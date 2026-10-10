AI thay đổi cuộc đua thương hiệu, dữ liệu quyết định vị thế doanh nghiệp Việt

Nền tảng ứng dụng AI nối liền khâu phân tích đến đo lường hiệu quả

Chiều 9/10/2026, tại Hà Nội, nền tảng tăng trưởng thương hiệu ứng dụng AI NEX Brain™ đến từ Singapore chính thức ra mắt cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Chương trình do Tập đoàn Chicilon, đối tác truyền thông chiến lược của nền tảng, phối hợp cùng Câu lạc bộ Giám đốc Sales & Marketing Việt Nam (CSMO Việt Nam) tổ chức, với sự đồng hành của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Theo thông tin ban tổ chức công bố trước giờ khai mạc, sự kiện dự kiến quy tụ hơn 300 lãnh đạo doanh nghiệp, giám đốc marketing và chuyên gia. Chuỗi ra mắt tiếp theo sẽ diễn ra tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 15/10.

Theo mô tả của ban tổ chức, NEX Brain™ ứng dụng AI để kết nối các khâu phân tích thị trường, đánh giá thương hiệu, xác định cơ hội tăng trưởng, hoạch định chiến lược, triển khai truyền thông và đo lường hiệu quả. Nền tảng kết hợp dữ liệu, công nghệ AI và các nguồn lực truyền thông nhằm giúp doanh nghiệp ra quyết định chính xác hơn và dùng nguồn lực đầu tư cho thương hiệu hiệu quả hơn.

Chicilon cho biết đã gần 20 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam và vừa công bố tuyên ngôn thương hiệu cấp tập đoàn “Nơi thương hiệu tăng trưởng”. Doanh nghiệp xác định ba năng lực cốt lõi gồm phương pháp luận chuẩn quốc tế của các tập đoàn quảng cáo 4A, năng lực tăng trưởng thương hiệu dựa trên AI và mạng lưới truyền thông tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại sự kiện ra mắt nền tảng tăng trưởng thương hiệu ứng dụng AI NEX Brain™.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó chủ tịch VCCI, nhận định, AI dữ liệu lớn và công nghệ số đang tái định hình cách doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và tiếp cận thị trường. Theo ông Vinh, thương hiệu giờ đã trở thành tài sản chiến lược, phản ánh năng lực cạnh tranh và khả năng phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Ở góc nhìn vận hành, thay đổi rõ nhất nằm ở cách đo lường. Trước đây doanh nghiệp thường đánh giá thương hiệu qua doanh số, mức độ nhận diện hoặc phản hồi của khách hàng sau mỗi chiến dịch, còn các công cụ AI hiện có thể phân tích hành vi tiêu dùng, dự báo xu hướng và đánh giá mức độ tương tác để điều chỉnh chiến lược tiếp thị nhanh hơn.

AI tạo sinh cũng giúp doanh nghiệp xây dựng nội dung, thiết kế hình ảnh, phát triển phương án truyền thông và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, đây là cơ hội tiếp cận những năng lực công nghệ mà trước đây phải có nguồn lực tài chính và nhân sự lớn mới làm được.

Tăng trưởng cao nhưng giá trị gia tăng của doanh nghiệp Việt còn mỏng

Bối cảnh vĩ mô được TS Lương Minh Huân, Viện trưởng Viện Phát triển doanh nghiệp thuộc VCCI, nêu bằng các con số khá tích cực. Theo ông Huân, GDP chín tháng năm 2026 tăng khoảng 9,1%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng khoảng 15% và thị trường tiêu dùng cũng ghi nhận mức tăng khá.

Tuy vậy, ông Huân cho rằng từ cơ hội của thị trường đến tăng trưởng của từng doanh nghiệp vẫn có khoảng cách, chủ yếu nằm ở năng suất, khả năng ứng dụng công nghệ và năng lực phát triển thương hiệu. Cơ cấu xuất khẩu hiện còn phụ thuộc lớn vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, nhiều sản phẩm điện tử, máy móc, điện thoại xuất khẩu mang thương hiệu nước ngoài, nên phần giá trị gia tăng doanh nghiệp Việt giữ lại còn hạn chế.

