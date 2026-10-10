USD hạ nhiệt, vàng lên sát mốc 4.200 USD

Theo dữ liệu giao dịch trực tuyến thời gian thực từ hệ thống Goldprice và các phân tích kỹ thuật của chuyên trang FXEmpire, giá vàng giao ngay đang được định vị quanh ngưỡng 4.194 USD/ounce (tiệm cận mốc 4.200 USD).

Nhịp phục hồi hơn 1,4% xuất hiện ngay sau khi kim loại quý kiểm thử thành công dải đáy ngắn hạn 4.066 USD/ounce - vùng hỗ trợ cấu trúc quan trọng tương ứng với mức thoái lui Fibonacci 78,6%.

Động lực nâng đỡ giá vàng bứt phá xuất phát từ việc Chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 10 của Đại học Michigan bất ngờ giảm xuống 46,3 điểm (thấp hơn mức dự báo 47,6 điểm).

Dù chỉ số USD Index (DXY) duy trì quanh mốc 102,30 và lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm nhích nhẹ lên 5,25%, thị trường tiền tệ đã nâng xác suất FED giữ nguyên lãi suất trong phiên họp tháng 10 lên mốc 81%. Sự hạ nhiệt của kỳ vọng thắt chặt tiền tệ ngắn hạn đã giải tỏa đáng kể chi phí cơ hội nắm giữ tài sản phi lợi suất.

Dưới lăng kính kỹ thuật, chuyên gia Bruce Powers từ FXEmpire đánh giá hành vi giá của vàng đang củng cố sự hoàn thiện của mô hình nêm giảm giá (bullish falling wedge). Việc chinh phục mốc cản 4.203 USD/ounce đang tạo tiền đề kích hoạt tín hiệu đảo chiều xu hướng khi vàng vượt qua ngưỡng cản then chốt 4.226 USD/ounce.

Nếu duy trì đà bứt phá vượt đường MA 20 ngày (quanh 4.232 USD), giá vàng có thể kiểm thử đường MA 100 tại 4.260 USD, đường MA 50 tại 4.335 USD và hướng tới mục tiêu sóng đối ứng ABCD dài hạn tại mốc 4.821 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, trượt dưới mốc 4.150 USD sẽ mở ra nguy cơ lùi về vùng hỗ trợ 4.100 USD và mốc tâm lý 4.000 USD/ounce.

Đồng thuận với đà nảy giá của vàng, thị trường bạc giao ngay vọt tăng 2,07% lên dải 60,82-61,42 USD/ounce khi tỷ lệ Vàng/Bạc (Gold/Silver ratio) rút lui về mốc 69 USD. Bạc cần vượt dứt khoát qua dải cản 61-62 USD để hướng tới kiểm thử đường MA 50 ngày tại mốc 64,16 USD.

Cùng thời điểm, giá bạch kim giao ngay phục hồi 2,36% lên mốc 1.673 USD/ounce, hướng tới thử thách vùng kháng cự 1.700-1.720 USD và đường MA 50 tại 1.760 USD/ounce.

Giới phân tích tài chính quốc tế nhận định, diễn biến của chỉ số giá tiêu dùng CPI, PPI công bố tuần tới cùng căng thẳng địa chính trị tại vùng Vịnh sẽ là các biến số định đoạt liệu mô hình nêm giảm có đủ lực đưa giá vàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới hay tiếp tục nhịp tích lũy ngắn hạn.