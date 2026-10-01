Phế thải chất đống trên đường Vành đai 1

VIDEO: Sinh viên trèo qua đống đổ nát cạnh Vành đai 1 để đến trường

Để rút ngắn quãng đường đến trường, nhiều sinh viên chọn trèo qua khu vực đang giải phóng mặt bằng giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành.

Hàng ngày vào đầu giờ sáng và chiều, hàng chục sinh viên dò từng bước qua những đống gạch đá, phế thải có vị trí cao 2-4 m để lên đường chờ xe buýt hoặc tới giảng đường. Khu vực lân cận có Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

“Em trọ trong ngõ Nguyễn Phúc Lai. Sau khi giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1, lối đi hằng ngày không còn nên em chọn đi qua đây cho gần, nếu không phải vòng khá xa”, một sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp chia sẻ.

Sinh viên này mong đường Vành đai 1 sớm hoàn thành, đồng thời có cầu vượt để việc đi lại thuận tiện, an toàn hơn.

Khu đất rộng khoảng 6.803 m² giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành đang được giải phóng mặt bằng. Nhiều công trình đã phá dỡ, để lại lượng lớn gạch đá, phế thải.

Theo Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Ô Chợ Dừa, dự án gồm 3 ô quy hoạch, tổng diện tích 6.803 m², với các hạng mục bãi đỗ xe - nhà để xe, trạm sạc, bể nước PCCC ngầm, cây xanh, vườn hoa, đường nội bộ và hạ tầng kỹ thuật. Tổng mức đầu tư khoảng 2.900 tỷ đồng từ ngân sách TP Hà Nội, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Dự án có 166 thửa đất thuộc diện thu hồi, giải phóng mặt bằng, liên quan 164 hộ dân và 2 tổ chức. Sau khi các hộ bàn giao mặt bằng, nhiều công trình được tháo dỡ để triển khai dự án.

Theo phương án GPMB, dự kiến bố trí 151 suất đất tái định cư tại khu GS1, phường Thượng Cát và một số căn hộ tại khu CT1 Xuân La, phường Nghĩa Đô.

Đến cuối tháng 9, phần lớn công trình trên dải đất giữa Vành đai 1 và đường La Thành đã được phá dỡ, một số công trình vẫn đang tiếp tục tháo dỡ.

Theo quy hoạch, khu đất sau khi hoàn thiện sẽ có bãi đỗ xe - nhà để xe, trạm sạc, bể nước PCCC ngầm, cây xanh, vườn hoa, đường nội bộ và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, đồng bộ với đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Vị trí dự án xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa trên bản đồ (Ảnh được tạo bởi AI)