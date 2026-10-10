Chứng khoán Mỹ khép lại tuần tăng điểm

Chỉ số Dow Jones tăng 423,31 điểm, tương đương 0,83%, lên 51.654,95 điểm. S&P 500 tăng 0,59%, đạt 7.811,51 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 0,64%, lên 27.366,17 điểm.

Cả 3 chỉ số chính đều ghi nhận mức tăng trong tuần. Tuy nhiên, chỉ số cổ phiếu vốn hóa nhỏ Russell 2000 kết thúc tuần thấp hơn mức đóng cửa ngày 2-10.

Tâm lý thị trường cải thiện sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran nhằm chấm dứt cuộc chiến đang gây chấn động thị trường đã đạt tiến triển tích cực.

Theo sau tin này, giá dầu ban đầu giảm, trước khi cả dầu WTI và Brent cùng chốt phiên tăng 0,4%.

Dù vậy, những thông tin trái chiều về tình hình Trung Đông tiếp tục khiến nhà đầu tư thận trọng. Ross Mayfield, chuyên gia chiến lược đầu tư tại Baird, nhận định thị trường đang dao động theo những thay đổi trong tâm lý về Iran, trong khi các thông điệp từ Nhà Trắng và các bên liên quan tại Trung Đông chưa tạo ra tín hiệu đủ rõ ràng để định hướng giao dịch.

Theo dữ liệu của LSEG, giới phân tích dự báo lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc S&P 500 tăng tổng cộng 30,6% trong quý III so với cùng kỳ năm trước. Ngành năng lượng được dự báo tăng trưởng lợi nhuận 123%, còn công nghệ tăng 66,5%. Các ngân hàng lớn như JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs và Wells Fargo sẽ công bố kết quả kinh doanh trong tuần tới.

Diễn biến cổ phiếu doanh nghiệp phân hóa rõ nét. Humana tăng 11,6% sau khi dữ liệu của Chính phủ Mỹ cho thấy 95% thành viên trong các chương trình Medicare Advantage của hãng được xếp hạng từ 4 sao trở lên cho năm 2027.

Ngược lại, Apple giảm 1,1% sau thông tin hãng yêu cầu một số nhà cung cấp cắt giảm sản lượng linh kiện cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, trong bối cảnh chi phí chip nhớ tăng và giá bán cao hơn có thể ảnh hưởng đến nhu cầu.

Cổ phiếu T-Mobile US, AT&T và Verizon giảm từ 8,8% đến 13,3% sau khi SpaceX của tỷ phú Elon Musk đạt thỏa thuận mua danh mục băng tần vô tuyến tần số thấp trên phạm vi toàn nước Mỹ, làm gia tăng sức ép cạnh tranh đối với các nhà mạng.