Tỷ giá USD hôm nay (10-10): Đồng USD tăng, đồng EUR nối dài chuỗi giảm

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,09%, hiện ở mức 102,23.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng EUR hướng tới tuần giảm giá thứ năm liên tiếp trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, khi đà tăng đầu phiên suy yếu sau khi giá dầu xóa sạch mức giảm trước đó. Tuy nhiên, áp lực bán đồng tiền này đã dịu bớt khi thị trường trái phiếu Pháp, vốn đang chịu nhiều sức ép, dần ổn định trở lại.

Đồng tiền chung châu Âu đã giảm xuống mức thấp nhất trong 17 tháng, còn 1,1161 USD/EUR, trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, khi giới đầu tư lo ngại về mức nợ công kỷ lục của Pháp và những trở ngại chính trị đối với việc cắt giảm ngân sách. Những quan ngại này càng rõ nét khi so sánh với triển vọng tương đối vững chắc của nền kinh tế Mỹ và sức mạnh của đồng USD.

Đồng EUR giảm 0,1%, xuống còn 1,1198 USD/EUR trong phiên giao dịch gần nhất, đồng thời mất khoảng 0,5% trong tuần. Đồng tiền chung châu Âu đang hướng tới chuỗi giảm giá theo tuần dài nhất so với đồng USD kể từ đầu năm 2025.

Phần bù rủi ro đối với trái phiếu chính phủ Pháp và Italy được dự báo giảm trong tuần, sau khi tăng mạnh vào cuối tháng 9. Giới đầu tư đang chờ đợi những diễn biến mới trước khi yêu cầu mức lợi suất cao hơn để bù đắp cho các rủi ro tài khóa và chính trị tại hai quốc gia này.

Ông Eugene Epstein, Giám đốc giao dịch và các sản phẩm cấu trúc tại công ty Moneycorp ở Stamford, bang Connecticut (Mỹ), nhận định: “Hiện có nhiều yếu tố tác động đồng thời, trong đó có giá dầu tăng và những vấn đề tại Pháp. Vì vậy, rất khó xác định yếu tố nào đang chi phối thị trường mạnh hơn”.

Ông Epstein cho rằng, về cơ bản, thị trường trong phiên giao dịch này đang ở trạng thái chờ đợi, khi giới đầu tư theo dõi các phát biểu của quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo ông, đồng USD đang đặc biệt nhạy cảm với những thông điệp liên quan đến chính sách tiền tệ từ các quan chức Fed.

Trong những tuần gần đây, lợi suất trái phiếu trên toàn cầu tăng mạnh do kỳ vọng các ngân hàng trung ương tiếp tục nâng lãi suất, cùng với những lo ngại về tình hình tài chính công của các chính phủ.

Kỳ vọng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào cuối tháng này vẫn ở mức thấp. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 10 chỉ ở mức 19,4%, dù các số liệu kinh tế gần đây cho thấy áp lực lạm phát vẫn dai dẳng. Trong khi đó, giới đầu tư đặt cược tới 85,8% khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, khảo sát người tiêu dùng do Đại học Michigan công bố cho thấy tâm lý người tiêu dùng Mỹ tiếp tục suy giảm trong đầu tháng 10. Chi phí sinh hoạt gia tăng do xung đột tại Trung Đông đã khiến các hộ gia đình có cái nhìn bi quan hơn về triển vọng kinh tế.

Đồng bảng Anh tăng 0,08%, lên mức 1,3235 USD, nhưng vẫn hướng tới tuần giảm giá thứ bảy liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 11-2024.

So với đồng yên Nhật, đồng USD tăng 0,25%, lên 158,25 yên/USD. Đồng yên đang hướng tới tuần giảm giá thứ tư liên tiếp so với đồng bạc xanh, với mức giảm khoảng 0,2% trong tuần.

Đồng USD tăng, đồng EUR nối dài chuỗi giảm . Ảnh minh họa: thoibaotaichinhvietnam.vn

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (10-10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.629 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ đà giảm nhẹ, hiện ở mức 24.398 đồng - 26.860 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức 27.318 đồng - 30.190 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: