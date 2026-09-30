TCBS: Mỗi năm hơn 1.000 sáng kiến, chủ tịch nghe từng ý tưởng AI

Văn hóa đổi mới sáng tạo

Mặc dù hoạt động trong lĩnh vực tài chính, nhưng nhân sự công nghệ tại Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) chiếm khoảng 60% tổng số lao động hiện có. Tất cả các nhân sự đều được cung cấp công cụ AI phù hợp với công việc.

Ông Trịnh Thế Thành, Giám đốc công nghệ TCBS cho biết, tất cả xuất phát từ văn hóa doanh nghiệp với thái độ thận trọng, nhưng luôn sẵn sàng thử nghiệm cái mới. AI được TCBS đưa vào mảng quản lý gia sản từ năm 2017, rồi mở rộng ra toàn bộ doanh nghiệp với các AI Agent cho đến nay.

"Nếu coi các công cụ lập trình AI chỉ dành cho kỹ sư phần mềm, thì chúng tôi sẽ chỉ cài đặt cho đội ngũ kỹ thuật. Nhưng tại TCBS, chúng tôi nhận thấy công cụ này có thể hỗ trợ mọi vị trí, vậy tại sao không để tất cả cùng dùng thử", ông Thành chia sẻ.

Để hiện thực hóa điều đó, bộ phận công nghệ đã tổ chức nhiều buổi đào tạo ở cả hai miền Nam - Bắc, giải thích từng khái niệm, cơ chế vận hành để nhân sự hiểu rằng AI không phải điều gì quá xa vời, mà là một "đồng nghiệp" thực thụ.

Theo ông Thành, sự cởi mở này bắt nguồn từ văn hóa đổi mới sáng tạo được doanh nghiệp duy trì xuyên suốt nhiều năm qua. Mỗi năm, TCBS ghi nhận hơn 1.000 ý tưởng cải tiến năng suất lao động từ cán bộ nhân viên.

Ông Trịnh Thế Thành, Giám đốc công nghệ TCBS. Ảnh: Việt Hưng

Bên cạnh đó, các cuộc thi nội bộ được tổ chức định kỳ đóng vai trò như một vườn ươm, biến nhiều ý tưởng sơ khai thành các sản phẩm kinh doanh thực tế, như chiến lược thông minh iTracker, hay nền tảng TCWealth.

Hàng tuần, các buổi sinh hoạt chuyên môn vẫn đều đặn diễn ra để chia sẻ những trường hợp ứng dụng AI giữa các phòng ban.

Điểm tựa lớn nhất của quá trình này là sự đồng hành trực tiếp từ người đứng đầu doanh nghiệp. Khi một nhân sự nảy ra ý tưởng ứng dụng AI vào nghiệp vụ, họ sẽ chủ động xây dựng kịch bản thử nghiệm và có cơ hội trình bày trước toàn công ty.

Ông Thành dùng từ "kiên nhẫn" để nói về ông Nguyễn Xuân Minh, Chủ tịch TCBS khi dành thời gian trực tiếp lắng nghe từng sáng kiến của nhân sự. Nếu khả thi, những sáng kiến đó sẽ được bộ phận công nghệ hỗ trợ hiện thực hóa ra sản phẩm cuối cùng.

Đối với những giải pháp công nghệ không thuộc mảng kinh doanh cốt lõi, công ty sẵn sàng tài trợ kinh phí để các nhóm tự triển khai thay vì đi mua ngoài, nếu chứng minh được tính hiệu quả.

"AI trên sách, báo có thể làm được những điều rất lớn lao, nhưng chưa chắc áp dụng được vào công việc cụ thể. Sự hỗ trợ từ ban lãnh đạo giúp biến ý tưởng thành sự thật, từ đó xây dựng niềm tin cho từng cá nhân, lan tỏa sang các phòng ban và toàn bộ tổ chức", Giám đốc công nghệ TCBS nhấn mạnh.

Chuyển hóa các sáng kiến

Văn hóa đổi mới sáng tạo đã trở thành động lực giúp TCBS giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường về lợi nhuận, vốn hóa, thị phần phân phối trái phiếu doanh nghiệp, thị phần cho vay ký quỹ và duy trì vị trí top 3 thị phần môi giới cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) cho hơn 1,3 triệu nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Xuân Minh, Chủ tịch TCBS cho biết: "Tầm nhìn của chúng tôi là đưa TCBS trở thành công ty chứng khoán tiên tiến nhất về công nghệ tại Việt Nam. Trong ngành chứng khoán, khả năng ra mắt nhanh các sản phẩm giao dịch mới quyết định trực tiếp đến lợi thế cạnh tranh và tăng trưởng doanh thu".

Sự chuyển dịch của TCBS diễn ra trong bối cảnh các định chế tài chính trong nước đều đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ. Báo cáo Unlocking Vietnam's AI Potential 2026 do Amazon Web Services (AWS) và Strand Partners công bố cho thấy, hơn 41% tổ chức dịch vụ tài chính tại Việt Nam đã đưa AI vào vận hành, với 79% ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về năng suất lao động.

Báo cáo Unlocking Vietnam's AI Potential 2026 do Amazon Web Services (AWS) và Strand Partners công bố. Ảnh: Việt Hưng

Tại TCBS, hành trình chuyển đổi công nghệ được định hình qua ba giai đoạn. Giai đoạn 2020 - 2024, việc chuyển đổi toàn bộ hạ tầng sang nền tảng điện toán đám mây AWS đã giúp công ty tăng trưởng gấp 9 lần về lượng khách hàng và tăng gấp 4 lần về thị phần giao dịch cổ phiếu.