Lễ ra mắt nền tảng thương hiệu ứng dụng AI NEX Brain tại Hà Nội

Nhiều doanh nghiệp trong nước vẫn chủ yếu đảm nhận công đoạn gia công, sản xuất theo đơn đặt hàng, trong khi năng lực thiết kế, phát triển công nghệ và xây dựng thương hiệu chưa tương xứng với quy mô sản xuất. Hệ quả là họ khó thoát khỏi vòng xoáy cạnh tranh bằng giá thấp và khó tạo vị thế độc lập trên thị trường quốc tế.

Từ thực tế đó, ông Huân nêu bốn chuyển dịch chiến lược mà doanh nghiệp cần thực hiện. Thứ nhất là chuyển từ tăng doanh thu sang nâng cao năng suất và giá trị gia tăng. Thứ hai là chuyển từ cạnh tranh bằng chi phí sang cạnh tranh bằng sự khác biệt. Thứ ba là chuyển từ chuyển đổi số sang xây dựng lợi thế dựa trên dữ liệu và AI. Thứ tư là coi thương hiệu như nguồn vốn và tài sản vô hình thay vì khoản chi cho marketing.

Ông Huân cũng cho rằng thương hiệu cần dựa trên ba trụ cột gồm chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đổi mới sáng tạo, năng lực tiên phong. Theo ông, công nghệ có thể nâng hiệu quả hoạt động nhưng không thay thế được chiến lược kinh doanh và sự khác biệt của sản phẩm.

Định hướng này phù hợp với Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, văn bản xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu. Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân cũng nhấn mạnh yêu cầu tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Dữ liệu sạch và quyền kiểm soát quyết định hiệu quả đầu tư AI

Khi công nghệ ngày càng dễ tiếp cận, việc dùng AI không còn là lợi thế riêng của doanh nghiệp lớn. Nhiều doanh nghiệp cùng dùng những công cụ tương tự thì sự khác biệt sẽ đến từ chất lượng dữ liệu, cách tổ chức vận hành và mức độ gắn kết giữa công nghệ với chiến lược kinh doanh.

Khách mời tại lễ ra mắt quan tâm đến những nền tảng mới.

Dữ liệu phân tán, thiếu đồng bộ hoặc ít được cập nhật sẽ khiến mô hình AI khó cho kết quả chính xác, và lúc đó khoản đầu tư công nghệ chỉ làm chi phí tăng lên mà hiệu quả không tương xứng. Vì vậy, chuyển đổi số không dừng ở việc mua phần mềm, triển khai hệ thống quản lý hay dùng công cụ AI tạo sinh, mà cần xây dựng năng lực quản trị dữ liệu, chuẩn hóa quy trình và hình thành thói quen ra quyết định dựa trên thông tin đo lường được.

Cùng với cơ hội là rủi ro. Một thương hiệu có thể lan tỏa rất nhanh trong môi trường số, song cũng dễ chịu tác động từ nội dung giả mạo, thông tin sai lệch và các hình thức lừa đảo dùng công nghệ AI. Ông Nguyễn Quang Vinh nhấn mạnh doanh nghiệp phải đồng thời xây dựng năng lực quản trị rủi ro, bảo vệ dữ liệu khách hàng và kiểm soát chất lượng nội dung do AI tạo ra.

Khi dữ liệu trở thành tài sản, doanh nghiệp còn phải quan tâm đến quyền kiểm soát, khả năng khai thác và trách nhiệm bảo vệ nguồn dữ liệu của chính mình. Theo các diễn giả, việc ứng dụng AI cần đặt trong chiến lược chuyển đổi số tổng thể, gắn với đổi mới mô hình kinh doanh, phát triển nhân lực và nâng cao năng lực quản trị.

Khả năng tiếp cận công nghệ giữa các doanh nghiệp hiện còn chênh lệch, nhất là với nhóm nhỏ và vừa, vốn gặp hạn chế về tài chính, dữ liệu, nhân lực công nghệ và phương pháp triển khai. Không ít doanh nghiệp có nhu cầu đổi mới nhưng khó chọn giải pháp phù hợp với quy mô và mục tiêu kinh doanh của mình.

Phía VCCI cho biết sẽ tiếp tục kết nối các tổ chức đại diện, chuyên gia, nhà cung cấp công nghệ và cơ quan hoạch định chính sách, để doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận giải pháp công nghệ với chi phí hợp lý. Với mức tăng GDP khoảng 9,1% làm nền, phần giá trị doanh nghiệp Việt giữ lại trong chuỗi cung ứng vẫn là con số các diễn giả tại sự kiện muốn nâng lên bằng dữ liệu, AI và thương hiệu.