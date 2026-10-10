Infographics: 9 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt hơn 299.060 tỷ đồng
Tháng 9/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức 25 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động đạt 70.139,2 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 9, Kho bạc Nhà nước đã huy động 299.060,5 tỷ đồng, hoàn thành hơn 60% kế hoạch phát hành năm 2026.
Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/infographics-9-thang-huy-dong-trai-phieu-chinh-phu-dat-hon-299-060-ty-dong-205156.html