cực kỳ phù hợp với môi trường văn phòng.

Cây phú quý với lá xanh đốm trắng, hồng hoặc đỏ là lựa chọn ít phổ biến nhưng cực kỳ dễ chăm, sống tốt dưới ánh đèn huỳnh quang.

Cây có lá to, hình bầu dục, với các đốm màu trắng, hồng hoặc đỏ tùy giống, tạo điểm nhấn thị giác mà không cần hoa.

Đây là một trong những loại cây chịu bóng tốt nhất, sống khỏe dưới ánh đèn huỳnh quang. Chỉ nên tưới khi lớp đất mặt đã khô, tránh để cây bị úng nước.

Theo quan niệm phong thủy, tên gọi “phú quý” đã nói lên ý nghĩa: biểu tượng của sự thịnh vượng, may mắn và tài lộc.

Cây thường được đặt ở bàn làm việc hoặc quầy thu ngân để thu hút năng lượng tích cực. Với dân văn phòng, một chậu phú quý nhỏ trên bàn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về mục tiêu sự nghiệp, đồng thời giúp không gian thêm sinh động.

Cây ngũ gia bì

Ngũ gia bì (Schefflera) là loại cây thân gỗ nhỏ với những chùm lá xòe tròn như chiếc ô, tạo cảm giác xanh mát và cân đối cho không gian.

Cây có khả năng chịu bóng bán phần, sống tốt trong điều kiện văn phòng máy lạnh, và không đòi hỏi tưới thường xuyên, chỉ cần tưới 1-2 lần mỗi tuần.

Một số nghiên cứu trong môi trường kiểm soát cho thấy một số cây trồng trong nhà có khả năng hấp thụ hoặc loại bỏ một số hợp chất hữu cơ dễ bay hơi. Tuy nhiên, hiệu quả trong không gian văn phòng thực tế có thể khác đáng kể so với điều kiện phòng thí nghiệm.

Về phong thủy, cây tượng trưng cho sự vững chãi, bảo vệ và may mắn cho gia chủ. Với dân văn phòng, ngũ gia bì là “người bạn đồng hành” thầm lặng, giúp thanh lọc không khí và tạo cảm giác an tâm trong những giờ làm việc tập trung.

Cây không khí

Cây không khí (Tillandsia) là loại cây độc đáo sống hoàn toàn không cần đất, chỉ cần không khí, ánh sáng nhẹ và phun sương định kỳ.

Cây không khí sống hoàn toàn không cần đất, chỉ cần phun sương định kỳ, đây là giải pháp lý tưởng cho dân văn phòng muốn có không gian xanh.

Cây có thể đặt trong bình thủy tinh, trên giá đỡ bằng gỗ hoặc đá, tạo thành tiểu cảnh trang trí độc đáo mà không chiếm nhiều diện tích.

Với dân văn phòng, đây là lựa chọn ít tốn công chăm sóc, không cần đất và không chiếm nhiều diện tích.

Về phong thủy, không khí tượng trưng cho sự tự do, sáng tạo và tinh thần nhẹ nhõm, phù hợp với những người làm công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ. Cây cũng giúp thanh lọc không khí và tạo cảm giác thư thái cho góc làm việc.

Cây hồng môn

Hồng môn (Anthurium) nổi bật với những bông hoa đỏ rực hình trái tim, mang lại vẻ đẹp sang trọng và sinh động cho không gian.

Cây hồng môn với hoa đỏ tạo điểm nhấn sang trọng, sinh động cho góc làm việc của dân văn phòng.

Cây ưa bóng râm nhẹ, sống tốt dưới ánh đèn huỳnh quang và cần tưới 1-2 lần mỗi tuần.

Về công năng, hồng môn có khả năng thanh lọc không khí. Theo quan niệm phong thủy, sắc đỏ của hoa hồng môn thuộc hành Hỏa, tượng trưng cho tình yêu, đam mê và may mắn.

Đặt một chậu hồng môn trên bàn làm việc không chỉ làm đẹp không gian mà còn giúp tăng cường năng lượng tích cực, giảm căng thẳng và kích thích sự sáng tạo.

Vị trí đặt cây quan trọng không kém việc chọn loại cây. Nên đặt cây ở bên trái màn hình hoặc trên kệ phía trên bàn. Không nên đặt cây ngay sát các khe thoát nhiệt của máy tính, màn hình hoặc thiết bị điện tử.

Với những góc làm việc có không gian hạn chế, ưu tiên cây thân đứng, gọn (phú quý, không khí) thay vì cây tán rộng. Nếu bàn làm việc đặt gần cửa sổ, có thể chọn thêm những loại cây ưa sáng nhẹ như hồng môn hoặc ngũ gia bì để tận dụng ánh sáng tự nhiên.