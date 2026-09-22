Phụ nữ Việt Hưng mở rộng 'sân chơi' số

Từ những nhóm Zalo đến “Chi hội phụ nữ số”

Hưởng ứng 100 ngày cao điểm chuyển đổi số của thành phố Hà Nội, cụ thể hóa chủ đề công tác năm 2026 của phường Việt Hưng về chuyển đổi số và phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường Việt Hưng đã triển khai mô hình “Chi hội phụ nữ số”, từng bước đưa công nghệ vào quản lý hội viên, tổ chức sinh hoạt, tuyên truyền và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.

Hội viên Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố Việt Hưng 2 chia sẻ kinh nghiệm truyền thông trên nền tảng số. Ảnh: PV

Chủ tịch Hội LHPN phường Việt Hưng Trần Thu Hiền cho biết, mô hình hướng tới nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, hội viên; hỗ trợ chị em sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, thương mại điện tử và chủ động bảo vệ bản thân trên không gian mạng.

Tại Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố Việt Hưng 2, chuyển đổi số được bắt đầu từ những công cụ gần gũi. Hiện Chi hội duy trì 4 nhóm Zalo, vừa là kênh trao đổi thông tin nhanh giữa cán bộ Hội với hội viên, vừa giúp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và triển khai kịp thời các hoạt động tại cơ sở.

Chi hội còn xây dựng trang Facebook chính thức, thường xuyên đăng tải hình ảnh, video về hoạt động an sinh xã hội, chăm lo hội viên, xây dựng môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp”, cùng các nội dung về chăm sóc sức khỏe gia đình, phòng chống lừa đảo trực tuyến, an toàn trên không gian mạng.

Hoạt động của các cấp Hội được cập nhật, chia sẻ trên fanpage của Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố Việt Hưng 2. Ảnh: PV

“Việc ứng dụng nền tảng số giúp thông tin đến với hội viên nhanh hơn, đồng thời tạo không khí sinh hoạt mới. Những clip ghi lại hoạt động, hình ảnh hội viên được chia sẻ, biểu dương trên mạng xã hội góp phần tạo sự hào hứng, tăng gắn kết giữa hội viên với tổ chức Hội”, Chi hội trưởng Lê Thị Minh Châu chia sẻ.

Đưa sản phẩm lên môi trường số

Từ chuyển đổi số trong hoạt động Hội, Hội LHPN phường Việt Hưng tiếp tục mở rộng sang hỗ trợ hội viên phụ nữ kinh doanh, khởi sự kinh doanh trên nền tảng số.

Mới đây, tại Nhà văn hóa Kim Quan, Tổ dân phố Việt Hưng 4, UBND, Ủy ban MTTQ và Hội LHPN phường phối hợp tổ chức hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp thông qua livestream giới thiệu và bán hàng trực tiếp.

Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và chị em hội viên phụ nữ phường Việt Hưng tham gia giới thiệu sản phẩm tại phiên livestream. Ảnh: PV

Theo Chủ tịch Hội LHPN phường Việt Hưng Trần Thu Hiền, chương trình giúp cán bộ, hội viên và các hộ kinh doanh được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ số; đồng thời tạo thêm kênh quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng và mở rộng thị trường.

Tại chương trình, các hộ kinh doanh được hướng dẫn cách chuẩn bị sản phẩm, xây dựng nội dung, giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng, chốt đơn và xử lý đơn hàng trong phiên livestream. Đáng chú ý, hoạt động hỗ trợ kinh doanh được gắn với thông điệp tiêu dùng xanh, hạn chế rác thải nhựa.

Sản phẩm túi đan thủ công của chị Đặng Thị Thu Thủy, hội viên Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố Việt Hưng 4 (giữa ảnh) "chốt" được 20 đơn hàng sau phiên livestream. Ảnh: PV

Với chị Đặng Thị Thu Thủy, hội viên Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố Việt Hưng 4, việc được hỗ trợ livestream mở ra cơ hội đưa sản phẩm thủ công đến với nhiều khách hàng hơn.

Là lao động tự do, chị mới học đan túi được hơn một tháng, tranh thủ làm để có thêm thu nhập trang trải việc học của các con. Sau phiên livestream, chị không chỉ bán hết sản phẩm mà còn “chốt” thêm 20 đơn hàng.

“Điều quan trọng là chị em trong phường biết đến sản phẩm của mình. Tôi rất mong có thêm những phiên livestream để nhiều người biết đến những sản phẩm hay, ý nghĩa của chị em hội viên khác nữa”, chị Thủy chia sẻ.

Còn chị Trần Thị Hiệp, người mới kinh doanh các sản phẩm nước giặt, nước rửa bát, nước lau sàn, cho biết, sau phiên livestream, nhiều chị em đã đặt hàng dùng thử, tạo thêm cơ hội để sản phẩm được biết đến rộng rãi hơn.

“Qua kênh hỗ trợ của Hội LHPN phường, tôi mong chị em phụ nữ tìm được những sản phẩm đảm bảo an toàn về chất lượng, giá cả hợp lý, đặc biệt lan tỏa thông diệp “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chị Hiệp bày tỏ.

Từ những nhóm Zalo ở tổ dân phố, fanpage của chi hội đến các phiên livestream bán hàng, chuyển đổi số tại Hội LHPN phường Việt Hưng đang được cụ thể hóa bằng những cách làm gần gũi, thiết thực. Công nghệ không chỉ giúp hoạt động Hội nhanh hơn, sinh động hơn mà còn mở rộng không gian kết nối giữa hội viên, người dân và các hộ kinh doanh; tạo thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng và phát triển kinh tế.

Chủ tịch Hội LHPN phường Việt Hưng Trần Thu Hiền cho biết, thời gian tới, Hội tiếp tục hỗ trợ phụ nữ nâng cao kỹ năng số, kết nối tiêu thụ sản phẩm, phát triển các mô hình kinh doanh phù hợp. Qua đó, chuyển đổi số từng bước trở thành công cụ thiết thực giúp phụ nữ chủ động thích ứng, phát triển kinh tế, đồng thời lan tỏa tiêu dùng xanh và trách nhiệm với cộng đồng.