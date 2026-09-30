Xuất khẩu hồ tiêu vượt 1,3 tỷ USD, giữ vững đà tăng trưởng

Triển vọng của ngành hồ tiêu được đánh giá tích cực, song cần tiếp tục tập trung chuẩn hóa vùng trồng để nâng cao giá trị và lợi thế cạnh tranh.

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất

Theo số liệu của Cục Hải quan, tính từ đầu năm đến ngày 15/9/2026, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 202.414 tấn, trị giá 1,32 tỷ USD, tăng lần lượt 15,2% về lượng và 10,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ tăng về lượng cao hơn tốc độ tăng về giá trị là do giá xuất khẩu bình quân giảm 4,2%, đạt 6.503 USD/tấn.

Tính riêng nửa đầu tháng 9/2026, theo thống kê của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), Việt Nam xuất khẩu 10.915 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 70 triệu USD.

Tính riêng nửa đầu tháng 9/2026, Việt Nam xuất khẩu 10.915 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 70 triệu USD. Ảnh: An Thư

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/9, Mỹ tiếp tục giữ vị trí là thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam với khối lượng đạt 47.254 tấn, chiếm 23,5% tổng xuất khẩu. Tiếp theo là Trung Quốc (22.620 tấn), UAE (13.486 tấn)...

Ở chiều ngược lại, theo dữ liệu của VPSA, trong nửa đầu tháng 9/2026, Việt Nam nhập khẩu 959 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 5,3 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/9, nhập khẩu hồ tiêu vẫn tăng khoảng 35% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 47.961 tấn.

Mặc dù sản lượng xuất khẩu tăng mạnh trong khi sản lượng trong nước tiếp tục thu hẹp, giá hồ tiêu nội địa vẫn chưa khởi sắc như kỳ vọng. Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn cung nguyên liệu được bổ sung thông qua nhập khẩu, cùng những bất ổn trên thị trường trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông và chính sách thuế quan của Mỹ.

Tính đến ngày 29/9, giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm trong nước dao động khoảng 136.000 - 140.000 đồng/kg, tăng 1.000 - 3.000 đồng/kg so với cuối tháng 8, song vẫn thấp hơn 10.000 - 12.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái.

Xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch, duy trì vị thế cạnh tranh

Theo VPSA, sản lượng hồ tiêu toàn cầu năm 2026 được dự báo tiếp tục thấp hơn so với các dự báo đầu năm do sản lượng tại Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ đều giảm vì ảnh hưởng của thời tiết bất lợi và năng suất suy giảm. Mặc dù Brazil ghi nhận sản lượng tăng, nhưng mức tăng này vẫn chưa đủ bù đắp phần thiếu hụt từ các quốc gia sản xuất chủ chốt.

Bên cạnh đó, thách thức đối với ngành hồ tiêu Việt Nam còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng ngày càng cao. Đáng chú ý, Cơ quan An toàn thực phẩm châu Âu (EFSA) đang chuyển sang phương pháp đánh giá rủi ro cộng gộp đối với nhiều hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật. Xu hướng này sẽ khiến hoạt động giám sát đối với nhóm gia vị trở nên nghiêm ngặt hơn. Vì vậy, doanh nghiệp cần tăng cường kiểm soát vùng nguyên liệu, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch, thường xuyên kiểm nghiệm sản phẩm và chủ động cập nhật các quy định mới của thị trường nhập khẩu.

Các chuyên gia dự báo, giá hồ tiêu sẽ tiếp tục ổn định ở mặt bằng hiện nay nếu tình hình xung đột chưa có nhiều thay đổi. Trường hợp căng thẳng tại Trung Đông thực sự chấm dứt, giá hồ tiêu có thể tăng trở lại khi lượng tồn kho tại các thị trường nhập khẩu đã giảm xuống mức thấp trong khi nguồn cung từ các nước sản xuất được đánh giá ở mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Đánh giá thị trường thời gian tới, ông Lê Việt Anh - Tổng Thư ký VPSA cho rằng, triển vọng của ngành hồ tiêu Việt Nam vẫn được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố tích cực. Dự báo lượng tồn kho toàn cầu chuyển từ năm 2025 sang năm 2026 chỉ còn khoảng 170.000 tấn, trong đó Việt Nam còn gần 60.000 tấn. Trong khi nguồn cung không còn dồi dào, nhu cầu tại Mỹ và Trung Quốc tiếp tục phục hồi, góp phần duy trì mặt bằng giá hồ tiêu ở mức cao.

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều sức ép từ chính sách thuế quan, chi phí logistics và các tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng nghiêm ngặt, đòi hỏi doanh nghiệp cần phải chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh để giữ vững đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhận định, nguồn cung hồ tiêu toàn cầu tiếp tục ở mức thấp trong khi nhu cầu nhập khẩu tại nhiều thị trường lớn từng bước phục hồi đã góp phần duy trì mặt bằng giá tương đối cao, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu và nâng cao giá trị của ngành hàng.

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, phát triển cơ sở dữ liệu ngành hàng, chuẩn hóa mã số vùng trồng và xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch đã trở thành yêu cầu tất yếu nhằm duy trì vị thế cạnh tranh của ngành hồ tiêu Việt Nam.