'Chắp cánh' cho nông sản

Từng bước chinh phục “chợ số”

Trước đây, nhiều sản phẩm OCOP chủ yếu tiêu thụ qua chợ truyền thống hoặc các hội chợ địa phương khiến phạm vi tiếp cận khách hàng bị bó hẹp. Việc chủ động tham gia vào tiến trình chuyển đổi số đã mở ra bước ngoặt mới, các HTX, doanh nghiệp và hộ sản xuất đã đưa sản phẩm lên sàn TMĐT, mạng xã hội và các nền tảng bán hàng trực tuyến, từ đó tiếp cận người tiêu dùng trên toàn quốc và hướng đến xuất khẩu.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại nông sản sạch Trần Lan (xã Triệu Cơ) đã triển khai bán hàng trực tuyến từ năm 2017. Ngoài bán hàng trên các sàn TMĐT, công ty còn duy trì định kỳ 8 buổi livestream/tháng trên TikTok và Facebook.

Bà Trần Thị Lan, Giám đốc công ty cho biết, các sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của công ty, như: Bột sen quê dinh dưỡng, bột tía tô sấy lạnh, ngũ cốc cao cấp, bột gừng sấy lạnh, bánh cốm gạo lứt mè quê… đã phủ sóng tại nhiều tỉnh, thành lớn trên cả nước, như: TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội... Mỗi năm, công ty bán ra thị trường hơn 15.000 sản phẩm, mang lại doanh thu hơn 1,8 tỉ đồng.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh thường xuyên tổ chức các phiên livestream, giới thiệu sản phẩm nông sản trên nền tảng số - Ảnh: L.Chi

Không chỉ giới thiệu, bán sản phẩm theo hình thức truyền thống tại các đại lý, cửa hàng nông sản..., việc đưa sản phẩm OCOP lên tiêu thụ tại các trang mạng xã hội, sàn TMĐT đã giúp HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Bắc Tiến (xã Trường Ninh) mở rộng tiêu thụ ra các thị trường lớn. Cao cà gai leo, trà túi lọc cà gai leo, viên nghệ thẻ mật ong, viên cà gai leo mật nhân là những sản phẩm OCOP được quảng bá rộng rãi ở các phiên chợ và trang mạng xã hội, sàn TMĐT.

Không chỉ tham gia các phiên livestream bán hàng do Liên minh HTX tỉnh tổ chức, HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Bắc Tiến còn thường xuyên trực tiếp livestream bán hàng trên các trang mạng xã hội.

Bà Trương Thị Lược, Giám đốc HTX chia sẻ: “Nhờ biết cách giới thiệu, quảng bá trên các nền tảng số nên sản phẩm của HTX được nhiều người tiêu dùng để ý và quan tâm nhiều hơn. Khách hàng chỉ cần vào các trang mạng xã hội sẽ có đầy đủ thông tin cũng như giá thành của sản phẩm, sau đó chọn lựa số lượng và để lại địa chỉ, chúng tôi sẽ liên hệ và giao hàng đến tận nhà. Mọi sản phẩm đều được HTX bảo đảm đúng chất lượng như đã giới thiệu. Đây được xem là “bước tiến” mới của HTX, bởi khi kinh doanh theo cả hai phương thức truyền thống và hiện đại, tỉ lệ đầu ra của sản phẩm tăng từ 15%-20%”.

Nhằm đồng hành với người dân và các cơ sở sản xuất, từ đầu năm đến nay, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức 8 phiên livestream, giới thiệu sản phẩm của các HTX trên địa bàn tỉnh. Thông qua hình thức livestream, các chủ thể có thể trực tiếp giới thiệu sản phẩm, chia sẻ về nguồn gốc, cách chế biến, chất lượng, đồng thời tương tác và giải đáp thắc mắc của khách hàng. Đây được xem là một trong những phương thức bán hàng phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện nay, khi người mua ngày càng có thói quen tìm hiểu và đặt hàng qua các nền tảng trực tuyến.

Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương đưa các sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực của tỉnh lên các sàn TMĐT; đưa vào vận hành gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP trên không gian thực tế ảo 3D có ứng dụng trí tuệ nhân tạo thuyết minh, tại địa chỉ gianhangocopqb.com. Người tiêu dùng có thể tham quan và lắng nghe giới thiệu sản phẩm như đang trải nghiệm thực tế.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế hợp tác và Quản lý chất lượng cho biết, việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trên các trang mạng xã hội, sàn TMĐT đã giúp sản phẩm OCOP của tỉnh nhà tiếp cận nhanh hơn với người tiêu dùng trên toàn quốc. Đây được xem là nền tảng, tạo bước đi vững chắc và bền vững cho sản phẩm OCOP địa phương trên thị trường.

Toàn tỉnh hiện có 295 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó có 3 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 5 sao, 29 sản phẩm đạt 4 sao và 263 sản phẩm đạt 3 sao. Mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh có tối thiểu 350 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó ít nhất 100 sản phẩm đạt 4 sao và 6-8 sản phẩm đạt 5 sao.

Gắn OCOP với kinh tế nông nghiệp đa giá trị

Sau hơn 7 năm triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), Quảng Trị đã từng bước hình thành hệ sinh thái sản phẩm đặc trưng có chất lượng, mang đậm bản sắc địa phương. Không chỉ dừng lại ở việc chuẩn hóa sản phẩm, tỉnh đang chuyển trọng tâm sang nâng cao giá trị gia tăng, phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua xúc tiến thương mại, chuyển đổi số và kết nối chuỗi giá trị.

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch xúc tiến thương mại giai đoạn 2026-2030 với tổng kinh phí hơn 50,3 tỉ đồng, hỗ trợ doanh nghiệp, HTX và các chủ thể OCOP mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển thương hiệu. Tỉnh hướng tới mục tiêu tăng cường kết nối cung-cầu, mở rộng hệ thống phân phối, phát triển thị trường trong nước song song với đẩy mạnh xuất khẩu.

Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm - Ảnh: L.Chi

Cùng với các phương thức xúc tiến thương mại truyền thống, Quảng Trị xác định chuyển đổi số là một trong những giải pháp quan trọng để mở rộng đầu ra cho sản phẩm OCOP. Việc hỗ trợ doanh nghiệp và HTX xây dựng gian hàng trên các sàn TMĐT, ứng dụng marketing số, quảng bá thương hiệu trực tuyến và livestream bán hàng giúp sản phẩm địa phương vượt qua giới hạn về không gian địa lý, tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng trên phạm vi cả nước và từng bước mở rộng ra thị trường quốc tế.

Tốc độ tăng trưởng tiêu thụ bình quân đối với sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được kỳ vọng đạt từ 3%-5% mỗi năm; đến năm 2030 có khoảng 60% doanh nghiệp, HTX tham gia các nền tảng TMĐT.

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế hợp tác và Quản lý chất lượng Nguyễn Quốc Tuấn, sự kết hợp giữa nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và ứng dụng chuyển đổi số tạo động lực mới cho chương trình OCOP phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả.

Đây không chỉ là giải pháp mở rộng đầu ra cho nông sản địa phương mà còn góp phần phát huy giá trị tài nguyên bản địa, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân và tạo nền tảng để Quảng Trị thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững trong giai đoạn tới.

Để “chắp cánh” cho nông sản, Quảng Trị đã triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ từ khâu đào tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ đến hỗ trợ xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, quảng bá sản phẩm OCOP, kết nối thị trường trong và ngoài nước. Từ đó, góp phần nâng tầm giá trị cho sản phẩm OCOP tại thị trường nội địa và xuất khẩu, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển theo hướng bền vững.