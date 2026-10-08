Hà Nội: Quyết liệt xử lý vi phạm về đất đai

Các địa phương ở Hà Nội đang quyết liệt xử lý công trình vi phạm pháp luật về đất đai. Ảnh: G.B

Ông Đào Đức Minh - Chủ tịch UBND xã Phù Đổng cho biết, xã vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại các thôn Cống Thôn, Ninh Hiệp, Tế Xuyên, Xuân Dục và Đình Vỹ.

Các khu vực được rà soát gồm đất nông nghiệp, đất công ích do UBND xã quản lý và đất bãi bồi ven sông. Tổng diện tích rà soát vi phạm là 135.250m2, trong đó đất công 85.120m2, đất nông nghiệp 50.130m2, với 36 vị trí vi phạm. Các hành vi chủ yếu là tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích, chiếm đất công, tự ý xây dựng công trình, hình thành các khu vực sản xuất, kinh doanh, bến bãi khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Tại khu vực Bãi Đầm, thôn Cống Thôn, 31 vị trí đã được lập biên bản vi phạm hành chính; 21 vị trí áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện, song phần lớn các trường hợp vẫn chưa khắc phục triệt để. Hiện UBND xã đã lập phương án cưỡng chế chia làm 3 đợt với quyết tâm xong trước ngày 10/10.

Tại xã Quốc Oai, ông Nguyễn Trường Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã thông báo, UBND xã đã lên phương án xử lý 33 trường hợp vi phạm đất đai tại khu vực bãi Phượng Cách, Sơn Trung. Trong số này có 19 trường hợp thuê thầu đất công và 14 trường hợp tự ý xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất công. Trong 19 trường hợp thuê thầu đất công, có 1 trường hợp vẫn còn thời hạn thực hiện dự án. 18 trường hợp còn lại đã hết thời hạn thuê thầu, UBND xã đã ban hành các thông báo yêu cầu thu dọn tài sản, tháo dỡ công trình, trả lại mặt bằng; tổ chức thanh lý hợp đồng và nhiều lần tuyên truyền, vận động các hộ tự giác chấp hành. Đến nay, vẫn còn 12 trường hợp chưa di chuyển tài sản và chưa tự giác tháo dỡ nhà xưởng. UBND xã đang lập biên bản vi phạm hành chính, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

Ông Trần Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa cho biết, xã vừa áp dụng biện pháp cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hộ ông Nguyễn Duy Tiến (thôn Yên Trường 2) và hộ ông Nguyễn Văn Quang (thôn Đồi 2). Cụ thể, hộ ông Nguyễn Duy Tiến đã chiếm 531,9m2 đất trồng lúa và 100,6m2 đất do nhà nước quản lý; xây dựng nhà xưởng kiên cố diện tích 632,5m2 với nền bê tông, tường gạch, cột thép, mái và vách tôn... Còn hộ ông Nguyễn Văn Quang tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở; xây dựng phần móng nhà ở diện tích 140,63m2 bằng bê tông cốt thép, tường gạch cao khoảng 2,5m khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Thời điểm tổ chức cưỡng chế, 2 hộ vi phạm đã chấp hành quyết định cưỡng chế và phối hợp với lực lượng chức năng tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản theo phương án đã được phê duyệt.

Tại xã Kim Anh, từ tháng 4/2026 đến nay đang nóng lên với câu chuyện nhiều villa, homestay, khu nghỉ dưỡng, biệt thự xây dựng trên đất rừng. Sự việc được Thành ủy, UBND TP Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội… có những chỉ đạo cụ thể, yêu cầu xử lý nghiêm sai phạm.

Ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch UBND xã Kim Anh xác nhận thực tế trên địa bàn xã tồn tại không ít công trình vi phạm trên đất rừng. UBND xã Kim Anh cũng vừa tiến hành tổ chức cưỡng chế 4 trường hợp vi phạm về xây dựng trên địa bàn thôn Thái Vụ. Trong số này có Solara Đồng Đò với 475m2 xây dựng phải phá dỡ gồm: Nhà 1 tầng, nhà cấp 4, bể bơi, nhà 2 tầng 1 tum, cổng sắt. Homestay Huy Hoàng với 12 hạng mục thuộc diện cưỡng chế, trong đó có 9 công trình khung sắt, bể bơi, sân bê tông…

Theo ông Toàn, 4 công trình trên vi phạm một trong các lỗi sau: Chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; hủy hoại đất khi thay đổi độ dốc bề mặt (cào cỏ bề mặt, cải tạo ao vườn, san gạt sạt lở).

Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố 2 vụ án và 7 bị can liên quan đến các sai phạm về mua bán, lấn chiếm đất rừng phòng hộ, về các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ. Trong đó, ông Nguyễn Văn Thắng (chủ công trình Solara Đồng Đò) và bà Phạm Thị Thanh Bình (chủ Homestay Huy Hoàng) bị khởi tố về hành vi “đưa hối lộ”. Một cá nhân khác là Trịnh Văn Thanh bị khởi tố về tội “môi giới hối lộ”. Bên cạnh đó, cơ quan Công an cũng đã khởi tố 3 đối tượng nhận hối lộ, gồm: Lê Văn Tuấn (cựu cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng huyện Sóc Sơn cũ), Đoàn Trung Kiên và Nguyễn Quốc Sơn (cùng là cựu cán bộ thuộc Hạt Kiểm lâm số 4, Chi cục Kiểm lâm TP Hà Nội).

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, trong thời gian tới, cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi vi phạm của các chủ đất cũng như là các tổ chức, cá nhân khác trên khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn.