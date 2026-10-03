Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp ở biên giới

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến Công an các tỉnh: Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Lạng Sơn, Điện Biên và Quảng Ngãi.

Theo báo cáo trình bày tại hội nghị, Bộ Công an được giao phối hợp với các địa phương theo dõi, triển khai 53 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới thuộc 7 tỉnh. Trong đó, Công an các địa phương trực tiếp làm chủ đầu tư 25 dự án; đồng thời đôn đốc, theo dõi việc triển khai 28 dự án do các địa phương thực hiện.

Đối với 21 dự án khởi công năm 2025, đến nay đã có 11 dự án hoàn thành 100%, đưa vào phục vụ học sinh trong năm học 2026-2027; khối lượng hoàn thành trung bình của nhóm dự án này đạt trên 90%. Các công trình còn lại đang được tập trung hoàn thiện theo những mốc tiến độ đã cam kết.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Qua rà soát, những vướng mắc chủ yếu hiện nay liên quan đến điều kiện địa chất phức tạp tại khu vực miền núi, ảnh hưởng của thiên tai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, biến động giá, nguồn vật liệu, nhân lực và điều kiện tổ chức thi công. Một số dự án phải điều chỉnh phương án, xử lý các vấn đề phát sinh về mặt bằng và địa chất nên tiến độ bị ảnh hưởng.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Long đề nghị, đối với các trường khởi công năm 2025 đã hoàn thành, đưa vào hoạt động, giám đốc Công an các tỉnh phối hợp với ngành giáo dục, xây dựng và các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá kết quả vận hành, kịp thời phát hiện những bất cập phát sinh.

Việc rà soát phải bao quát từ chất lượng công trình đến tổ chức đưa đón, giao thông, ăn ở, quản lý học sinh, an ninh, trật tự, điện, nước và các điều kiện sinh hoạt, bảo đảm an toàn trong quá trình dạy, học và nội trú.

Quang cảnh hội nghị về xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Đối với các dự án khởi công năm 2025 chưa hoàn thành, Thượng tướng Nguyễn Văn Long yêu cầu giám đốc Công an các tỉnh trực tiếp báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương để tập trung chỉ đạo, kiểm tra tiến độ, xử lý dứt điểm khó khăn, vướng mắc; bám sát các mốc hoàn thành đã cam kết.

Đối với các dự án triển khai trong năm 2026, kể cả những dự án không do lực lượng Công an trực tiếp làm chủ đầu tư, chủ đầu tư và nhà thầu cần xây dựng thời gian biểu cụ thể cho từng dự án, chi tiết theo từng tuần, từng tháng và từng công đoạn, từ giải phóng mặt bằng, thi công móng, các tầng đến cất nóc, hoàn thiện.

Văn phòng Bộ Công an tiếp tục theo dõi, kiểm đếm tiến độ, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để tham mưu xử lý; kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng các địa phương, đơn vị, cá nhân có cách làm hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.