Giai đoạn tiếp theo được công ty tập trung vào kho dữ liệu trên AWS Redshift nhằm phát triển các mô hình học máy, giúp tăng gấp đôi lượng khách hàng giao dịch thường xuyên nhờ nâng cao trải nghiệm cá nhân hóa.

Đến năm 2026, mức độ sử dụng AI trong toàn công ty đã tăng gấp 8 lần so với năm 2025. Kết quả ghi nhận trong nửa đầu năm 2026 cho thấy thời gian phát triển và đổi mới tính năng phần mềm đã rút ngắn được 25%, trong khi năng lực xuất các báo cáo phân tích doanh nghiệp và nghiên cứu thị trường tăng lên đáng kể.

Đánh giá về bước tiến này, ông Eric Yeo, Tổng giám đốc AWS Việt Nam nhận định: "TCBS là minh chứng rõ nét cho những gì có thể đạt được khi một doanh nghiệp tích hợp AI xuyên suốt, từ đổi mới sáng tạo kinh doanh cốt lõi đến dịch vụ khách hàng. Cách tiếp cận này cho thấy AI có thể thúc đẩy kết quả kinh doanh thực sự trong lĩnh vực dịch vụ tài chính".

Tầm nhìn của chúng tôi là đưa TCBS trở thành công ty chứng khoán tiên tiến nhất về công nghệ tại Việt Nam. Trong ngành chứng khoán, khả năng ra mắt nhanh các sản phẩm giao dịch mới quyết định trực tiếp đến lợi thế cạnh tranh và tăng trưởng doanh thu. Ông Nguyễn Xuân Minh, Chủ tịch TCBS

Hành trình mới tại TCBS

Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2026, lãnh đạo TCBS từng tuyên bố, công ty đang thực hiện chiến lược chuyển đổi AI, cụ thể là triển khai các tác nhân AI (Agentic AI) trên toàn bộ hệ thống.

Một trong số này là việc đưa Kiro, môi trường lập trình Agentic AI của AWS vào ứng dụng trên diện rộng. Công cụ này áp dụng phương pháp lập trình cho phép các tác nhân AI tự động soạn thảo, xác minh, phát triển và kiểm thử sản phẩm, giúp giảm tải phần lớn thao tác thủ công.

Tất nhiên, quá trình chuyển đổi cũng kéo theo sự thay đổi về cấu trúc nhân sự. Ông Võ Kim Ngọc, Giám đốc phát triển phần mềm tại TCBS cho hay: "Với Kiro, TCBS đã tái thiết kế đội ngũ công nghệ để tạo nên một mô hình vận hành tinh gọn hơn, mở rộng năng lực phát triển mà không cắt giảm nhân sự. Chúng tôi hợp nhất vai trò lập trình viên và kỹ sư kiểm thử thành một vai trò duy nhất là "kỹ sư".

Theo ông Ngọc, mô hình này cho phép các nhóm dự án nhỏ chỉ từ 2 - 3 kỹ sư có thể tự chủ phát triển các sản phẩm tài chính phức tạp trong thời gian ngắn. Tiêu biểu, nền tảng tư vấn đầu tư TCWealth do một nhóm 2 kỹ sư xây dựng đã thu hút hơn 40.000 người dùng với tỷ lệ chuyển đổi đạt 49,8% chỉ sau một quý ra mắt.

Bên cạnh Kiro, TCBS còn phát triển hệ sinh thái công cụ nội bộ đa dạng. Hệ thống ADA hỗ trợ các kỹ sư điều phối hàng trăm tác nhân AI cùng lúc. Nền tảng TC Design giúp chuyển đổi yêu cầu nghiệp vụ thành bản thiết kế chuẩn mực, rút ngắn thời gian từ vài ngày xuống vài giờ. Trong khi Virtual DA cho phép các phòng ban kinh doanh truy vấn số liệu biểu đồ bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Nhờ các công cụ này, TCBS đã hoàn thành trước thời hạn 3 sản phẩm nền tảng quan trọng chỉ trong một quý. Tính năng đăng ký mua cổ phiếu IPO trực tuyến trên ứng dụng TCInvest đã xử lý thành công 90% lượng đăng ký với 26.220 nhà đầu tư trong đợt IPO của chính TCBS vào tháng 8/2025.

Đồng thời, tính năng miễn ký quỹ trước (NPF) với hạn mức giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng trên 50 mã cổ phiếu đã sẵn sàng vận hành trước thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng vào tháng 9/2026.

Về mặt kỹ thuật, khoảng 70% mã nguồn do AI tạo ra tại TCBS được duyệt ngay trong lần đầu tiên, trong khi toàn bộ nền tảng vẫn duy trì thời gian hoạt động liên tục đạt 99,9%. Các vấn đề về an ninh thông tin và bảo mật danh tính khách hàng được kiểm soát nghiêm ngặt thông qua Amazon Bedrock và AWS Security Hub.

Từ đây, TCBS định hướng tiếp tục mở rộng khả năng tự xây dựng công cụ làm việc cho khối nhân sự kinh doanh, vận hành, đồng thời hoàn thiện kho tri thức nội bộ nhằm nâng cao hoạt động quản trị quan hệ khách hàng và cá nhân hóa danh mục đầu tư cho hàng triệu tài khoản trên thị trường chứng khoán.