Số hóa toàn diện thủ tục hành chính

Xóa bỏ rào cản địa lý

Một trong những yêu cầu quan trọng đặt ra trong công tác cải cách hành chính là làm thế nào để người dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận dịch vụ công thuận tiện nhất. Từ yêu cầu thực tiễn đó, tỉnh Quảng Trị xác định tiếp nhận, giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính là một trong những giải pháp trọng tâm, không chỉ là sự thay đổi về quy trình mà còn thể hiện sự chuyển biến trong tư duy phục vụ của nền hành chính.

Nếu trước đây người dân phải đến đúng cơ quan, đúng địa bàn nơi cư trú để thực hiện các thủ tục thì nay, với những TTHC đủ điều kiện, người dân có thể lựa chọn nơi thực hiện thuận tiện hơn.

Theo thống kê, trong quý I/2026, toàn tỉnh có gần 600 hồ sơ được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Nhưng qua quý II, con số này tăng lên hơn 1.600 hồ sơ. Sự gia tăng liên tục cho thấy người dân đã dần làm quen và đưa ra lựa chọn phù hợp hơn.

Đặc biệt, phạm vi hồ sơ thực hiện theo phương thức này cũng ngày càng đa dạng. Nếu thời gian đầu chủ yếu tập trung ở lĩnh vực chứng thực thì nay đã mở rộng sang hộ tịch, đăng ký hộ kinh doanh, đất đai và nhiều lĩnh vực khác.

Phương thức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp chuyển từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ” - Ảnh: X.P

Anh Nguyễn Văn Tiến, phường Đông Hà chia sẻ, việc giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí đi lại, hiệu suất công việc cũng tốt hơn.

“Nếu mình đi công cán xa mà cần giải quyết gấp TTHC thì chỉ cần đến trung tâm phục vụ hành chính công gần nhất để nộp hồ sơ và kết quả xử lý được gửi về địa phương mình cư trú, giảm rất nhiều công sức so với trước đây”, anh Tiến nêu ví dụ.

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hồ Văn Thành cho hay, việc tiếp nhận, giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính là một trong những giải pháp trọng tâm để triển khai Kế hoạch hành động số 09-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Những thống kê cho thấy người dân đang thay đổi thói quen, lựa chọn nơi thuận tiện nhất để giải quyết công việc. Đây chính là ý nghĩa thiết thực của việc xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Giải quyết thủ tục hành chính “phi tiếp xúc”

Cùng với tháo gỡ rào cản về địa giới hành chính, Quảng Trị đang đẩy mạnh số hóa toàn diện hoạt động giải quyết TTHC, từng bước đưa các giao dịch hành chính lên môi trường điện tử. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành chuẩn hóa và cấu hình 100% quy trình điện tử đối với các TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, đồng thời kết nối, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu điện tử, thanh toán trực tuyến, ký số, trả kết quả điện tử, qua đó từng bước hình thành quy trình giải quyết TTHC “phi tiếp xúc”.

Anh Lê Trung Anh, giám đốc một doanh nghiệp tại xã Hoàn Lão cho hay, khi dữ liệu đã được số hóa, người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp lại những thông tin mà cơ quan nhà nước đã có. Điều này góp phần giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian xử lý, đồng thời việc nộp phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính trong giải quyết TTHC thông qua hình thức chuyển khoản hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ nâng cao tính minh bạch trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Lực lượng cơ sở hỗ trợ người dân thực hiện các tiện ích số - Ảnh: X.P

Hiệu quả của quá trình chuyển đổi số được phản ánh qua tỉ lệ hồ sơ trực tuyến ngày càng cao. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 345.000 hồ sơ, trong đó có khoảng 338.000 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến, đạt gần 98%.

Một trong những yếu tố tạo nên hiệu quả của cải cách hành chính là dữ liệu được số hóa và có thể tái sử dụng. Năm 2025, tỉ lệ hồ sơ được cấp kết quả điện tử đạt 94,91%; tỉ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 94,81%; tỉ lệ khai thác, sử dụng lại dữ liệu số hóa đạt 95,74%. Sang 6 tháng đầu năm 2026, các tỉ lệ này tiếp tục tăng, lần lượt đạt 95,12% và 97,58%, góp phần mở rộng giao dịch hành chính theo phương thức “phi tiếp xúc”, giảm giấy tờ, giảm thời gian xử lý và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Không dừng lại ở việc tạo thuận lợi cho người dân trong các giao dịch hành chính thông thường, tỉnh Quảng Trị đang nghiên cứu những cơ chế mới để đồng hành với doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Hiện nay. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh đang tham mưu triển khai cơ chế "luồng xanh" trong giải quyết TTHC đối với hồ sơ của các dự án trọng điểm, dự án thu hút đầu tư trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của một số địa phương trong cả nước.

Hướng đến phục vụ người dân

Để quá trình chuyển đổi số không tạo thêm khoảng cách đối với những người chưa quen với công nghệ, tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều mô hình hỗ trợ cụ thể. Mô hình Kiosk dịch vụ công được triển khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, phường giúp người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ và từng bước hình thành thói quen giao dịch trên môi trường số.

Đến nay, toàn tỉnh đã đầu tư, lắp đặt 67 thiết bị Kiosk dịch vụ công, 50 phần mềm tích hợp dịch vụ công và 6 máy scan dân dụng tại các xã, phường, đặc khu. Mô hình bước đầu phát huy hiệu quả khi đã hỗ trợ giải quyết gần 2.000 hồ sơ qua Kiosk. Một số địa phương khai thác hiệu quả như xã Diên Sanh, Cồn Tiên, Nam Cửa Việt, Vĩnh Định...

Hệ thống Kiosk dịch vụ công tạo thuận lợi cho người dân giao dịch trên môi trường số - Ảnh: X.P

Tại xã Tuyên Lâm, việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua hệ thống Kiosk dịch vụ công đối với một số TTHC đã dần đi vào nền nếp, tạo thói quen cũng như thuận lợi cho người dân. Anh Phạm Anh Tuấn, xã Tuyên Lâm chia sẻ, lúc đầu anh còn bỡ ngỡ vì chưa quen nhưng nay được hướng dẫn thì thấy tiện ích vô cùng. Cũng theo anh Tuấn, mô hình này cần được nhân rộng tại các trung tâm dịch vụ công ở cơ sở để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến giao dịch.

Một điểm mới khác là mô hình giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp. Đây là cách làm có tính đột phá, phát huy nguồn lực xã hội trong cung ứng dịch vụ hành chính công, giảm áp lực cho đội ngũ công chức và nâng cao chất lượng phục vụ.

Thực tiễn cho thấy, từ “phi địa giới” hành chính đến “phi tiếp xúc”, từ Kiosk dịch vụ công đến BCCI, những cách làm mới đang cho thấy quyết tâm của tỉnh Quảng Trị trong đổi mới phương thức hoạt động của nền hành chính. “Việc hồ sơ được tiếp nhận ở nơi thuận tiện hơn, thủ tục được giải quyết trên môi trường số hay từng mô hình mới được triển khai ở cơ sở, mục tiêu cuối cùng vẫn là đưa chính quyền đến gần dân hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp nhanh hơn, thuận tiện hơn và hiệu quả hơn…”, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hồ Văn Thành cho biết thêm.