Gia Lai duyệt phương án đấu giá khu đất 15,2ha ven biển làm Khu du lịch Eo Vượt 1

Một góc Khu kinh tế Nhơn Hội thuộc phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: QN)

Theo Quyết định số 4217/QĐ-UBND, khu đất thực hiện dự án có diện tích khoảng 152.263m2, thuộc Tổ dân phố Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông, Khu kinh tế Nhơn Hội. Phía Đông khu đất giáp Biển Đông, phía Tây giáp tuyến đường Nhơn Hội - Nhơn Hải, phía Bắc và phía Nam giáp đất cây xanh sinh thái theo quy hoạch.

Trong tổng diện tích khu đất, đất dịch vụ chiếm khoảng 3,68ha; đất cây xanh khoảng 9,03ha; đất giao thông, bãi đỗ xe khoảng 1,47ha và đất hạ tầng kỹ thuật hơn 500m2. Ngoài ra, khoảng 9.962m2 nằm trong hành lang bảo vệ an toàn tuyến điện 110kV, chỉ được sử dụng để trồng cây xanh, bố trí giao thông nội bộ, đấu nối hạ tầng kỹ thuật và không xây dựng công trình.

Dự án được quy hoạch các khu dịch vụ gồm thalasso spa, vui chơi giải trí, hồ bơi, nhà hàng, khu đón tiếp; khách sạn khoảng 93 phòng; khu biệt thự du lịch khoảng 77 căn và khu điều hành. Công suất thiết kế khoảng 170 phòng/căn lưu trú, dự kiến phục vụ khoảng 300-500 khách du lịch.

Theo phương án được phê duyệt, diện tích xây dựng tối đa khoảng 23.722m2, tổng diện tích sàn xây dựng tối đa khoảng 59.156m2. Công trình có tầng cao từ 1-3 tầng, mật độ xây dựng toàn khu khoảng 15,58%, hệ số sử dụng đất khoảng 0,39 lần.

UBND tỉnh Gia Lai xác định sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 799,059 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền thuê đất phải nộp theo kết quả đấu giá. Nhà đầu tư phải chứng minh vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 20% tổng mức đầu tư, có cam kết về nguồn tài chính, tín dụng và kinh nghiệm thực hiện ít nhất một dự án tương tự trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng, lưu trú hoặc công trình hỗn hợp.

Tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị khu đất theo giá khởi điểm, bước giá bằng 2% giá khởi điểm. Phiên đấu giá được tổ chức trực tuyến theo phương thức trả giá lên. Dự án có thời gian thực hiện 36 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư.

Ngoài phạm vi dự án có khoảng 4.643m2 tiếp giáp tuyến đường Nhơn Hội - Nhơn Hải. Nhà đầu tư có trách nhiệm đầu tư mở rộng tuyến đường này để phục vụ dự án, sau đó bàn giao cho Nhà nước quản lý. Phần diện tích trên không được tính vào đất kinh doanh và không thuộc diện tích đưa ra đấu giá.